Kaiserslautern

Faustschlag wegen unterschiedlicher Meinungen

Kaiserslautern (ots) – Wegen unterschiedlicher Meinungen sind sich 2 Männer am Montag 12.12.2022 in der Mainzer Straße in die Haare geraten. Der Streit gipfelte in einer Körperverletzung. Nach dem Täter wird noch gesucht. Wie das 57-jährige Opfer bei der Polizei anzeigte, kam es gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu der zunächst verbalen Auseinandersetzung.

Grund seien unterschiedliche Ansichtsweisen zu einer Verkehrssituation gewesen. Offenbar erhitzten sich die Gemüter im Verlauf des Wortgefechts derart, dass einer der Männer seinem Gegenüber unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht verpasste. Anschließend setzte sich der Mann in sein Auto und fuhr davon.

Dem Opfer gelang es aber noch, mit dem Handy ein Foto des Fahrzeugs zu machen. Die Ermittlungen nach dem Halter und dem Fahrer laufen. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Im Parkhaus gewütet und Polizisten beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Vier Jugendliche sind am Montagabend in der Innenstadt festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, in einem Parkhaus am Stiftsplatz einen Feuerlöscher versprüht und Böller gezündet zu haben.

Zeugen informierten kurz vor 22 Uhr die Polizei über die Ereignisse und konnten vier jugendliche Täter beschreiben. Bei der anschließenden Suche in der Umgebung sichtete eine Streife das Quartett in der Schubertstraße und stellte die drei Jungen und das Mädchen im Alter von 15-17 Jahren zur Rede.

Alle vier wurden für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Unter anderem sollte einem der beiden 16-Jährigen eine Blutprobe entnommen werden, da er unter Alkoholeinfluss stand. Laut Atemtest hatte er einen Alkoholpegel von 1,1 Promille.

Gegen den Ältesten des Quartetts wird nun auch wegen Beleidigung ermittelt. Der 17-Jährige war während der Maßnahmen einfach aufgestanden und wollte das Vernehmungszimmer verlassen – was ihm aber untersagt wurde. Daraufhin fing er an, wüste Beschimpfungen und Beleidigungen auszustoßen, und spuckte auch herum.

Auch sein 16 Jahre alter Kumpel zeigte sich nicht weniger aggressiv und beleidigend. Als er zu einem Schlag gegen einen Polizeibeamten ausholte, sollte er gefesselt werden. Dagegen leistete er Widerstand, trat und spuckte um sich, so dass er schließlich zu Boden gebracht und ihm die Spuckschutzhaube angelegt werden musste. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Jugendliche wurde schließlich seiner Mutter übergeben. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Widerstands zu. Weil er den Beamten auch einen sogenannten “Grinder” mit entsprechenden Anhaftungen aushändigte, wird gegen den 16-Jährigen zusätzlich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Unterdessen dauern die Ermittlungen im Parkhaus an. Ob hier möglicherweise auch geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden, ist noch unklar. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras müssen noch ausgewertet werden. |cri

Beim Shoppen bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Während sie sich in einem Schmuckgeschäft aufhielt, ist eine Frau am Montag Opfer von Taschendieben geworden. Wie die 59-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie das Geschäft in der Einkaufspassage zwischen 13-13.30 Uhr besucht und im Sortiment gestöbert. Als sie an der Kasse ihre ausgewählten Waren bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel verschwunden ist.

Einen Hinweis auf mögliche Täter konnte die Frau nicht geben – es war ihr niemand aufgefallen. Zeugen, die eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Schmierfinken in der Eisenbahnstraße

Kaiserslautern (ots) – Schmierfinken waren in der Eisenbahnstraße aktiv. Am Montag wurde der Polizei eine Sachbeschädigung am Haus Nummer 59 gemeldet. Unbekannte Täter hatten hier mit einem schwarzen Stift ihre sogenannten “Tags” (Namenskürzel) hinterlassen.

Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 21.30 Uhr, und Montagnachmittag, 14 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Lkw ausgewichen – Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der am Dienstagmorgen auf der B270 an der Abfahrt nach Kaiserslautern passierte. Eine 26-jährige Frau fuhr gegen 5:20 Uhr mit ihrem roten Seat Leon von Schopp kommend in Richtung Kaiserslautern.

In Höhe der Abfahrt zur Innenstadt kam ihr nach eigenen Angaben ein Lkw entgegen, der auf ihre Fahrspur lenkte. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 26-Jährige nach rechts aus und streifte dabei die Schutzplanke.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Auto auf circa 500 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke ist noch nicht beziffert. Der Lastwagen fuhr weiter. Die Fahrerin beschrieb den Lkw als 40-Tonner mit einer weißen Plane. Das Kennzeichen konnte sie nicht ablesen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |elz

Renitenter Lokal-Besucher

Kaiserslautern (ots) – In einer Gaststätte in der Altstadt ist es am Montagnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Kurz nach halb vier meldete eine Zeugin, dass ein Mitarbeiter des Lokals und ein Gast aneinandergeraten seien und der Streit eskaliere.

Erste Befragungen vor Ort ergaben, dass der Mitarbeiter dem Gast zuvor bereits Hausverbot erteilt hatte, weil der 23-Jährige mit einem anderen Besucher in Streit geraten war. Nach ungefähr 15 Minuten kehrte der Mann jedoch in die Gaststätte zurück und wollte sie trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen.

