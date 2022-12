Neustadt: Wohnungsbrand in der Schöntalstraße

Neustadt an der Weinstraße – Kurz vor 05:30 Uhr am Montagmorgen (12.12.2022) rückten die Rettungskräfte zu einem Brandeinsatz in die Schöntalstraße aus. Im Erdgeschoß einer Doppelhaushälfte hatte sich ein Brand entwickelt.

Durch eingebaute Rauchwarnmelder konnten sich die beiden dort lebenden Personen rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Ursache des Brandes lag an einem offenen Holzkamin. Ein Riss in den Schamottesteinen führte dazu, dass ein in die Mauer eingemauerter Balkon zu brennen anfing und den Zimmerbrand verursachte. Ein Einsatztrupp, welcher mit Atemschutz und einem handgeführten Strahlrohr ausgerüstet war, hatte den Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle und abgelöscht. Parallel zu den Löschmaßnahmen setzten die Einsatzkräfte einen Hochleistungslüfter ein und belüfteten die Gebäude. Parallel ließ der Einsatzleiter den Brandschutt aus dem Gebäude holen und kontrollierte den Brandort mit einer Wärmebildkamera.

Aufgrund, durch den im Gebäude verteilten Brandrauch ist das Wohnhaus aktuell nicht bewohnbar. Die beiden betroffenen Personen kamen bei Bekannten unter. Der Einsatz war nach eineinhalb Stunden abgearbeitet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz standen die Feuerwehr mit sechs Einsatzfahrzeugen und 20 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen sowie eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei.