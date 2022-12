Breitscheid: Einbruch in Lagerhalle

Straftäter brachen zwischen Sonntagmittag (13 Uhr) und Montagmorgen (5.40 Uhr in eine Lagerhalle des Medenbacher Kalksteinwerkes in der Straße „Im Dillhain“ ein. Dazu hebelten sie im Tatzeitraum eine verschlossene Zugangstür sowie weitere Türen im Inneren des Gebäudes auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen; offenbar, ohne etwas zu entwenden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise möglicher Zeugen erbittet die Polizei in Dillenburg, Tel. 02771/9070.

Sinn: Wohnhaus durchsucht

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen Sonntagabend (18.30 Uhr) und Montagmorgen (9.15 Uhr) in der Straße „Am Hochbehälter“. Straftäter hatten dort im Tatzeitraum ein Küchenfenster eingeschlagen und waren so in das Gebäude gelangt, welches sie nach Wertsachen durchsuchten. Sie entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen eine schwarze Taschenlampe. Die Kripo in Dillenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 02772/47050.

Wetzlar: Unfallflucht im Forum-Parkhaus

Am Samstag (10.12.2022) kam es im Parkhaus des Forums zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, in dessen Rahmen ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen abgestellten, silberfarbenen Motorroller (Peugeot Satelis) beschädigte. Ohne sich um den entstandenen Schaden an der Verkleidung des Zweirads zu kümmern, fuhr der Verursacher dann davon. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06441-9180 bei der Polizei in Wetzlar zu melden.