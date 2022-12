Korbach: Die Polizei-News

Vöhl – Basdorf: Einbrecher stehlen erneut Bargeld aus Autos – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (11.-12.12.) in Basdorf mehrere Autos geöffnet und nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Bei einem Auto zerschlugen die Täter eine Seitenscheibe. Die anderen Fahrzeuge waren unverschlossen abgestellt. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld in Höhe von 845 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation in Korbach Tel.: 05631 9710 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Haina (Kloster) – Battenhausen: Hoher Sachschaden bei Wohnhausbrand

Am Dienstagmorgen (13.12.) kam es in der Hauptstraße in Battenhausen zum einem Brand in einem Wohnhaus. Das Feuer breitete sich im Dachgeschoß des Mehrfamilienhauses aus. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Korbach geführt. Es ist im Bereich des Möglichen, dass das Feuer durch Fahrlässigkeit oder durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 175 000 Euro geschätzt.

Gemünden (Wohra): Einbrecher stehlen Zigaretten im Wert von 15 000 Euro

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Tankstelle in der Grüsener Straße in Gemünden (Wohra) eingebrochen und haben Zigaretten im Gesamtwert von 15000 Euro gestohlen. Die Einbrecher hebelten eine Eingangstür zum Verkaufsraum auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Nach jetzigem Ermittlungsstand flohen die Täter im Anschluss an die Tat mit einem silbernen Auto der Marke Citroën. Durch das aufhebeln der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631 9710 oder an jede andere Polizeidienststelle.