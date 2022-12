Beim Vorbeifahren Spiegel beschädigt und unerlaubt geflüchtet

Römerberg-Berghausen (ots) – Am Montag 12.12.2022 um 18:07 Uhr befuhr ein bislang unbekannter PKW die Berghäuser Straße in Fahrtrichtung Speyer und touchierte dabei den Außenspiegel eines auf einem eingezeichneten Stellplatz auf der Straße geparkten PKW, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Hierbei verlor der Unfallverursacher Teile seines rechten Außenspiegels und flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Wer hat im genannten Zeitraum den Verkehrsunfall in der Berghäuser Straße im Bereich der Hausnummern 9 bis 15 beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug des flüchtigen Unfallverursachers machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrollstelle der Polizei

Schifferstadt (ots) – Am Montag 12.12.2022 wurde am Südbahnhof eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei einem 35-jährigen PKW-Fahrer wurden Anzeichen für einen vorherigen Drogenkonsum erlangt, sodass dem Fahrer durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a StVG eingeleitet.

Während der Kontrolle eines 28-jährigen PKW-Fahrers wurde festgestellt, dass dessen Fahrerlaubnis aufgrund einer Trunkenheitsfahrt vorläufig entzogen wurde. Es wurden Ermittlungen aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurden bei den Kontrollen Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet und Mängelberichte aufgrund defekter Beleuchtungen ausgestellt. Insgesamt wurden etwa 70 Fahrzeuge kontrolliert.