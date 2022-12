Unfallflucht auf der Autobahn

Edesheim (ots) – Am Dienstag 13.12.2022, etwa gegen 13:15 Uhr befuhren ein Lkw mit Anhänger und ein blauer VW Polo die Autobahn A65 von Landau kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Etwa im Bereich 2 Kilometer vor der Autobahnraststätte “Pfälzer-Weinstraße Ost” überholte der Polo gerade das Lkw-Gespann, als dieses seinerseits zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs ausscherte.

Offensichtlich wurde der VW Polo dabei übersehen und es kam zur Berührung des Anhängers mit dem Pkw, wodurch zumindest dieser nicht unerheblich beschädigt wurde. Der Lkw setzte seine Fahrt jedoch fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Konkrete Hinweise, insbesondere auf das Kennzeichen des Unfallverursachers, sind nicht bekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzten.

Geschwindigkeitskontrollen

Edesheim/A65 (ots) – Am Dienstag 13.12.2022, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben an unterschiedlichen Stellen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Am Vormittag wurde auf der Autobahn A65 im Bereich der Anschlussstelle Deidesheim gemessen. Die gemessenen Fahrzeuge befuhren den Abfahrtsbereich aus Richtung Landau kommend in Fahrtrichtung Deidesheim. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit liegt dort bei 80km/h. Insgesamt ergaben sich bei den Messungen 10 Geschwindigkeitsverstöße. Die gemessene Maximalgeschwindigkeit betrug 103 km/h.

Zur Mittagszeit wurde die Kontrollstelle in der Staatsstraße (L516) in Edesheim eingerichtet. Hier wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Edenkoben kontrolliert. Im Messbereich liegt die erlaubte Geschwindigkeit bei 30km/h. Insgesamt ergaben sich hier 23 geahndete Verstöße. Die gemessene Geschwindigkeit des “Spitzenreiters” betrug dabei 66km/h, was nach Abzug der Toleranz eine Überschreitung von 33km/h darstellt. Das dafür vorgesehene Bußgeld beträgt 260 Euro, verbunden mit zwei Punkten im Fahrerlaubnisregister, sowie einem Monat Fahrverbot.