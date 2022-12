Lahnau: Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Donnerstagvormittag (10 Uhr) und Sonntagmittag (12 Uhr) drangen Einbrecher im Atzbacher Lärchenweg in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck sowie Sammelmünzen im Wert mehrerer Hundert Euro. Die Kripo in Wetzlar ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06441/9180. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen?

Dietzhölztal: Kennzeichen gestohlen

Beide Kennzeichen eines schwarzen Peugeot 207 entwendeten Diebe im Laufe des vergangenen Samstags in der Hauptstraße in Straßebersbach. Die Kennung der Schilder lautet LDK-BA 612. Die Polizei fragt: Hatte jemand den Diebstahls beobachtet? Wo sind die entwendeten Kennzeichen seither aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Dillenburg unter 02771/9070.

Solms: Reifen und Bremsen an mehreren Fahrzeugen abmontiert

Fahrzeugteile im Wert mehrerer Tausend Euro entwendeten Diebe zwischen im Verlaufe der vergangenen Woche vom Gelände eines Autohauses in der Straße „In der Au“ in Oberbiel. Zwischen Dienstag und Donnerstag hatten sich Kriminelle an insgesamt sieben dort abgestellten Audi RS3 zu schaffen gemacht und unter anderem Felgen, Reifen und Bremsen abmontiert. Hinweise erbittet die Kripo in Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Wetzlar: Mülltonne brennt

Am Freitagnachmittag brannte im Hinterhof des Pfarrhauses in der Goethestraße eine Mülltonne. Offenbar war diese durch Unbekannte angezündet worden. Anwohner hatten die Flammen bemerkt und das Feuer gelöscht. Die Polizei in Wetzlar ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06441/9180.

Wetzlar: Einbrecher hebeln an Terrassentür

Schmuck, Bargeld und mehrere Elektrogeräte entwendeten Straftäter am Freitag aus einem Einfamilienhaus im Rückersboden (OT Steindorf). Um in das Gebäude zu gelangen hatten die Einbrecher zwischen 16.10 Uhr und 20.10 Uhr eine Terrassentür aufgehebelt und die Zimmer anschließend nach Wertsachen durchsucht. Nun ermittelt die Wetzlarer Kriminalpolizei und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06441/9180 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Dietzhölztal: Beim Vorbeifahren Ford touchiert

Ein Unbekannter befuhr am Montag (05.Dezember) gegen 10.30 Uhr die Landstraße 3043 in Richtung Ewersbach. Dabei touchierte er in der Dillenburger Straße (Höhe 28) in Steinbrücken den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten grauen Ford Fiesta. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen silberfarbenen Renault mit Marburger Kennzeichen handeln, dessen rechter Außenspiegel Unfallbeschädigungen aufweisen müsste. Hinweise nimmt die Polizeistation Dillenburg unter Tel. 02771/9070 entgegen.

Sinn: Außenspiegel beschädigt

Nur 20 Minuten parkte ein VW am Freitag (09.Dezember) am Fahrbahnrand der Westerwaldstraße in Fleisbach. Zwischen 14.40 Uhr und 15.00 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter in Höhe der Hausnummer 18 einen geparkten schwarzen Golf am linken Außenspiegel und fuhr weiter. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn unter Tel. 02772/47050 entgegen.

Driedorf: Gegen Gartenzaun gefahren

Zwischen Donnerstag (08.Dezember) 17.30 Uhr und Freitag (09.Dezember) 11.00 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen Gartenzaun in der Weilburger Straße. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn unter Tel. 02772-47050 entgegen.

Herborn: Anhänger beschädigt

Ein Unbekannter befuhr zwischen Freitag (09.Dezember) 16.00 Uhr und Samstag (10.Dezember) 11.00 Uhr die Straße „Rosenwäldchen“ und stieß dabei in Höhe der Hausnummer 5 gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Herborn unter Tel. 02772-47050 entgegen.