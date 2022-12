Zeugen gesucht: Die Frankfurter Polizei bittet um Mithilfe – Zeugensuche im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung

Frankfurt (ots) – (di) Bereits am 24.09.2022 befanden sich die beiden

heranwachsenden Geschädigten auf der „Berkersheimer Kerb“. Als sie gegen 02:15

Uhr auf dem Nachhauseweg waren, wurden sie in der Berkersheimer Untergasse von

zwei Unbekannten angesprochen und grundlos angegriffen. Die beiden Täter

schlugen auf die zwei Heranwachsenden ein und flüchteten unerkannt.

Während einer der Geschädigten nur leicht verletzt wurde, erlitt der andere

Geschädigte ein Jochbein- und Augenhöhlenbruch, weshalb er operiert und

stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Die beiden unbekannten Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1.)männlich, muskulöse Statur, circa 20-25 Jahre alt, 185 cm groß, trug zur

Tatzeit eine Kappe, eine dunkle Jogginghose und eine blau-grüne Kapuzenjacke

2.) männlich, normale Statur, circa 20-25 Jahre alt, 175 cm groß, trug zur

Tatzeit eine Kappe und eine orangefarbene Jacke der Marke „North Face“

Personen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen

können, werden gebeten sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen

Polizeirevier (14. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755 – 11400 oder

jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Seckbach: Drogen im Keller, Tablets in der Wohnung

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte des 6. Reviers haben am Samstagnachmittag

(10. Dezember 2022) in einem Mehrfamilienhaus in der Atzelbergstraße Haschisch

und gestohlene Tablets sichergestellt. Zuvor brachte eine Zeugin die Beamten auf

die richtige Spur, welche einen 16- und einen 20-Jährigen beim Drogenkonsum

beobachtete.

Gegen 16:05 Uhr bemerkte eine Frau in der Atzelbergstraße zwei Jugendliche bzw.

Heranwachsende, welche im Keller eines Mehrfamilienhauses augenscheinlich

Betäubungsmittel konsumierten, und rief die Polizei. Als die beiden erst 16- und

20-Jährigen im Begriff waren, den Keller durch den Hinterausgang zu verlassen,

rechneten sie wohl nicht damit, auf eine bereits verständigte Polizeistreife zu

treffen. Bei der Absuche des Kellers fanden die Beamte außerdem Reste eines

abgerauchten Joints sowie Drogenanhaftungen an einem Messer auf.

Darüber hinaus entdeckten sie noch zwei Drogenplatten, die unmittelbar hinter

der Holztür eines Kellerverschlags lagen und mutmaßlich kurz zuvor in diesen

hineingeschoben wurden. Auf richterliche Anordnung erfolgte eine Durchsuchung

des Kellerabteils, sodass die Beamten die zwei Platten, rund 192 Gramm

Haschisch, sicherstellen konnten. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung

fanden die Ermittler noch drei Tablets bei dem 20-Jährigen, die bei einem

Diebstahl abhanden gekommen waren, sodass neben dem illegalen Besitz von

Betäubungsmitteln auch ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei

eingeleitet wurde. Das Duo wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen

wieder entlassen.

Bar-Tisch in Sachsenhausen entwendet – Festnahme im Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main (ots) – Vier junge Männer, im Alter von 17 und 25 Jahren,

haben am frühen Sonntagmorgen die Aufmerksamkeit einer Streife der Bundespolizei

auf sich gezogen, als sie gegen 2.30 Uhr einen Bartisch durch den Frankfurter

Hauptbahnhof trugen. Als die Beamten die Männer anhielten und zur Herkunft des

als Fass geformten,ca. 140cm hohen und mit dem Branding einer irischen Biermarke

versehenen Tisch befragten, verstrickten sie sich schnell in Widersprüche. Um

Licht in die Sache zu bringen, wurden die aus Bad Nauheim kommenden Männer samt

Tisch zur Wache gebracht, wo die Herkunft dann recht schnell geklärt werden

konnte. In einem Irish-Pub in Sachsenhausen hatten die Vier den Tisch eine

Stunde vorher in einem unbeobachteten Moment entwendet. Bis zum Hauptbahnhof

schien alles reibungslos zu laufen, bis die Streife der Bundespolizei auf sie

aufmerksam wurde. Nachdem klar war woher der Tisch stammte, informierten die

Beamten den Inhaber des Pub, der seinen Tisch schon vermisste und doch sichtlich

erstaunt war, dass er sich nun im Frankfurter Hauptbahnhof befindet.

