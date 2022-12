Frankfurt-Gallus: Taschendieb „tänzelt“ 38-Jährigen an

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 38-jähriger Tourist geriet am Montagabend, den 12.

Dezember 2022, an einen Taschendieb, der mit dem sogenannten „Antanztrick“ sein

Portemonnaie entwendete.

Gegen 17.10 Uhr verließ der Geschädigte den Frankfurter Hauptbahnhof über den

Südausgang und zog dabei zwei Koffer neben sich her. Offenbar hatte er den

falschen Ausgang genommen, sodass er sich zu Fuß in Richtung des

Bahnhofsvorplatzes begab. Kurz nach dem Ausgang sprach ihn ein unbekannter Mann

freundlich an, tanzte leicht und hakte seine Füße zwischen denen des Opfers ein.

Der 38-Jährige bemerkte, dass etwas nicht stimmte und sah dann, dass der

Unbekannte auf einmal sein Portemonnaie in der Hand hielt. Dieses steckte zuvor

noch in der Hosentasche des Opfers. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Dieb

erhielt der Geschädigte seine Geldbörse wieder zurück. Als er den Inhalt

überprüfte, musste er jedoch feststellen, dass sein Bargeld, rund 270 Euro,

fehlten. Der Taschendieb hatte sich derweil aus dem Staub gemacht.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 165 cm groß, schlank, leichter Bartwuchs, dunkel gekleidet

Frankfurt-Heddernheim: 18-Jähriger an U-Bahnstation verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei 17- und 20-Jährige stehen im Verdacht, in der Nacht

zu Dienstag (13. Dezember 2022) bei einer körperlichen Auseinandersetzung einen

18-Jährigen verletzt zu haben. Der Geschädigte, der zunächst bewusstlos an einer

U-Bahnstation liegen blieb, kam in ein Krankenhaus.

Gegen 0:40 Uhr hielten sich der 18-jährige Geschädigte und die späteren

Tatverdächtigen, 17 und 20 Jahre alt, mit weiteren Personen an einem Abgang zur

U-Bahn im Nordwestzentrum auf. Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten der

18-Jährige und die beiden 17- und 20-Jährigen in einen Streit, der sich über

eine Rolltreppe auf den Bahnsteig der U-Bahnstation verlagerte. Im Verlauf der

körperlichen Auseinandersetzung erhielt der Geschädigte von seinen Kontrahenten

mehrere Schläge, bis dieser schließlich auf seine Knie sank. Durch einen der

Schläger erfolgte dann offenbar ein Tritt gegen den Kopf des 18-Jährigen, sodass

dieser bewusstlos liegen blieb. Das Duo flüchtete anschließend über die

Rolltreppe in das Einkaufszentrum. Nach einer Meldung des städtischen

Verkehrsbetriebes konnte eine alarmierte Streife den wieder bei Bewusstsein

befindlichen Geschädigten antreffen, der sich infolge der Auseinandersetzung

mehrfach übergeben musste. Der verletzte 18-Jährige kam zur medizinischen

Untersuchung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung nahmen Polizeibeamte die beiden

geflüchteten Tatverdächtigen später an ihrer Wohnanschrift fest. Die Beamten

entließen sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen bzw. übergaben sie an

ihre Erziehungsberechtigten und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher

Körperverletzung ein.

Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Diebstahl einer Jacke

Frankfurt (ots) – (fue) Dem Sicherheitsmitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes

fiel am Montag, den 12. Dezember 2022, gegen 19.00 Uhr, ein junger Mann auf,

welcher versuchte, mit einer Jacke, verborgen unter der eigenen Kleidung, das

Geschäft zu verlassen, ohne zu bezahlen. Im Büro des Mitarbeiters schlug er

diesen und trat ihm ins Gesicht, mit der Absicht, zu fliehen. Durch den

Mitarbeiter selbst und zwei weitere Angestellte konnte der 20-jährige

Tatverdächtige jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der

Sicherheitsmitarbeiter begab sich anschließend zu einem Arzt.

