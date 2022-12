Unfall beim Ausparken

Um 08:45 Uhr beabsichtigte gestern Morgen eine 19-Jährige aus Eschwege in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei fuhr sie gegen einen geparkten Pkw BMW, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Wildunfall

Um 19:35 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 33-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die K 46 in Richtung Albungen. Als zwei Rehe die Kreisstraße überquerten, kam es zum Zusammenstoß mit einem der Tiere, das anschließend weiter lief. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Betrug mittels WhatsApp

Am gestrigen Nachmittag erhielt eine 71-Jährige aus Eschwege eine Textnachricht von einer ihr unbekannten Nummer. Im Glauben, es würde sich um die Tochter handeln, schrieb sie mit der angeblichen Tochter unter der neuen Telefonnummer. Natürlich kam auch in diesem Fall die Forderung nach der Begleichung einer offenen Rechnung, da das Handy heruntergefallen und dadurch kaputt sei. Die 71-Jährige fragte noch nach dem Betrag, der dann mit 1300 EUR angegeben wurde. Noch bevor die Überweisungsdaten der 71-Jährigen zugesandt wurden, brach der Kontakt aus nicht näher bekannten Gründen ab, so dass zu keiner Überweisung kam. Tipps: www.polizei-beratung.de

Polizei Sontra

Brand eines Schuppens

Um 04:20 Uhr wurde vergangene Nacht die Feuerwehr in Herleshausen alarmiert, nachdem es in der Hintergasse zu einem „Hüttenbrand“ gekommen war. Vor Ort wurde durch die örtliche Feuerwehr festgestellt, dass ein Schuppenanbau brannte. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen ca. zwei Meter entfernten weiteren Anbau (Werkstatt) verhindern und hatte den Brand schnell abgelöscht. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Zwischen dem 11.12.22, 20:00 Uhr und dem 12.12.22, 14:45 Uhr wurde in der Straße „Zum Mengelborn“ in Rommerode ein dort geparkter Pkw Toyota im Bereich des hinteren linken Radkastens angefahren und stark beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben. Den Ermittlungen nach dürfte das unfallverursachende Fahrzeug in Richtung „Hinter dem Sandberg“ unterwegs gewesen sein. Durch Zeugen wurde gegen 10:00 Uhr/10:30 Uhr zudem ein „lauter Knall“ gehört, der möglicherweise durch den Unfall verursacht wurde. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930.