Gießen: Auseinandersetzung in der Klinikstraße

In der Klinikstraße kam es am Samstag gegen 03.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Vier unbekannte Männer stiegen gegen 03.20 Uhr aus einem weißen BMW aus, gingen auf einen 29 Jahre alten Fußgänger los und attackierten ihn mit Tritten und Schlägen. Das Opfer flüchtete in einen Garten, die Männer folgten ihm und schlugen erneut auf ihn ein. Als er dann die Polizei rufen wollte, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten mit dem 3 er BMW. Der 29-Jährige kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Hinweise zu den Männern nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Sicherheitsdienst attackiert und mit Flaschen und Dosen beworfen

Unbekannte bewarfen am Samstag mit Flaschen und Dosen den Sicherheitsdienst einer Disco in der Liebigstraße. Gegen 02.20 Uhr meldete ein Zeuge eine zehn-bis fünfzehnköpfige Gruppe, die überfallartig auf den Sicherheitsdienst zustürmte. Neben den Würfen schlugen die Unbekannten offenbar auch zu. Drei Angestellte im Alter von 20,42 und 53 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Beschreibung der Tatverdächtigen: die Männer sollen zwischen 18 und 20 Jahren alt sein und trugen Jogginghosen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Ohne Führerschein, aber mit Drogen und unter Drogeneinfluss

Ohne Führerschein, mit Drogen und unter Drogeneinfluss war ein 21-jähriger Rollerfahrer in der Südanlage unterwegs. Eine Streife stoppte den Mann am Sonntag gegen 18.50 Uhr. Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis dabei, aber führte eine geringe Menge an Haschisch mit. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache und die Sicherstellung der Drogen.

Gießen: Nach Festnahme Widerstand geleistet

Gleich vier Ermittlungsverfahren (u. a. wegen Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz, Widerstand, Beleidigung) zog das Verhalten eines 41-Jährigen nach sich. Der Mann provozierte am Sonntag gegen 08.00 Uhr nach einer Feier umherstehende Personen vor den Hessenhallen. Plötzlich schlug er einen Mann und dessen Partnerin. Als eine Streife den Trunkenbold festnehmen wollte, trat er gegen das Knie eines Polizeibeamten. Zudem beleidigte und drohte er den Beamten. Selbst im Streifenwagen versuchte er den Fahrer zu treten. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ermittler ein Einhandmesser, welches er offenbar bei einer Veranstaltung in den Hessenhallen trug. Die Beamten stellten das Messer sicher und nahmen den Mann mit auf die Wache. Nach Rücksprache mit einer Richterin des Amtsgerichtes Gießen ordnete diese eine Blutentnahme bei dem 41-Jährigen an. Während der Blutentnahme leistete der Mann Widerstand und beleidigte die anwesende Richterin. Anschließend musste der Festgenommene seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.

Linden: Einbruch in Einfamilienhaus

Ungebetene Gäste suchten zwischen Samstag (10.Dezember) 12.00 Uhr und Montag (12.Dezember) 15.40 Uhr ein Einfamilienhaus in Leihgestern auf. In der Röntgenstraße kletterten die unbekannten Täter auf den Balkon des Einfamilienhauses, hebelten den Wintergarten auf und durchsuchten das gesamte Haus. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Einbruch ins Vereinsheim

In der Straße „Am Grassee“ kam es zwischen Samstag (10.Dezember) 14.00-15.00 Uhr und Montag (12.Dezember) 18.00 Uhr zu zwei Einbrüchen. Die unbekannten Täter kletterten offenbar über den Zaun eines Tennisplatzes und hebelten die Haupteingangstür des Tennisheims auf. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Schranktüren und Schubladen, endwendeten nach ersten Erkenntnissen nichts. Zudem verschafften sie sich Zutritt zu einem Vereinsheim in der Nähe und drückten mehrere Türen auf. Anschließend machten sich ohne Beute aus dem Staub. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0. 1452895

Gießen: Fahrraddiebstahl

Zwischen Samstag (10.Dezember) 23.00 Uhr und Sonntag (11.Dezember) 00.40 Uhr kam es in der Bleichstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Der Unbekannte entwendete das verschlossene Fahrrad aus dem Innenhof des Besitzers. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Damenfahrrad gestohlen

In der Dammstraße kam es am Montag (12.Dezember) 10.30 Uhr zu einem Diebstahl eines Damenfahrrades. Der Unbekannte entwendete das Damenrad aus dem Innenhof der Besitzerin. Der Dieb schnitt das Fahrradschloss durch und machte sich mit rund 180 Euro Beute aus dem Staub. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht in der Talstraße

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Montag (05.Dezember) zwischen 7.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Talstraße einen geparkten Hyundai. Als der Besitzer zu seinem blauen I30N zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Peugeot touchiert

Am Montag (12.Dezember) gegen 19.45 Uhr beschädigte ein zunächst Unbekannter auf einem Parkplatz im Heegstrauchweg beim Rückwärtsfahren einen geparkten schwarzen Peugeot 207 an der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Fußgängerin angefahren

Am Montag (12.Dezember) gegen 18.20 Uhr beabsichtigte ein 52-jähriger Mann aus Lich in einem Suzuki von einem Grundstück in die Garbenteicher Straße einzufahren. Offenbar übersah der Suzuki-Fahrer dabei eine 69-jährige Frau, die auf dem Gehweg lief und touchierte sie. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die 69-Jährige ins Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Hungen: Im Begegnungsverkehr gestreift

Ein 60-jähriger Mann in einem Linienbus befuhr am Montag (12.Dezember) gegen 17.45 Uhr die Raiffeisenstraße vom Bahnhof kommend in Richtung der Straße „Zur Eisenbahn“ und ein 49-jähriger Mann in einem Audi kam dem Bus in einer Kurve entgegen. Dabei streiften sich die beiden Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Außenspiegel beim Vorbeifahren gestreift

Am Montag (12.Dezember) gegen 14.00 Uhr befuhr eine 75-jährige Frau aus Gießen in einem Mercedes die Gartenstraße. In Höhe der Hausnummer 30 streifte die Gießenerin den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Citroen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 700 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren BMW touchiert

Dienstagmorgen (13.Dezember) gegen 7.15 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau in einem Ford die Krofdorfer Straße in Richtung Rodheimer Straße. In Höhe der Hausnummer 17 streifte die Ford-Fahrerin einen am Fahrbahnrand geparkten BMW Mini. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.