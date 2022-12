Freizeitanlage mit Farbe beschmiert – hoher Sachschaden

Hemsbach (ots) – Am vergangenen Wochenende beschmierte eine bislang unbekannte Täterschaft eine Freizeitanlage in der Hüttenfelder Straße mit grauer und schwarzer Farbe und verursachte so einen geschätzten Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro.

Der Polizeiposten Hemsbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Gelände gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06201 71207 zu melden.

Hoher Sachschaden nach Unfall hinterlassen

Ladenburg (ots) – Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Montag, nachdem er mit seinem Fahrzeug einen schwarzen Mercedes gerammt hatte, der zwischen 07.30-14.00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße, Höhe Anwesen Nr. 20 abgestellt war.

Aufgrund der Spurenlage zu urteilen, könnte es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um ein größeres Gefährt oder um einen Kleintransporter gehandelt haben.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und sowie zum Verursacher und/oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Rentner in seiner Wohnung bestohlen

Helmstadt-Bargen (ots) – Zu einem Trickdiebstahl von mehreren hundert Euro kam es am Montag, dem 12.12.22, gegen 13 Uhr. Der unbekannte Täter erschlich sich unter Vorgabe ein Verwandter eines gemeinsamen Bekannten namens “Hans” zu sein, das Vertrauen des 85-jährigen Geschädigten.

Nachdem er diesen in seiner Wohnung abgelenkt hatte, entwendete er ihm mehrere hundert Euro aus dem Geldbeutel des Rentners und verließ dann die Wohnung, und gab vor, für ihn einkaufen gehen zu wollen. Nachdem der Täter nicht mehr zurückkehrte, wurde der ältere Mann stutzig, überprüfte seine Geldbörse und stellte das Fehlen des Geldes fest.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 170 cm groß, ca. 30 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild, sprach akzent- und dialektfreies Deutsch.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise bitte unter Tel.: 07261 6900.

Aufmerksamer Zeuge von Verkehrsunfallflucht gesucht

Eberbach (ots) – Nur einem aufmerksamen Passanten ist es zu verdanken, dass eine Verkehrsunfallflucht vom Montag 12.12.2022 in der Itterstraße mittlerweile geklärt werden konnte. Der Zeuge, dessen Identität bislang noch unbekannt ist, stellte gegen 11 Uhr in Höhe der Hausnummer 11 einen Opel-Fahrer fest, der beim Ausparken gegen einen Ford Transit stieß.

Ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Das Kennzeichen konnte sich der Zeuge merken, sodass der Opel-Fahrer schnell ausfindig gemacht werden konnte.

Das Polizeirevier Eberbach sucht nun nach dem Zeugen, der zur Klärung des Falls maßgeblich beigetragen hat. Er wird gebeten, sich unter der Tel.: 06271 9210-0 zu melden.

Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem vollendeten Wohnungseinbruch kam es am Abend des 12.12.22 in der Straße im Augrund in Sinsheim-Dühren. Vermutlich mehrere unbekannte männliche Täter betraten hierzu durch ein eingetretenes Kellerfenster das Einfamilienhaus und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.: 0621 174-4444 zu melden.

Zwei versuchte Einbrüche – Zeugenaufruf

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu zwei versuchten Einbrüchen kam es am vergangenen Sonntag zwischen 15.00 und 19.00 Uhr in der Schulstraße. Der oder die Täter begaben sich in beiden Fällen über die Hofeinfahrt bzw. das Gartentor auf die Rückseite des Gebäudes und versuchten ein Küchenfenster aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Danach begaben sie sich zu einem weiteren Wohnhaus und hebelten dort eine Terassentür auf, begaben sich jedoch nicht in das Haus, da er oder sie hiernach gestört wurde. Bei den beiden Fällen besteht Tatzusammenhang.

Gesucht werden nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Die weitere Sachbearbeitung wurde durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bitte bei dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Brühl (ots) – Großes Glück hatten die Täter, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Baustelle des ehemaligen REAL-Marktes in der Mannheimer Straße eine größere Menge Kupferkabel entwendeten.

Großes Glück deshalb, weil Teilemengen der Kabel bereits verbaut und an Trafos angeschlossen. Einer dieser Trafos stand unter Strom, sodass der Abbau/Diebstahl des Kabels ein Stromschlag mit ungeahnten, bestimmt aber lebensgefährlichen Folgen hätte verursachen können.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen muss die Beute mit einem größeren Fahrzeug oder Lkw abtransportiert worden sein.

Der Diebstahl Summe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Reparaturkosten dürften ein Vielfaches betragen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 oder mit dem Polizeiposten Brühl, Tel.: 06202/71282 in Verbindung zu setzen.

Unbekannter Autofahrer fährt in Hauswand

Brühl (ots) – Am Samstag 10.12.2022 kam es in der Anton-Langlotz-Straße zu einer ungewöhnlichen Unfallflucht. Eine Bewohnerin eines Hauses bemerkte gegen 14.00 Uhr Beschädigungen an der Fassade ihres Hauses. Unweit hiervon stand ein BMW, welcher frische Unfallspuren aufwies, die zu den Beschädigungen der Hausfassade passten.

Ein Fahrer des BMW konnte vor Ort nicht angetroffen werden. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Hausfassade ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621-833970 zu melden.

Gelbes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Walldorf (ots) – Am Samstag 10.12.2022 kam es zwischen 11.40-12.45 Uhr zu einer Unfallflucht in der Lilienthalstraße. Ein 27-Jähriger parkte seinen Hyundai ordnungsgemäß an der Unfallörtlichkeit und verließ sein Fahrzeug.

Als er gegen 12.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er frische Unfallspuren im Bereich der linken hinteren Stoßstange fest. Es konnten auffällige gelbe Lackspuren gesichert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch unter

06222 57090 zu melden.