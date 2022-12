Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach: Nach Schlägerei am Bahnhofsplatz – Kontrahenten mit Auto angefahren / Polizei bittet um Hinweise auf weißen Mercedes

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen am frühen Samstagmorgen (10.12.2022) am Bahnhofsplatz ermittelt die Butzbacher Polizei aufgrund gefährlicher Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen waren dort gegen 5.30 Uhr zwei 23- und 24-jährige Butzbacher mit einer anderen Gruppe in Streit geraten, der wenig später in einer Schlägerei gipfelte. Schließlich war die Personengruppe in einem weißen Mercedes mit Friedberger Kennzeichen, anhand des Motorengeräusches vermutlich ein AMG-Modell, davongerauscht. Dabei soll die 20 bis 30 Jahre alte Fahrzeugführerin einen der beiden Geschädigten offenbar zielgerichtet angefahren haben. Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus, welches dieser noch am Morgen wieder verlassen hatte. Die Ermittler bitten mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. 06033/70430 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Nidda: Mülltonnen angesteckt

Am Sonntagabend brannte auf dem Gelände des Rewe-Marktes sowie jenem des Futterhauses („Am Langen Steg“) jeweils ein Müllcontainer. Feuerwehrleute bemerkten auf der Anfahrt zum Einsatzort zwei dunkel gekleidete Personen wegrennen. Der so verursachte Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei in Nidda ermittelt nun in den genannten Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06042/9648-180.

Bad Vilbel: Kennzeichen gestohlen

Zwischen Freitagabend (20 Uhr) und Samstagabend (18 Uhr) entwendeten Diebe im Ostpreußenweg beide an einem grünen Toyota angebrachte Kennzeichen mit der Kennung FB-CL 1001. Die Polizei in Bad Vilbel fragt: Wo sind die genannten Schilder seither aufgefallen? Hatte jemand den Diebstahl beobachten können? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall Kreisstraße

Auf der Kreisstraße zwischen Großkarben und Heldenbergen kam es am Montagmorgen (12.12.2022) zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, in dessen Rahmen vier Personen Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten die Unfallbeteiligten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Nach bisherigem Kenntnisstand war gegen 8.25 Uhr ein mit drei Personen besetzter VW ID3 aus Richtung Karben kommend unterwegs in Richtung Heldenbergen gewesen. Offenbar aufgrund nicht an die Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit verlor die aus dem Hochtaunuskreis stammende, 34-jährige Fahrzeugführerin die Kontrolle über den ID3 und stieß mit einem entgegenkommenden VW Golf Plus zusammen, in dem ein 34-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis unterwegs war.

Die K246 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 11.20 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Rettungskräfte, Ordnungsamt und Polizei befanden sich vor Ort im Einsatz. Verkehrsteilnehmer wurden über Rundfunkwarnmeldungen gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im mittleren, fünfstelligen Bereich.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.