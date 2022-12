Mit Schlagstock angegriffen, getreten und ausgeraubt

Darmstadt (ots) – Ein 56-jähriger Mann wurde in der Nacht zu Dienstag 13.12.2022 in der Schleiermacherstraße von 3 Männern und einer Frau mit einem Schlagstock angegriffen, getreten und ausgeraubt. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 56-Jährige gegen 0.30 Uhr im dortigen Herrngarten auf die Gruppe getroffen sein.

Im Rahmen des Gesprächs soll es zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Daraufhin griffen die Täter den 56-jährigen Mann u.a. mit dem Schlagstock an. Im Anschluss entwendeten die Angreifer u.a. seine Geldbörse und sein Handy. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Der verletzte 56-Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Eine genaue Personenbeschreibung zu den 3 unbekannten Männern und deren Komplizin liegt derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen dauern derzeit noch an. Das Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummern 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Schneller Erfolg nach Tankstellenraub

Weiterstadt (ots) – Nachdem sich am Montagabend (12.12.) ein Tankstellenraub in der Darmstädter Straße zugetragen hat, konnte die Polizei einen schnellen Festnahmeerfolg verzeichnen und zwei 19-Jährige vorläufig festnehmen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll einer des Duos die Tankstelle betreten haben und unter Vorzeigen einer Waffe den Mitarbeiter aufgefordert haben, die Kasse zu öffnen. Hieraus entnahm der Tatverdächtige rund 600 Euro Bargeld und flüchtete im Anschluss.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife der Polizeiautobahnstation im Hardtweg ein Fahrzeug stoppen und kontrollieren. Wie sich schnell herausstellte handelte es sich bei den Insassen um den 19-jährigen Tatverdächtigen und seinen gleichaltrigen Komplizen.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen konnten die mutmaßliche Schreckschusswaffe sowie die Beute aufgefunden und sichergestellt werden. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren verantwortet müssen. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an.

Einsatz von Rettungshubschrauber nach Unfall – 20-Jährige schwer verletzt

Otzberg-Lengfeld/L3065 (ots) – Am Dienstagmorgen 13.12.2022 kam es auf der Landstraße 3065 zwischen Otzberg-Lengfeld und Groß-Umstadt gegen 09.45 Uhr zu einem schweren Unfall, bei dem eine 20-jährige Fahrerin schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die 20 Jahre alte Fahrerin mit ihrem schwarzen Renault die Landstraße in Richtung Groß-Umstadt befahren haben. Ein 28-jähriger Lastwagenfahrer war in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Auf Höhe des Ortsausgangs Otzberg-Lengfeld geriet die 20-Jährige aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn, woraufhin sie mit einem Lastwagen kollidierte.

Die Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde nach aktuellem Stand mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 28-Jährige aus dem Kreis Offenbach erlitt nach jetzigem Stand leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Insgesamt werden die Schäden an beiden Fahrzeugen auf über 8.000 Euro geschätzt.

Zur Klärung des genauen Hergangs und der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Derzeit dauern die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle noch an. Die Vollsperrung wird voraussichtlich noch bis in die frühen Abendstunden bestehen bleiben.

Auf Münzgeld abgesehen? – Autowaschanlage im Visier Krimineller

Reinheim (ots) – Auf Münzgeld hatten es offenbar unbekannte Kriminelle am späten Sonntagabend (11.12.) in der Engelbert-Wörz-Straße abgesehen, als sie ihr Unwesen an einer dortigen Autowaschanlage trieben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich im Zeitraum zwischen 22.30 und 23.30 Uhr an mehreren Automaten zu schaffen. Der Versuch diese aufzuhebeln scheiterte, woraufhin sie flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der auf circa 1.500 Euro geschätzt wird.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Motorradfahrer kollidiert mit Autofahrer

Seeheim (ots) – Am Montagabend (12.12.22) ereignete sich auf der Heidelberger Straße in Seeheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 17 Jahre junger Motorradfahrer schwer und sein 17-jähriger Soziusfahrer leicht verletzt wurden. Der 17-jährige befuhr mit seinem Soziusfahrer gegen 21:37 Uhr auf seinem neu erworbenen Motorrad die Durchfahrtsstraße in Seeheim.

Vor ihm fuhr eine ebenfalls aus Seeheim stammende Autofahrerin. Diese wollte nach links auf ein Tankstellengelände einbiegen und der folgende Motorradfahrer setzte zeitgleich, mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit, zum Überholen an.

Der Motorradfahrer fuhr in die Fahrerseite der Autofahrerin und stürzte, während sein Sozius über das Dach des PKW geschleudert wurde. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei schwer und sein Mitfahrer leicht, sodass beide in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.

Der entstandene Sachschaden bei den beteiligten Fahrzeugen wird auf 13.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme und Einsatzmaßnahme für 1 Stunde gesperrt.

Groß-Gerau

Kleinkraftrad der Marke Simson entwendet

Groß-Gerau (ots) – In der Nacht zum Dienstag 13.12.2022 haben Diebe ein am Fahrbahnrand in der Klein-Gerauer-Straße abgestelltes und mit Lenkerschloss gesichertes Kleinkraftrad der Marke Simson entwendet. Das grüne Kraftrad hat einen Wert von rund 3.500 Euro. Zum Zeitpunkt der Tat war an dem Moped das Kennzeichen GG-M 854 angebracht.

Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Kleinkraftrads werden vom Kommissariat 42 in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 entgegengenommen.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf Autobahnparkplatz

Einhausen (ots) – Am Dienstag 13.12.2022 gegen 01:52 Uhr, kam es im Bereich der A67, Parkplatz Forsthaus, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Mann aus Chemnitz tödlich verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand, fuhr dieser mit seinem LKW auf den Parkplatz und stellte diesen dort am rechten Fahrbahnrand ab.

Als er seinen Weg in Richtung Darmstadt fortsetzen wollte, fuhr er offenbar zunächst vom Fahrbahnrand an. Dann stoppte er sein Fahrzeug wieder und stieg aus, womöglich um zu kontrollieren, dass der Fahrweg zwischen den anderen geparkten LKW auch frei passierbar war. Dabei vergaß er wohl seinen LKW gegen ein Wegrollen zu sichern und begab sich zwischen sein Führerhaus und einen anderen am Fahrbahnrand stehenden LKW.

Als sein Fahrzeug nun rückwärts rollte, stieß es gegen den anderen Laster und der Fahrer wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kam für den Mann bereits jede Hilfe zu spät, sodass er zwischenzeitlich an der Unglücksstelle verstorben war.

Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr aus Lorsch waren auch Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen im Einsatz, die die Ermittlungen an der Unfallstelle aufgenommen hatten.

Mehrere Autos aufgebrochen und nach Beute durchwühlt

Heppenheim (ots) – Auf mehrere Autos im Stadtgebiet hatten es noch unbekannte Täter am Montagabend (12.12.), in der Zeit zwischen etwa 19.00 und 21.00 Uhr, abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich an fünf Fahrzeugen unterschiedlichster Hersteller, in der Friedrich-Ebert-Straße, der Pestalozzistraße und der Neckarstraße zu schaffen.

Die Kriminellen schlugen Scheiben der abgestellten Fahrzeuge ein und durchwühlten die Innenräume. In einem Auto fiel ihnen unter anderem eine Geldbörse samt persönlicher Dokumente in die Hände. An den beschädigten Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim ist mit den Fällen betraut und schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 zu erreichen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen