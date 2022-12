Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Fahrraddieb in Untersuchungshaft – Offenbach

(kb) Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, wurde ein 39-jähriger Mann in Offenbach vorläufig festgenommen. Er soll zuvor in der Ziegelstraße (40er-Hausnummern) mit einem Partner versucht haben, Fahrräder zu klauen. Hierbei wurden die beiden vom Besitzer der Fahrräder überrascht. Dieser beabsichtigte die mutmaßlichen Fahrraddiebe bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten; im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, wobei der 49-jährige Fahrradbesitzer leicht verletzt wurde. Dennoch konnte er den 39-jährigen wohnsitzlosen Tatverdächtigen festhalten, bis die hinzugerufenen Streifen diesen vorläufig festnahmen. Der Verdächtige wurde am Montag einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Polizei in Offenbach sucht noch nach seinem Komplizen. Dieser war etwa 1,70 Meter groß. Er war mit einer schwarzen Jacke, einem grauen Kapuzenpulli, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen an den Seiten und dunklen Schuhen mit hellen Sohlen bekleidet. Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers Offenbach.

Mutmaßliche Dieseldiebe vorläufig festgenommen – Mühlheim am Main/Lämmerspiel

(fg) Polizeibeamte nahmen am Sonntagabend drei mutmaßliche Dieseldiebe im Alter von 21, 30 und 34 Jahren nahe eines Baustellengeländes in der Bischof-Ketteler-Straße vorläufig fest. Gegen 20.40 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen abgestellten Toyota Avensis in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße sowie zwei Männer, die aus diesem ausgestiegen waren. Die Unbekannten sollen zudem Kanister aus dem Auto genommen und das Baustellengelände betreten haben. Aufgrund der Mitteilung machten sich umgehend mehrere Streifenwagen auf den Weg. Kurz vor dem Eintreffen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten flüchteten die Männer in Richtung der Fritz-Erler-Straße; den grauen Toyota ließen die Unbekannten zunächst zurück. Auf dem Baustellengelände fand eine Streifenbesatzung nahe eines Dieseltanks offenbar bereitgestellte Kanister. Eine Abzapfung hatte wohl noch nicht stattgefunden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung stellten die Beamten letztlich drei Personen fest, die der zuvor genannten Personenbeschreibung des Zeugens ähnelten. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem Trio um die zuvor geflüchteten Tatverdächtigen handelte. Im Schnee festgestellte Schuhabdruckspuren stimmten nach ersten Erkenntnissen mit den Schuhen zweier der Männer überein. Im abgestellten Toyota befanden sich Ausweisdokumente, die den drei Verdächtigen zugeordnet werden konnten. Diese mussten aufgrund des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls mit zur Wache, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern indes an.

Polizei verfolgt Spuren im Schnee – Rodgau/Hainhausen

(jm) Einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnete die Polizei aufgrund des Schneefalls am Sonntagmorgen nach einer Verkehrsunfallflucht in der Alfred-Delp-Straße. Gegen 7.45 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass eine Ampel in der Alfred-Delp-Straße beschädigt wurde. Zuvor beabsichtigte ein Unbekannter wohl an der Ecke zur August-Neuhäusel-Straße nach rechts in Richtung der Straße „Am Sportfeld“ abzubiegen. Dabei kam er offenbar aufgrund der Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn ab, rutschte auf eine Verkehrsinsel und stieß gegen ein Verkehrsschild. Der Rohrpfosten des Schildes war aus der Verankerung gerissen und stürzte wiederum auf die dortige Ampel. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Auto, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Anhand der Spuren im Schnee konnten die Beamten das mutmaßliche Verursacherfahrzeug in der Straße „Am Sportfeld“ sowie im Anschluss den mutmaßlichen Fahrer feststellen. Auf den 59 Jahre alten Mann aus Aschaffenburg kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht zu. Es entstand Schaden von rund 3.000 Euro.

Blaues Auto geklaut; wer kann Hinweise geben? – Hainburg

(kb) Aus der Edisonstraße wurde am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, ein abgestellter blauer VW Golf Plus entwendet. Das Fehlen des Autos mit dem Kennzeichen OF-CD wurde am Montag, gegen 14 Uhr, bemerkt. Wer kann Hinweise auf die Täter oder das Fahrzeug geben? Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

Wer fuhr gegen den weißen Mazda? – Hanau

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Straße „Am Pedro-Jung-Park“ sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 5.000 Euro geschätzten Schadens an einem weißen Mazda 3. Dieser war in Höhe der Hausnummer 30 geparkt. In der Zeit zwischen Montag, 8.15 und 18 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die vordere linke Stoßstange sowie den Radkasten des am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagens. Hinweise nehmen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe telefonisch unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.