Die vier jungen Männer, bei denen nur eine Atemalkoholkonzentration zwischen 0,2

und 0,5 Promille festgestellt werden konnte, wurden nach Feststellung ihrer

Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls wieder

entlassen.

Rucksack im ICE gestohlen

Frankfurt am Main (ots) – Ein noch unbekannter Täter hat am Samstag einem

koreanischen Touristen in einem ICE den Rucksack entwendet. Wie das Opfer bei

der Bundespolizei angab, hatte er seinen Rucksack in der Gepäckablage abgelegt.

Als der Zug, gegen 16.30 Uhr, in den Frankfurter Hauptbahnhof eingefahren war,

stellt er den Verlust fest. Eine Absuche des Zuges und auch des Hauptbahnhofes

blieb erfolglos. Zum Inhalt gab er an, dass sich im Rucksack ein hochwertiges

Laptop der Marke „Apple“ ein Handy und andere persönliche Gegenstände, im

Gesamtwert von etwa 5500 Euro befanden. Nach Erstattung der Anzeige setzte der

Mann seine Reise fort.

Vier Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Wochenende insgesamt vier Haftbefehle vollstreckt. Ein 27- und

28 jähriger wohnsitzloser Mann, die Beide wegen Diebstahls von der

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wurden, waren die Ersten die den

Beamten ins Netz gingen. Ihnen folgte ein 35 Jahre alter Frankfurter der von

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Erschleichen von Leistungen gesucht

wurde. Den Abschluss machte die Festnahme eines 19-Jährigen den die

Staatsanwaltschaft Konstanz wegen verschiedener ausstehender Zahlungen suchte.

Außer dem Frankfurter, der den Haftbefehl gegen Zahlung von 3400 Euro abwenden

konnte, ging es für den Rest in die Justizvollzugsanstalt nach Darmstadt.

Frankfurt-Harheim: Festnahme nach Pkw-Aufbrüchen

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag (11. Dezember 2022), gegen 21:35 Uhr,

beobachteten Zeugen einen 20-jährigen Tatverdächtigen dabei, wie dieser drei in

der Winkelgasse abgestellte Pkw (Renault Scenic, Dacia Duster, Fiat 500)

aufbrach.

Die Zeugen hielten den Tatverdächtigen daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei

fest. Der 20-Jährige hatte zuvor noch versucht, mittels eines Inbusschlüssels

nach einem der Zeugen zu stechen.

Aus den Fahrzeugen wurden geringe Bargeldbeträge gestohlen. Die Ermittlungen in

der Sache dauern an.

Alkoholisierter Italiener zeigt „Hitlergruß“ bei Luftsicherheitskontrolle

Frankfurt/Main (ots)

Weil er am 9. Dezember an einer Luftsicherheitskontrollstelle im Flugsteig A des Frankfurter Flughafens den „Hitlergruß“ gezeigt und „Heil Hitler“ geschrien haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen 49-jährigen Italiener.

Der Mann war auf dem Weg nach Rom, als er in der Kontrollstelle im Beisein von Reisenden und Luftsicherheitsassistenten den „Hitlergruß“ zeigte und „Heil Hitler“ schrie. Dies wiederholte er bei Eintreffen der alarmierten Bundespolizei und begann anschließend, sich zu entkleiden. Die Streifenbeamten unterbanden dies und nahmen den sichtlich angetrunkenen Italiener mit auf die Wache. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Gegen den 49-Jährigen ermitteln die Beamten nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Seinen geplanten Flug hatte er zwischenzeitlich verpasst.