Momberg – Geparkten Daimler angefahren

Am Sonntag, 11. Dezember, gegen 19.30 Uhr kam ein noch unbekannter Autofahrer von der Straße ab und kollidierte mit einem vor dem Anwesen Hauptstraße 24 geparkten grauen C-Klasse Daimler. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer. Wer war zur Unfallzeit in der Hauptstraße in Momberg? Wer hat den Unfall gesehen oder gehört und in diesem Zusammenhang ein davonfahrendes Fahrzeug gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf – Kollision beim Ein- oder Ausparken

Die Gesamtumstände deuten darauf hin, dass es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision kam. An einem silbernen 320er BMW entstand hinten rechts an der Tür ein vermutlich vierstelliger Schaden. Der BMW parkte zur Unfallzeit am Sonntag, 11. Dezember, zwischen 14.10 und 16.15 Uhr, in einer der Parkbuchten des Parkplatzes des Fitnessstudios in der Niederkleiner Straße 7. Der BMW stand zwischen zwei Behindertenparkplätzen direkt gegenüber dem hinteren Eingang mit Fahrtrichtung zum Gebäude. Welches Fahrzeug stand zur Unfallzeit auf dem Behindertenparkplatz? Wer kann sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dieser Verkehrsunfallflucht geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg – Kleiner Hund überfahren

Am Freitag, 09. Dezember, kam es gegen 11 Uhr auf der Großseelheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein kleiner Hund (Schulterhöhe 10-15 Zentimeter) starb. Der Hund verließ zusammen mit der Besitzerin das Haus und lief unvermittelt auf die Straße und dort gegen die rechte Seite eines gerade vorbeifahrenden Autos., Vermutlich hat der Fahrer den Anstoß gar nicht bemerkt und fuhr deshalb weiter. Der Fahrer des Vans oder Kleintransporters, Typ: VW Caddy/Citroen Berlingo wird gebeten, sich mit der Polizei Marburg in Verbindung zu setzen.

Kirchhain – Ausweichmanöver endet in der Leitplanke – Hoher Schaden

Nach seinen eigenen Angaben wich ein 25 Jahre alter Fahrer mit seinem weißen Fiat Kleinlaster einem entgegenkommenden weißen Kleinbus aus, geriet dabei nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei entstand an dem Fiat ein erheblicher Schaden, der sich über die komplette Beifahrerseite erstreckt und sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro beläuft. Der Unfall passierte bereits am Donnerstag, 01. Dezember, um kurz nach 07 Uhr. Der Fiatfahrer war auf dem Weg über die Landstraße 3088 von Kirchhain nach Marburg. Zu dem Verkehrsunfall kam es zwischen den Einmündungen nach Gießen/Roßdorf und der ersten Einfahrt nach Kleinseelheim. Der 25-Jährige konnte sich erinnern, dass an dem entgegenkommenden Kleinbus bzw. Kleintransporter ein Marburger Kennzeichen montiert war. Das Kennzeichen hatte neben einem „J“ einen zweiten unbekannten Buchstaben und dann drei leider ebenfalls unbekannte Zahlen. Die Polizei Stadtallendorf bittet etwaige Unfallzeugen, sich zu melden und bittet zudem aufgrund der vorliegenden Beschreibung um Hinweise zu dem beteiligten Kleinbus bzw., Kleintransporter. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Polizeikontrollen – Keine Versicherung – kein Führerschein – Unter Drogeneinfluss

Landkreis

Erneut und aus den unterschiedlichsten Gründen fielen am zurückliegenden Wochenende wieder einige Fahrzeugführer bei den stationären und mobilen Polizeikontrollen auf. Weil er auf dem Gehweg mit seinem E-Scooter in entgegengesetzte Richtung fuhr, kontrollierte die Polizei Stadtallendorf am Freitag, 09. Dezember, um kurz nach 09 Uhr den 39 Jahre alten Fahrer. Nach dem auf THC reagierenden Drogentest untersagte die Polizei die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutprobe. In Gönnern zeigte der Drogentest bei einem 21 Jahre alten Autofahrer am Freitag, 09. Dezember, gegen 23.15 Uhr, einen Einfluss von THC. Die Polizei beendete auch diese Fahrt und nahm den Mann zur Blutprobe mit. Am Samstag, 10. Dezember, gegen 12.15 Uhr fuhr ein 37 Jahre alter Mann mit einem Motorroller durch Lixfeld, obwohl er keinen Führerschein hat. Am gleichen Tag um 21. 15 fiel in Stadtallendorf ein Autofahrer auf, der wie der Test dann bestätigte unter dem Einfluss von Amphetaminen und Metamphetaminen stand. Auch für diesen Mann endete die Fahrt mit der Kontrolle und die Begegnung mit der Polizei nach der Blutprobe. Bei einer stationären Kontrolle in Stadtallendorf überprüfte die Polizei zwischen 19.30 und 23.15 Uhr insgesamt 29 Insassen in 23 Fahrzeugen. Ein Autofahrer erwartet nun ein Bußgeldbescheid und bei acht weitere ahndete die Polizei die festgestellten Ordnungswidrigkeiten vor Ort mit einem Verwarnungsgeld. Und dann fiel ebenfalls in Stadtallendorf noch ein E-Scooter auf, weil er trotz Dunkelheit das Licht nicht eingeschaltet hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Scooter offenbar nicht versichert war.