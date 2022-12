Karlsruhe

Betrunkener Autofahrer beschädigt parkende Fahrzeuge

Karlsruhe (ots) – Ein alkoholisierter 61-Jähriger verursachte am Montag auf Dienstagnacht gegen 02:00 Uhr einen Verkehrsunfall in der Haid-und-Neu-Straße Richtung Durlacher Tor und setzte anschließend wohl seine Fahrt unbeirrt fort.

Nach derzeitigem Kenntnisstand streifte der Fahrer beim Vorbeifahren offenbar durch Unachtsamkeit einige parkende Fahrzeuge. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Beamten beim Herantreten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille. Für die Durchführung einer Blutentnahme wurde der Mann auf das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach gebracht.

Der 61-Jährige muss nun mit einer Anzeige unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf etwa 4.000 Euro. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Rufnummer 0721/49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Stark alkoholisiert am Steuer

Karlsruhe-Durlach (ots) – Nach einer Verkehrskontrolle endete die Fahrt eines 71-jährigen Mannes am Montagabend mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Der Peugeot-Fahrer wurde gegen 20:00 Uhr in der Durlacher Allee einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten alkoholtypische Ausfallerscheinungen wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,5 Promille.

Im weiteren Verlauf ließen die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach eine Blutentnahme durchführen und stellten den Führerschein des alkoholisierten Fahrzeugführers sicher.

Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Am Montagmittag 12.12.2022 soll ein 54-jähriger Fußgänger eine Radfahrerin im Hauptbahnhof vorsätzlich umgestoßen haben. Die Frau kam mit dem Fahrrad zu Fall und verletzte sich am Knie.

Kurz nach 11:00 Uhr begegneten sich der 54-Jährige und die 30-jährige Fahrradfahrerin in der Lindenhofunterführung. Der deutsche Staatsangehörige stellte sich der Frau in den Weg und versuchte sie an der Weiterfahrt zu hindern. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung. Der 54-Jährige folgte ihr und stieß sie mitsamt dem Fahrrad um. Ein Zeuge kam der Gestürzten zur Hilfe und versuchte den Tatverdächtigen zu beruhigen.

Gegenüber einer hinzugerufenen Streife der Bundespolizei gab die Frau an, Schmerzen im Knie zu haben. Auf eine ärztliche Behandlung verzichtete sie allerdings.

Den 54-jährigen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Hintergründe für sein Verhalten sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Frau befuhr die Lindenhofunterführung mit dem Fahrrad und verstieß damit gegen die Hausordnung der Deutschen Bahn.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Kreis Karlsruhe

Junger Mann widersetzt sich Kontrolle und verletzt Polizeibeamte

Karlsruhe-Blankenloch (ots) – Nachdem bei der Polizei am Montag 12.12.2022 gegen 16.20 Uhr eine Meldung einging, wonach mehrere Personen Sperrmüll vor einem Wohngebäude in der Lorenzstraße verbrennen würden, sollten die Verantwortlichen kontrolliert werden. Ein 23-Jähriger widersetzte sich dabei gegen die Feststellung seiner Personalien, verletzte einen Polizeibeamten durch einen Tritt gegen das Knie und entfernte sich sodann vom Kontrollort.

Nach kurzer Flucht stellte eine weitere Streifenbesatzung den Flüchtenden am Bahnhof Blankenloch. Auch hier leistete der Beschuldigte erheblichen Widerstand, trat nach den Polizisten und biss einem Beamten in den Finger.

Unter Einsatz eines Polizeihundes gelang es schließlich, den 23-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Im Anschluss wurde er zur Anzeigenaufnahme auf das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt gebracht. Wie sich herausstellte, stand der Angreifer unter Alkoholeinfluss.

Zwei Polizisten verletzten sich so schwer, dass sie ihren Dienst an diesem Tag nicht fortsetzen konnten. Auch der Beschuldigte verletzte sich beim Einsatz des Polizeihundes, lehnte eine medizinische Behandlung jedoch ab. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.

Kollision mit Leitpfosten

Karlsbad (ots) – Aufgrund eines Ausweichmanövers kam es am Montagmittag auf der Landesstraße 563 zu einer Kollision eines Autos mit einem Leitpfosten. Der 20-jährige Audi-Fahrer alarmierte gegen 14:45 Uhr die Polizei, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von Mutschelbach kommend in Richtung Langenstein bei einem Überholmanöver den 20-Jährigen wohl gefährdete.

Um eine Frontalkollision zu vermeiden, wich der Audi-Fahrer nach rechts aus und kollidierte in der Folge mit einem Leitpfosten. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wird der Sachschaden auf 4.500 Euro geschätzt.

Die Beamten des Polizeireviers Ettlingen haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, welche Aussagen zu dem vermutlich grauen Mercedes-Benz des Flüchtigen machen können, sich unter der Rufnummer 07243 3200-0 zu melden.

Radfahrerin bei Sturz verletzt

Waghäusel (ots) – Am Dienstagmorgen fanden Passanten eine auf der Fahrbahn liegende und offenbar gestürzte Radfahrerin. Die 82-Jährige war aus unbekannten Gründen mit ihrem Fahrrad gegen 09:50 Uhr in der Schelmenheckstraße zu Fall gekommen. Die Hintergründe des Sturzgeschehens sind noch völlig unklar.

Aufgrund dessen sucht die Polizei nun Zeugen, welche die Dame möglicherweise gesehen haben. Diese werden darum gebeten sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 94484-0 zu melden.

Die Radlerin wurde zur weiteren Abklärung mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen.

Wohnungseinbruch in Zweifamilienhaus

Weingarten (ots) – Die bislang unbekannten Täter brachen am Montagabend gegen 18:20 Uhr in ein Zweifamilienhaus im Burgunderweg in Weingarten ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich somit Zutritt. Ferner brachen die Unbekannten die Tür zu einer der Wohnungen auf. Bisher liegen keine Informationen über vermeintliches Diebesgut vor.

Im Bereich des Einbruchsobjekts wurden laut Zeugenaussagen drei männliche Tatverdächtige beobachtet. Diese werden wie folgt beschrieben: alle dunkel gekleidet und circa 170-180 cm groß. Das Trio soll nach der Tat Richtung Friedhof in Weingarten geflohen sein.

Eine anschließende Fahndung mithilfe eines Polizeihubschraubers führte nicht zum Ergreifen der Täter. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Pkw-Fahrer von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Stutensee (ots) – Ein 42 Jahre alter Pkw-Fahrer ist am Montag 12.12.2022 gegen 12.00 Uhr auf der Kreisstraße 3579 zwischen Friedrichstal und dem KIT Campus Nord aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Zunächst überfuhr der Kleinwagen des 42-jährigen ein Verkehrsschild und prallte letztlich im angrenzenden Wald gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt.

Er musste von der Freiwilligen Feuerwehr Stutensee zusammen mit dem hinzugerufenen Rettungsdienst befreit und geborgen werden. Schließlich kam der Mann mit schweren Beinverletzungen in eine Klinik. An dem Pkw, Verkehrszeichen und Baum entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Die Strecke war aufgrund des Unfalls zwischen dem sogenannten Halsabschneiderseck und Friedrichstal bis gegen 13.15 Uhr bei örtlicher Umleitung komplett gesperrt.