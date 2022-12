Aktion “Gelbe Hand” – Präventionsmaßnahmen gegen Taschendiebstahl

Heidelberg (ots) – Damit die Diebe auch dieses Jahr wieder möglichst wenig erfolgreich sind, führt das Polizeipräsidium Mannheim im Rahmen “Sicher in Heidelberg” am Mittwoch 14.12.2022 Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Diebstahlskriminalität in der Heidelberger Innenstadt durch.

Mit Beginn der Vorweihnachtszeit und der Öffnung der Weihnachtsmärkte zieht es wieder zahlreiche Besucher in die Innenstädte. Solche Menschenansammlungen nutzen auch Taschendiebe für sich.

Im Zuge des Präventionsprojekts “Gelbe Hand” werden am Mittwoch sowohl uniformierte, als auch zivil gekleidete Einsatzkräfte potenziellen Betroffenen unbemerkt gelbe Flyer in Form einer Hand in (offene) Taschen/Rucksäcke stecken.

Bei der unmittelbar im Anschluss erfolgten Ansprache werden die Betroffenen dann auf die “Gelbe Hand” aufmerksam gemacht und erhalten in einem kostenlosen Beratungsgespräch Tipps zur Vorbeugung.

Fahrbahnsperrung nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Heidelberg (ots) – Am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr befuhren ein 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer und ein 54-jähriger Ford-Fahrer die Kurfürsten-Anlage in Richtung Hauptbahnhof. In Höhe der Haltestelle "Stadtwerke" zog der 54-Jährige dann plötzlich nach links und übersah dabei offenbar den 42 Jahre alten Mercedes-Fahrer.

Dieser versuchte in der Folge noch einen Zusammenstoß zu verhindern und wich wiederum nach links aus. Dabei kollidierte der Mercedes-Fahrer mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW, der durch den Aufprall wiederum auf einen weiteren geparkten PKW geschoben wurde. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Der 42 Jahre alte Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Kurfürsten-Anlage in Fahrtrichtung Hauptbahnhof musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Verkehr wurde zeitweise umgeleitet. Neben Polizei-und Rettungskräfte war auch die Berufsfeuerwehr wegen auslaufenden Betriebsmittel im Einsatz.

Brand in der Haberstraße

Heidelberg (ots) – Stand 16.30 – Die Löscharbeiten sind beendet. Aus bislang unbekannter Ursache hat ein freistehender Imbiss gebrannt. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die weiträumige Absperrung wurde aufgehoben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.