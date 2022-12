Mann verstirbt auf Straße

Mainz-Altstadt (ots) – Am Dienstag kam es um 11:15 Uhr zu einem Einsatz des Rettungsdienstes vor einem Einkaufsmarkt in der Holzhofstraße in der Mainzer Innenstadt. Grund hierfür war ein 72-jähriger Mann mit festem Wohnsitz in Mainz, der aus ungeklärten Gründen reanimationspflichtig wurde. Laut Auskunft der Rettungskräfte ist die Person trotz intensiver Bemühungen kurze Zeit später verstorben.

Aufgrund der ungeklärten Umstände übernimmt das Kommissariat K 1 des PP Mainz die Ermittlungen zur Todesursache. Aufgrund der zentralen Lage der Einsatzstelle in der Mainzer Innenstadt, hat die Berufsfeuerwehr Mainz einen Sichtschutz aufgebaut, welcher zusätzlich für Aufmerksamkeit sorgte. Der Einsatz wurde gegen 13:30 Uhr beendet.

Ladendiebin verrät sich selbst

Mainz-Bleichenviertel (ots) – Am Montagvormittag befand sich eine 53-jährige Mainzerin in einem Einkaufsladen im Bleichenviertel. An der Kasse bezahlte sie einige Gegenstände, fragte die Verkäuferin aber noch, ob die Sicherungsanlage piepsen würde, wenn man den Laden verlässt.

Da der Verkäuferin die Frage seltsam vorkam, schaute sie sich die Tasche der 53-Jährigen genauer an. Dort konnte sie Decken und Sportkleidung aus dem Laden finden, welche die Mainzerin nicht bezahlt hatte. Durch die Polizei des Altstadtreviers wurden die Ermittlungen hinsichtlich eines Ladendiebstahls aufgenommen.

Kreis Mainz-Bingen

Einbruch in Einfamilienhaus

Nieder-Olm (ots) – Die etwa einstündige Abwesenheit einer 83-Jährigen Frau aus Nieder-Olm nutzten bislang unbekannte Täter, um am Montagabend bei ihr einzubrechen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss das Einfamilienhaus. Nachdem sie Schmuck und Wertgegenstände in Höhe eines vierstelligen Betrages auffinden konnten, flüchteten die Täter unerkannt aus dem Haus.

Die Kriminalpolizei aus Mainz hat am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.