Als der Mitarbeiter dann den 23-Jährigen nach draußen bugsieren wollte, habe dieser ihn am Hals gepackt und zugedrückt. Daraufhin habe er den stark alkoholisierten jungen Mann zu Boden gebracht.

Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Der 23-Jährige kam mit einer zerrissenen Jacke davon. Auf ihn kommt nun allerdings eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu. Laut Atemalkoholtest hatte er zur Tatzeit einen Pegel von 3,47 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis für den Altstadtbereich erteilt. |cri

Gegen Pkw getreten

Kaiserslautern (ots) – Mutwillig haben unbekannte Täter in der Ziegelstraße ein Auto beschädigt. Der graue Dacia Duster parkte zwischen Sonntag, 16:30 Uhr, und Montag, 10 Uhr, in Höhe der Hausnummer 20. Als der Halter am Montag zu seinem Wagen ging, entdeckte er eine Delle in der hinteren linken Fahrzeugtür. Den Spuren nach haben unbekannte Täter gegen die Tür getreten. Es war ein Fußabdruck erkennbar.

Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es bislang nicht. Der Schaden beläuft sich auf ca 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas aufgefallen ist, und bittet um Hinweise unter Tel: 0631 369-2250 an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße. |elz

Scheibe eingeworfen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein Fenster beschädigt. Am Montagnachmittag stellten Zeugen fest, dass das Fenster eines Vereinsraumes mit einem Stein beworfen wurde. Die genaue Tatzeit steht nicht fest. Der Sachschaden liegt bei circa 1.500 Euro. Ein Einbruchversuch kann ausgeschlossen werden.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Die Masche mit der neuen Telefonnummer

Kaiserslautern (ots) – “Hallo Papa, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Telefonnummer. Ich habe keinen Zugang mehr zu meinem Online-Banking. Kannst du mir was vorstrecken und überweisen?”. So oder so ähnlich melden sich Betrüger per Messengerdienst bei ihren mutmaßlichen Opfern.

Im guten Glauben, seinem Kind oder Enkel einen Gefallen zu tun, lassen sich die Angeschriebenen darauf ein. Sie merken nicht, dass es Kriminelle sind, die ihnen etwas vorgaukeln. Die Opfer überweisen angebliche Rechnungsbeträge auf fremde Konten. Bis der Betrug auffällt, ist es meist zu spät und das überwiesene Geld verloren.

Ein Vater wurde am Wochenende nach einer solchen SMS skeptisch und nahm Kontakt mit seiner Tochter auf. Wie sich herausstellte, funktionierte ihr Handy einwandfrei. Die Tochter hatte die Nachricht nicht geschrieben. Der Betrug flog auf.

Jetzt ermittelt die Polizei und warnt:

Überweisen Sie kein Geld, bevor Sie nicht persönlich mit Ihren Angehörigen Rücksprache halten konnten. Nehmen Sie mit dem angeblichen Absender unter der bisher bekannten Telefonnummer Kontakt auf, um die Echtheit des Anliegens zu überprüfen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Mann mit intimen Fotos erpresst

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein 24-Jähriger wird mit intimen Fotos erpresst. Der Mann lernte über eine Partnervermittlung im Internet eine Frau kennen. In der Folge tauschte man sich über Soziale Netzwerke aus. Nachdem der 24-Jährige der Unbekannten intime Aufnahmen von sich übermittelte, forderte die Frau 150 Euro.

Sie drohte damit, die Bilder den Bekannten ihres Opfers zuzusenden. Der Mann zahlte, doch die Frau forderte weiteres Geld. Jetzt sollte er Gutscheinkarten kaufen. Der 24-Jährige ließ sich nicht darauf ein. Er wandte sich an die Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Mit dem Joint im Auto…

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwei verdächtige Autos sind der Polizei am Montagabend aus Mehlingen gemeldet worden. Zeugen hatten demnach zwei Fahrzeuge mit mehreren Insassen gesichtet, die allem Anschein nach gerade Drogen konsumierten.

Als die ausgerückte Streife vor Ort ankam, fanden die Beamten zwar “nur noch” einen der beschriebenen Wagen mit 4 Personen darin – der Marihuanageruch, der aus dem Innenraum strömte, sprach jedoch Bände.

Darauf angesprochen, händigte einer der Insassen den Polizisten einen Joint aus. Alle vier gaben jedoch an, dass der Joint ihnen allen gehören würde. Entsprechend wird nun auch gegen beide Männer und beide Frauen im Alter von 19 bis 21 Jahren ermittelt.

Der Joint wurde sichergestellt. Weitere Betäubungsmittel wurden nicht gefunden. |cri

Autotüren zerkratzt – Zeugen gesucht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Auto ist am Montag in der Straße “Am Pulverhäuschen” zerkratzt worden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150.

Wie die Nutzerin des Pkw der Polizei meldete, hatte sie ihren Hyundai i30 am Morgen gegen 8.20 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 5a am Straßenrand abgestellt. Als sie am Nachmittag kurz nach 16 Uhr wieder zu ihrem Wagen kam, stellte sie Kratzer im Lack der Vorder- und Hintertür auf der Fahrerseite fest. Geschätzter Schaden: etliche hundert Euro.

Anhaltspunkte für einen Unfall gibt es bislang nicht. Die Polizei geht deshalb aktuell von einer Sachbeschädigung aus. Zeugenhinweise auf mögliche Verursacher werden unter der oben angegebenen Nummer jederzeit entgegengenommen. |cri