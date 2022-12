Karlsruhe

29-Jähriger stört Personenkontrolle und greift Polizeibeamte an

Karlsruhe (ots) – Ein 29-Jähriger versuchte am Dienstag 13.12.2022 gegen 22.00 Uhr wohl eine Personenkontrolle eines Bekannten am Europaplatz zu stören und griff in der Folge Polizeibeamte an. Die beiden Männer fielen im Vorfeld bereits am Stephansplatz durch ihr störendes als auch pöbelndes Verhalten auf. Des Weiteren störten sie zuvor eine Personenkontrolle in der Douglassstraße.

Die Polizeibeamten ermahnten die Störer in beiden Fällen. Eine Streife der Polizeidiensthundeführerstaffel traf einen der Beiden gegen 22.00 Uhr auf dem Bahnsteig Europaplatz torkelnd an. Offenbar bestand die Gefahr, dass der Mann auf die Gleise stürzen könnte.

In der Folge kontrollierten die Polizeibeamten den mutmaßlich Alkoholisierten. Der 29-jährige Begleiter störte daraufhin massivste die Kontrolle. Trotz der Androhung den Störer in Gewahrsam zu nehmen, ließ dieser von seinen Behinderungen nicht ab. Der 29-Jährige wurde bei der Festnahme durch einen Diensthund in den Arm gebissen. Dennoch trat der mutmaßliche Beschuldigte gegen die Polizeibeamten. Der Angreifer wurde über Nacht in Gewahrsam genommen und muss sich wegen tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rotlichtmissachtung führt zu Unfall

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt eine Beteiligte eines Verkehrsunfalls in der Linkenheimer Landstraße am Dienstagabend gegen 17:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die Fahrerin eines Smarts den Blankenlocher Weg und wollte die Linkenheimer Landstraße überqueren.

Die andere Unfallbeteiligte befuhr mit ihrem Opel die Untere Hardtstraße und wollte links in die Linkenheimer Landstraße abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Smart auf die rechte Seite kippte und die Fahrerin leicht verletzt wurde. Beide Beteiligten gaben an, bei Grün über die Kreuzung gefahren zu sein.

An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 944840 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbrüche in Grünwettersbach

Karlsruhe-Durlach (ots) – Gleich zu 2 Einbrüchen in Wohnhäuser kam es am Dienstag 13.12.2022 in Karlsruhe-Grünwettersbach.

Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße “Am Michaelsberg”. Die Eindringlinge durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und stahlen Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

In ein Wohnhaus in der Esslinger Straße drangen ebenfalls unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr ein. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Innere des Doppelhauses. Dort durchwühlten sie die Schränke und Schubladen und nahmen 4 Herren Armbanduhren an sich. Über die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens kann noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Marc Unger neuer Leiter des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach

Karlsruhe-Durlach (ots) – Polizeioberrat Marc Unger ist seit 1. Dezember neuer Leiter des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach und hat dort in der vergangenen Woche seinen Dienst angetreten. Er folgt auf Polizeioberrat Heiko Baumgärtner, der schon im April die Leitung der Verkehrspolizeiinspektion im Polizeipräsidium Freiburg übernahm.

Marc Unger ist seit seiner Einstellung im Jahr 1996 sowohl in der Laufbahn des mittleren wie auch des gehobenen Polizeidienstes in Karlsruhe “dienstlich groß geworden”. Von 2013 bis September 2019 leitete Unger das Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt, bevor er bis zum Ende des Jahres 2019 im Projekt “Polizeistruktur Reform 2020, Teilprojekt Polizeipräsidium Pforzheim” wesentliche Weichen für die Technik im neu gebildeten Polizeipräsidium Pforzheim stellte. Seit Januar 2020 leitete er dann den Stabsbereich Technik bei der Pforzheimer Polizei.

Mit Polizeioberrat Marc Unger kehrt eine erfahrene Führungskraft nach Karlsruhe zurück. Als ehemaliger Revierleiter des Polizeireviers Karlsruhe-Oststadt ist er die “ideale Besetzung für die Leitung des neuen Reviers Karlsruhe-Durlach, das aus der endgültigen Zusammenlegung dieser beiden Polizeireviere entstanden ist”, so Polizeipräsidentin Caren Denner.