Frankfurt-Flughafen: Festnahme nach Brezeldiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Montag, den 12. Dezember 2022, gegen 20.00 Uhr, nahm

ein 30-jähriger Tatverdächtiger eine Brezel aus dem Korb eines

Backwarengeschäftes am Flughafen und versuchte, damit zu flüchten. Eine

Verkäuferin verfolgte den Täter jedoch, was diesen dazu veranlasste, mit der

Faust nach ihrem Gesicht zu schlagen. Die Verkäuferin konnte dem Schlag jedoch

ausweichen. Zwei Beamte der Bundespolizei wurden auf die Situation aufmerksam

und nahmen den Mann fest. Als Beamte der Landespolizei vor Ort erschienen,

spuckte der Festgenommene auf den Boden. Anschließend sperrte er sich gegen die

Mitnahme im Funkstreifenwagen und bespuckte einen Beamten. Am Revier

eingetroffen ließ er sich auf den Boden fallen und musste getragen werden. Bei

seiner Durchsuchung fand sich noch eine EC-Karte, die aus einem Diebstahl

stammen dürfte. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Danach spuckte und

urinierte er auf den Zellenboden. Wie sich herausstellte, bestand bereits ein

Hausverbot gegen den Beschuldigten für das Terminal 1.

Frankfurt-Griesheim: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (12. Dezember 2022) kam es in Griesheim in

einem Kiosk zu einem räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Mann entwendete

eine Spendenbox und verletzte den anwesenden Mitarbeiter. Der Täter konnte

unerkannt entkommen.

Der Täter betrat hierbei gegen 16:05 Uhr den Verkaufsraum des Kiosks in der

Straße „Zum Linnegraben“. Hier nahm er eine Spendenbox mit mehreren hundert Euro

Bargeld unbefugt an sich und wollte den Laden verlassen. Der Geschädigte eilte

dem Täter hinterher und versuchte diesen an der Flucht zu hindern. Hierbei

kratzte der Mann den Geschädigten am Hals sowie im Nackenbereich und verletzte

ihn leicht. Der Täter entkam letztlich unerkannt.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, helle Haut,

blaue Jacke, blaue Jeans

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tat machen können bzw. zur

Tatzeit verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht haben, werden

gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 16. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069 / 755 – 11600 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Innenstadt: Weihnachtsmarktbesuch mit Folgen

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (12. Dezember 2022) machte auf dem

Weihnachtsmarkt ein Mann mit dem lauten Ausruf „Heil Hitler“ auf sich

aufmerksam. Die unmittelbare Folge: Eine Strafanzeige.

Die Einsatzkräfte des Weihnachtsmarktes waren gegen 20:15 Uhr im Bereich der

Hauptwache auf Streife, als ihnen ein 39-Jähriger anlasslos und für alle

Umstehenden deutlich zu vernehmen die Worte „Heil Hitler“ hinterherrief. Die

Polizisten schritten unmittelbar ein und stellten den Mann zur Rede.

Was ihn zu seiner Handlung bewog ist unklar. Eine entscheidende Rolle dürfte

hier jedoch seine erhebliche Alkoholisierung von über 1,6 Promille gespielt

haben.

Der 39-Jährige muss sich nun wegen des Verwendens von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisationen verantworten. Er wurde nach Abschluss der

Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bahnen großflächig mit Graffiti besprüht

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die in der vergangenen Nacht im

Außenbereich des Frankfurter Hauptbahnhofes mehrere dort abgestellte S-Bahnen

großflächig mit Graffiti besprüht haben. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG

hatten die beschmierten S-Bahnen gegen 7 Uhr festgestellt und die Bundespolizei

informiert. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass die Täter eine S-Bahn

auf über 200 Quadratmeter und bei drei weiteren S-Bahnwagen die Frontscheiben

mit Farbe beschmiert haben. Der Schaden der hierdurch entstand kann noch nicht

beziffert werde, dürfte aber im hohen vierstelligen Bereich zu sehen sein.

Seitens der DB AG wird ein erheblicher Arbeitsaufwand notwendig sein, um die

S-Bahnen wieder zu reinigen. Gegen die noch unbekannten Täter wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Personen die Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer

069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.