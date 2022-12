Smartphone gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Gießen (ots) – Opfer von Dieben wurde gestern Morgen (11.12./6 Uhr) ein

21-jähriger Mann aus Gießen. Während der Zugfahrt (RE 4150) von Frankfurt nach

Gießen schlief der 21-Jährige laut eigenen Angaben ein und wachte erst kurz vor

Gießen wieder auf. Anschließend stellte er den Verlust seines Smartphones fest.

Bei dem entwendeten Smartphone handelt es sich um ein ,,iPhone 12 Pro“. Der

Sachschaden wird auf knapp 1050 Euro geschätzt.

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Pohlheim: Hoher Sachschaden nach Gebäudebrand in Holzheim

Feuerwehr und Polizei rückten Sonntagnachmittag zu einem Gebäudebrand in der Hauptstraße aus. Gegen 17.40 meldete ein Zeuge der Rettungsleitstelle den Brand einer Scheune. Darin und davor standen sechs Fahrzeuge, die durch das Feuer stark beschädigt wurden. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Die Rollläden und Fenster eines gegenüberliegenden Gebäudes wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr und die Polizei waren mit rund 100 Kräften im Einsatz. Der Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es ist bislang noch unklar, wie der Brand entstanden ist.

Zeugen, die am Sonntag gegen 17.40 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Verletzt nach Faustschlag

In einer Bar in der Liebigstraße schlug ein Unbekannter am Sonntag gegen 02.15 Uhr einem 19-jährigem ins Gesicht. Anschließend bedrohte ein anderer Mann dem Gießener mit einem Messer. Durch den Faustschlag erlitt der Gießener leichte Verletzungen. Beschreibung eines Tatverdächtigen: Er ist zwischen 20 und 25 Jahren alt und 1,75 Meter groß. Er trug einen orangefarbenen Pullover mit weißen Streifen. Nach Angaben des Zeugen hatte der Verdächtige ein südländisches Erscheinungsbild. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Lollar: Kennzeichen weg

Im Paulusgarten schlugen von Freitag auf Samstag Kennzeichendiebe zu. Zwischen 15.00 Uhr am Freitag und 15.00 Uhr am Samstag montierten sie das hintere Nummernschild (GI-CP 707) ab. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Nummernschildes machen? Hinwiese erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Glühwein ins Gesicht gekippt

Ein Unbekannter hat am Sonntag am Kirchenplatz einer 35-jährigen Frau aus Frankfurt Glühwein ins Gesicht gekippt. Gegen 17.40 Uhr wollte der Mann mit der Frankfurterin offenbar ins Gespräch kommen, welches sie jedoch ablehnte und ihn bat zu gehen. Daraufhin kam es dann zur Glühwein-Attacke und die 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die sie von einem Arzt untersuchen lassen wollte. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist zwischen 55 und 60 Jahren alt sowie etwa 1,75 Meter groß. Er hat eine normale Statur, helle kurze Haare und trug eine gelbe Jacke. Wer hat den Vorfall am Kirchenplatz beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Lollar: Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen am Samstag zwischen 10.00 und 17.00 Uhr die Scheibe einer Tür eines Hallenbades in der Ostendstraße ein. Anschließend verschafften sich die Täter Zugang ins Gebäude, in dem Umbaumaßnahmen stattfinden. Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus dem Bad nichts. Wer hat dort am Samstag zwischen 10.00 und 17.00 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Hungen: Einbrüche

Auf Bargeld hatten es Einbrecher in einer Schule in der Friedensstraße abgesehen. Die Diebe hebelten zwischen 15.00 Uhr am Freitag und 08.30 Uhr am Sonntag eine Tür auf und durchsuchten die Cafeteria. Mit dem Geld machten sich die Unbekannten aus dem Staub.

Mit Bargeld und Schmuck flüchteten Diebe nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Wehrgraben“. Am Samstag zwischen 08.20 und 20.50 Uhr hebelten sie eine Kellertür auf und durchsuchten im Gebäude mehrere Zimmer. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Lollar: Festnahme nach PKW-Aufbrüchen

Nachdem ein Zeuge einen PKW-Aufbrecher verfolgte, konnte die Polizei diesen unmittelbar festnehmen. Gegen 00.35 Uhr schlug der Tatverdächtige die Scheiben von zwei geparkten Autos ein und durchsuchte diese. Mit Kopfhörern, einem Ladegerät und einem USB-Stick machte er sich aus dem Staub. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, informierte die Polizei und folgte dem Dieb. Wenig später nahm die Polizei einen 32-Jährigen aus Schleswig-Holstein fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und wegen fehlender Haftgründe entließen die Ermittler den Festgenommenen wieder.

