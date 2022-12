Präventionsveranstaltung: Junge Fahrer

Kirn (ots) – Am Dienstag 13.12.2022 führten Beamte der Polizeiinspektion Kirn am Kirner Gymnasium eine Präventionsveranstaltung durch. Hierbei wurden Schüler der 9. Klassenstufe hinsichtlich Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sensibilisiert.

Zunächst wurden die beiden Themenfelder dargelegt und die verschiedenen Wirkweisen erläutert, ehe die negativen Auswirkungen auf das Fahrverhalten der bald jungen Fahrer aufgezeigt wurden. Im Anschluss durften die interessierten Schüler mittels einer Rauschbrille den Selbstversuch machen und “betrunken” fußläufig einen Slalomparcours absolvieren.

Die Veranstaltung kam gut an, sodass bereits für das nächste Jahr eine weitere Veranstaltung geplant ist.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Frei-Laubersheim (ots) – In der Zeit von Samstagmittag 10.12.2022 bis Montag 12.12.2022, 10:40 Uhr, kam es in der Schulstraße in der Ortsgemeinde Frei-Laubersheim zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl.

Während der Abwesenheit der Hauseigentümer drangen die Täter über eine aufgehebelte Balkontür in das Einfamilienhaus ein. Die Kriminalinspektion Bad Kreuznach sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Fortsetzung der Überwachung des Durchfahrtsverbots

Bad Kreuznach, Richard-Wagner-Straße (ots) – Wie vor einigen Tagen bereits angekündigt, fanden heute am frühen Morgen erneut Durchfahrtskontrollen vor der Martin-Luther-King-Schule statt. Diesmal konnten in kurzer Zeit 7 Fahrzeugführende festgestellt werden, die verbotenerweise den Streckenabschnitt befuhren. Darüber hinaus waren 4 Fahrzeuginsassen nicht ordnungsgemäß angeschnallt.

Einer der Verkehrssünder war bereits in der vorangegangenen Kontrollmaßnahme aufgefallen und sanktioniert worden, der 33-jährige Bad Kreuznacher befand sich diesmal erneut unter den Verstößen (zum wiederholten Male Missachtung des Durchfahrtsverbots bei gleichzeitigem Gurtverstoß). Zahlreiche Verwarnungsgeldverfahren wurden eingeleitet.

Während einer weiteren Verkehrskontrolle eines unbefugt Durchfahrenden musste festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den 37-Jährigen Fahrer sowie gegen den Fahrzeughalter eingeleitet.