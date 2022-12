Anzeige – Jeden Monat werden mehr Videospiele mit nicht-fungiblen Token veröffentlicht, und die besten NFT-Spiele sind auf dem Vormarsch.

Ähnlich wie bei linearen Spielen gibt es bei diesen Spielen eine große Bandbreite an Genres und Stilen, darunter Karten Kampfspiele, epische Rollenspiel Abenteuer und Monsterzucht-Simulationen. Auch wenn nicht alle diese Spiele mit dem Ziel gespielt werden, etwas zu verdienen, haben die Spielerinnen und Spieler bei allen die Kontrolle über einige der Spiele.

NFT-Spiele können aufgrund der großen Vielfalt an Genres und der Komplexität von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie ein wenig schwierig zu verstehen sein. Einen allgemeinen Überblick über diese neue Technologie finden Sie in unserem Beitrag Was sind NFTs? oder in unserer Einführung in NFT-Spiele. Kürzlich hat auch Square Enix mit Symbiogenesis seinen ersten NFT-Titel vorgestellt.

NFT-Spiele unterscheiden sich von herkömmlichen Spielen dadurch, dass die Spieler ihre erworbenen Gegenstände gegen echtes Geld tauschen oder verkaufen können, und zwar sowohl innerhalb eines Spiels als auch möglicherweise zwischen verschiedenen Spielen. Die NFTs selbst können als eine Form des Spieleigentums genutzt werden. Die meisten NFT-Spiele verfügen über einen internen Markt, auf dem die Spieler Waren auf einer Blockchain handeln können, was aber auch bedeutet, dass sie auf den wichtigsten NFT-Märkten außerhalb des Spiels gehandelt werden können.

Die besten NFT-Spiele im Test

Obwohl es eine Vielzahl von NFT-Videospielen auf dem Markt gibt, heben sich einige Plattformen von der Masse ab – mit einzigartigen Funktionen, exzellenter Erfahrung und florierender Community-Unterstützung.

1. Tamadoge:

Eine neue Kryptowährung namens Tamadoge nutzt Play-2-Earn und Tamagotchis als Meme-Geld. Spieler sollten es zu schätzen wissen, ihr eigenes Tamaverse zu haben und sich um ihre Tamadoge-Haustiere zu kümmern und sie zu trainieren, um NFT-Spielbelohnungen zu verdienen. Um weitere Belohnungen freizuschalten, können die Spieler gegen ihre Tamadoge-NFTs antreten, mit dem Ziel, jeden Monat die Rangliste des Spiels anzuführen. Im Laufe der Entwicklung des Spiels werden Augmented-Reality-Begegnungen hinzugefügt, die es den Spielern ermöglichen, im Metaverse miteinander zu kommunizieren.

2. Calvaria:

Calvaria ist ein brandneues Spiel, das den beliebten Sammelkarten von NFT nachempfunden ist. Bei dieser Aktivität müssen die Spieler ein Spieldeck aus einer Vielzahl von NFT-Tauschkarten zusammenstellen. Für das Spielen von Sammelkartenspielen sind strategische Kenntnisse erforderlich, da je nach den Fähigkeiten der Sammelkarten zahlreiche Methoden eingesetzt werden können. Es wird spannend sein zu sehen, ob die Kombination aus mobiler App und P2E-Spiel die Nachfrage nach Calvaria auf dem Mainstream-Markt ankurbeln kann.

3. Silks:

Die Meinungen über das beste NFT-Spiel sind unterschiedlich, aber egal, was sie sind, sie sind immer originell. Ein solches NFT-Spiel ist Silks, das auf der Vollblutrennindustrie basiert.

– Der erste wichtige Punkt, den es zu beachten gilt, ist, dass Silks die tatsächlichen Pferderennen nachbildet. Der Erfolg eines Pferdes in der realen Welt spiegelt sich im Spiel wider und kann zu Anreizen für die Spieler führen.

– Der erste wichtige Punkt, den es zu beachten gilt, ist, dass Silks die tatsächlichen Pferderennen nachbildet. Der Erfolg eines Pferdes in der realen Welt spiegelt sich im Spiel wider und kann zu Anreizen für die Spieler führen. Vollblutrennpferde können im Spiel gekauft, gehandelt, gezüchtet und Rennen gefahren werden, während NFTs als Währung für Anreize verwendet werden. Um an Silks teilnehmen zu können, benötigen Sie einen Silks-Avatar, einen virtuellen Jockey. Es gibt insgesamt 10.000 von ihnen, und jeder hat verschiedene Eigenschaften und Seltenheiten.

4. Battle Infinity:

Ein weiteres kürzlich vorgestelltes Blockchain-Projekt, Battle Infinity, will mehrere Play-to-Earn-Spiele anbieten, bei denen die Spieler mit NFTs und Kryptowährungen bezahlt werden. Sowohl das Metaverse als auch die eigene virtuelle Welt sind in das Spiel integriert.

Die IBAT Premier League, die es den Nutzern ermöglicht, eine „Traummannschaft“ von Athleten einer bestimmten Sportart zusammenzustellen, ist die Hauptattraktion der Plattform. Allerdings müssen die Teilnehmer einen NFT-Pass erwerben, um Zugang zur IBAT Premier League zu erhalten.

Die Spieler erhalten dann Geld, um ihren eigenen virtuellen Kader zusammenzustellen. NFT-Pässe können in die Whitelist aufgenommen werden, wenn Spieler Spiele gewinnen, und dann auf dem Sekundärmarkt verkauft werden. IBAT, der digitale Token von Battle Infinity, wird als Zahlungsmittel für Auszeichnungen verwendet.

5. Lucky block: