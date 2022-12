Ehrlicher Finder, glücklicher Verlierer

Germersheim (ots) – Am Montagmorgen 12.12.2022 hat ein ehrlicher Finder in der Theobaldstraße in Germersheim ein hochwertiges Smartphone gefunden und dieses bei der Polizeiinspektion Germersheim abgegeben. Der Verlierer konnte schnell ermittelt werden. Glücklich konnte er sein Smartphone kurz später bei der Polizei abholen.

Berauscht und ohne Führerschein Unfall verursacht

Bellheim (ots) – Am Montag 12.12.2022 kam ein 32-jähriger Rollerfahrer in der Hinteren Straße in Bellheim von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten PKW.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten nicht nur fest, dass er keine erforderliche Fahrerlaubnis hatte, sondern auch kurz zuvor Alkohol und Betäubungsmittel konsumierte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Geschwindigkeitskontrollen “Am Unkenfunk”

Germersheim (ots) – Am Montagmorgen 12.12.2022 wurde eine Geschwindigkeitskontrolle in der Straße “Am Unkenfunk” durchgeführt. Innerhalb einer Stunde waren dabei insgesamt zehn Autofahrer zu schnell unterwegs. Der “Spitzenreiter” wurde bei erlaubten 30 mit 49 km/h gemessen. Zudem hatte ein Autofahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Schulwegkontrollen

Germersheim (ots) – Am 12.12.2022 wurde im Zeitraum von 7.30-08.30 Uhr eine Schulwegkontrolle bei der Nardini Schule in Germersheim durchgeführt. Dabei missachteten insgesamt 12 Autofahrer das dortige Durchfahrtsverbot. Zudem wurden an vier Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.

Bei der Kontrolle eines 48-jährigen Autofahrers stellten die Beamten zudem fest, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Seine Weiterfahrt wurde beendet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.