Gießen: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung

Prellungen trug ein 36-jähriger nach einer Auseinandersetzung auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Iheringstraße davon. Ein Unbekannte schlug am Samstag gegen 11.45 Uhr den Gießener mehrfach, so dass dieser zu Boden fiel. Zudem trat der Unbekannte anschließend auf den Mann zu. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist zwischen 30 und 40 Jahren alt sowie zwischen 1,90 und 1,95 Meter groß. Er hat einen dunkleren Hautteint, einen Bart und eine schlanke Figur. Er trug einen Zopf, eine grüne Basketball-Shorts und ein dunkles Oberteil. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-6555 entgegen.

Verkehrsunfälle:

A5/ Fernwald: Unfall bei Überholvorgang

Ein 42-jähriger Mann befuhr Sonntagabend (11.Dezember) gegen 22.15 Uhr die Bundesautobahn 5 bei Fernwald in Richtung Frankfurt. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der 42-Jährige von der rechten Spur auf die Linke. Ein 45-Jähriger aus Buseck versuchte noch zu bremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043 entgegen.

Gießen: Schwerverletzte nach Unfall

Samstagnacht (10.Dezember) gegen 2.00 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Staufenberg in einem BMW die Landstraße 3128 von Buseck in Richtung Wieseck. Im Bereich einer Kurve verlor der BMW-Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Graben. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam circa 20 Meter von der Straße entfernt zum Liegen. Der Fahrer sowie ein 18-jähriger Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Insassen verletzten sich schwer. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und der Beifahrer kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Nach Unfall Zeugen gesucht

Am Samstag (10.Dezember) gegen 12.00 Uhr befuhren eine 31-jährige Frau aus Gießen in einem Seat und ein 28-jähriger Gießener in einem VW die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. In Höhe der Hausnummer 71 kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 31-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro. Da beide Unfallbeteiligte unterschiedliche Aussagen zum Unfallgeschehen machten, sucht die Polizei Zeugen unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Vorfahrt missachtet

Ein 60-Jähriger aus Linden in einem VW beabsichtigte am Samstag (10.Dezember) gegen 18.00 Uhr von einem Parkplatz nach links in die Straße „Gießener Pforte“ einzubiegen. Dabei übersah der VW-Fahrer die Vorfahrt eines 83-jährigen Opel-Fahrers, der auf der Gießener Pforte in Richtung Kleinlinden unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Eine 84-jährige Beifahrerin des Opel verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Vorbeifahren Mini touchiert

Sonntagnacht (11.Dezember) gegen 4.30 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter befuhr die Gnauthstraße. In Höhe der Hausnummer 8 touchierte der Unbekannte einen geparkten Mini, verriss das Lenkrad und prallte in Höhe der Hausnummer 14 gegen einen geparkten Mazda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda gegen einen geparkten VW und einen Ford geschoben. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 29.000 Euro zu kümmern. Die Ermittlungen führten zu einem 31-Jährigen aus dem Landkreis Gießen, der unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stand. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren VW touchiert

Am Sonntag (11.Dezember) gegen 14.00 Uhr touchierte ein 43-jähriger in einem Hyundai beim Rückwärtsfahren auf einem Parkplatz im Ockerweg einen geparkten VW. Dabei entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Rabenau: Wildunfall

Eine 70-jährige Frau aus Grünberg in einem Ford befuhr am Sonntag (11.Dezember) gegen 17.40 Uhr die Landstraße 3127 in Richtung Kesselbach als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn lief. Die Ford-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte mit dem Tier zusammen. Das Reh überlebte den Aufprall nicht, An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Reiskirchen: Vorfahrt missachtet

Ein zunächst Unbekannter befuhr Sonntagabend (11.Dezember) gegen 21.45 Uhr die Goethestraße. Beim Einfahren in die Grünberger Straße übersah der Unbekannte den Mazda eines 18-Jährigen, der auf der Grünberger Straße in Richtung Gießen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher hielt kurz an und entfernte sich dann vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einem 70-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 8.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.