Marc Unger ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Sportlichen Ausgleich findet er mit seinem Mountainbike sowie in alpinen Klettersteigen. Daneben ist er seit nunmehr über 20 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr als Ausbilder und ehrenamtlicher Kommandant engagiert.

Verletzte Radfahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Karlsruhe-Innenstadt (ots) – Eine Fahrradfahrerin hat wohl am Dienstag 13.12.2022 auf der Kriegsstraße einen Verkehrsunfall mit einer Autofahrerin verursacht und kam in ein Krankenhaus. Nach Kenntnisstand der Polizei, befuhr die 18-jährige Radfahrerin gegen 10:00 Uhr den dortigen Radweg in der Innenstadt und wollte die Straße überqueren.

Hierbei nahm sie wohl aufgrund Unachtsamkeit das Auto einer 47-jährigen Frau nicht wahr. Trotz Einleitung einer Vollbremsung durch die Autofahrerin konnte der Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht vermieden werden. Die Radfahrerin wurde nach jetzigem Sachstand schwer verletzt und kam anschließend zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen kann derzeit auf mehrere hundert Euro beziffert werden.

Kreis Karlsruhe

Riskanter Überholvorgang auf der L563

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter sorgte am Montagmittag mit einem Überholmanöver auf der Landesstraße 563 wohl beinahe für einen Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 20-Jähriger fuhr gegen 14:45 Uhr mit seinem Audi vom Ortsteil Langensteinbach in Richtung Mutschelbach.

Ein ihm entgegenkommender Pkw war offenbar gerade dabei ein anderes Auto zu überholen. Der junge Mann musste seinen Angaben zu Folge in den Grünstreifen ausweichen um eine Kollision mit dem anderen Pkw zu vermeiden. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um eine Mercedes B-Klasse, vermutlich neueren Baujahrs, handeln.

Beim Ausweichen wurde ein Leitpfosten sowie der Pkw des Geschädigten in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 4.000.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen sich beim Polizeirevier in Ettlingen unter der Rufnummer 07243/32000 zu melden. Insbesondere wird der Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeugs gesucht, welche durch den Unbekannten überholt wurde.

Sonderkontrollstelle am Pendlerparkplatz

Karlsruhe (ots) – Eine Kontrollstelle zur Steigerung der Verkehrssicherheit richtete die Polizei am Montag 12…12.2022 auf dem Pendler Parkplatz Kronau ein. Hierbei lag das Hauptaugenmerk auf der Bekämpfung von Drogen und Alkohol im Straßenverkehr. An der Kontrollstelle beteiligten sich insgesamt 27 Beamtinnen und Beamte der Reviere Bad Schönborn und Philippsburg, sowie das Kompetenzteam “Drogen im Straßenverkehr”.

Hierbei kontrollierten diese 130 Fahrzeuge und stellten im Zeitraum zwischen 12-16:15 Uhr insgesamt 18 Verstöße fest. Unter anderem 4 Verstöße wegen Fahren unter Drogeneinfluss. Zudem muss sich ein Fahrzeugführer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Den Fahrern drohen nun Strafanzeigen und Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.

Die Polizei möchte an dieser Stelle alle Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam machen, nicht berauscht am Straßenverkehr teilzunehmen und so zur Steigerung der Verkehrssicherheit beizutragen.

Von der Fahrbahn abgekommen

Oberderdingen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend auf der Landstraße 593 bei dem sich ein Auto überschlug. Der 29-jährige PKW-Fahrer war gegen 22:45 Uhr von Kürnbach in Richtung Oberderdingen unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund eines Ausweichmanövers wegen eines Tiers nach links von der Fahrbahn abkam.

Im weiteren Verlauf soll sich der Wagen des Mannes überschlagen und einige Meter weiter auf der Fahrzeugseite zum Stehen gekommen sein. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsichtshalber mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Bretten übernahmen die Unfallaufnahme und bilanzierten einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Kürnbach (ots) – Einbrecher verschafften sich am Dienstag gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in Kürnbach und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Nach den bisherigen polizeilichen Feststellungen gelangten die Diebe zwischen 15-19:20 Uhr über ein aufgehebeltes Küchenfenster im Terrassenbereich in das Innere eines Hauses in der Wehrstraße.

Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen zwei Geldbeutel mit Bargeld sowie diverse Ausweispapiere und Bankkarten an sich. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Nummer 07252/50460 in Verbindung zu setzen.