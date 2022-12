Freinsheim: Neujahrsgala mit dem Schellack-Orchester am 14. Januar 2023

Freinsheim – Titel des Abends wird sein: „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh’n“. Einst gesungen von Zarah Leander in einer Zeit, in der Europa in Dunkelheit versank und so viele Menschen aus diesem Song Hoffnung suchten.

Die Problematiken unserer Zeit sind für viele Menschen ebenfalls eine Herausforderung und es tut gut, sie für einen Moment aus dem Gedankengut zu verbannen.

Das Schellack-Orchester mit seinen Solisten Ilona Christina Schulz, Elsbeth Reuter und Franz Zimnol sind dafür wunderbare Partner. Hohe musikalische Qualität im Originalstil der großen Ballhausorchester der 20er Jahre, etwas Frivolität, Lebensfreude und Humor sind, wie in jedem Jahr, auf der Bühne des Von-Busch-Hofs zu erleben! Ob es der Titel „C’est si bon!“ ist, oder „Irgendwo auf der Welt“ – verabschiedend mit „Abends, wenn die Lichter glühn“.

Schellack-Orchester (Foto: Holger Knecht)

Die Freunde der Melodien der goldenen 20er Jahre werden wieder einen heiteren, illustren Abend erleben dürfen.

„Der Verein Von-Busch-Hof Konzertant wünscht zum Ausklang allen seinen Besuchern ein frohes, sorgenfreies, neues Jahr ohne die ernsten Problematiken des vergangenen.“

Freuen Sie sich auf die Neujahrsgala am Samstag, 14.01.2023, 20:00 Uhr, im Kulturzentrum Von-Busch-Hof in Freinsheim.

Über die Website vbh-konzertant.de können Sie Ihre Kartenbestellung tätigen.

Die Eintrittspreise sind wie folgt: Erwachsene € 33,50, Schüler/Studenten € 7,00.

Alternativ ist es auch möglich, über die Touristinformation i-Punkt der Verbandsgemeinde Freinsheim Karten mit Bezahlung durch Bankkarte zu erwerben.