Mannheim-Quadrate (ots) – Am Abend des 13.12.2022 führten Beamte mehrere Fachbereiche der Stadt Mannheim und des Polizeipräsidiums gemeinsam umfassende Gaststättenkontrollen in den S-Quadraten der Innenstadt durch. Das Ergebnis dieser Kontrolle brachte Verstöße in den Bereichen Jugend- und Brandschutz sowie der Hygiene zu Tage.

Die Bearbeitung und Kontrolle dieser Verstöße wird von den zuständigen Fachbereichen der Stadt Mannheim übernommen. Ergebnisse derartiger Kontrollen, die in allen Stadtteilen sowohl routinemäßig als auch Anlassbezogen durchgeführt werden, zeigen immer wieder, wie wichtig diese regelmäßigen Maßnahmen sind.

Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es im Rahmen der Kontrollen, einen 24-Jährigen festzunehmen, der beim Erblicken der Beamten aus einer Gaststätte flüchtete. Bei diesem konnten eine größere Menge Marihuana sowie andere Gegenstände aufgefunden werden, die auf ein gewerbsmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln durch den 24-Jährigen schließen lassen.

Bereits im November trat der 24-Jährige wegen eines ähnlichen Falles polizeilich in Erscheinung. Er wurde heute beim Amtsgericht Mannheim einem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl eröffnete und ihn wegen bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der 24-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Polizeioberrat Peter Öchsler, Leiter des Polizeireviers Mannheim Innenstadt, sagte nach Beendigung der Kontrollen:

“Sicherheit ist die Voraussetzung für ein geordnetes und harmonisches Miteinander. Um diese Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können, ist es elementar, dass Polizei und Stadt in engem Austausch stehen und abgestimmt agieren. Exemplarisch hierfür steht die heute stattgefundene Kontrollmaßnahme, welche intensiv vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung und der Polizei vorbereitet und unter Beteiligung aller fachlich betroffener Fachbereiche der Stadt Mannheim und Einsatzkräften des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt interdisziplinär durchgeführt wurde. Auch künftig werden wir diese gemeinsamen Kontrollaktionen durchführen, um die Sicherheit der Bürger in unserer Stadt zu gewährleisten.”