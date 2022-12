Unfall beim Einfahren

Um 06:03 Uhr beabsichtigte heute Morgen ein 26-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw in der Straße „Auf dem Rasen“ in Oetmannshausen in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er einen vorbeifahrenden Pkw, der von einer 56-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal gefahren wurde. Durch den seitlichen Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 EUR.

Wildunfälle

Um 06:00 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagmorgen ein 57-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal mit seinem Pkw die L 3334 von Germerode in Richtung Rodebach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Rehbock, der durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Mit einem Reh kollidierte gestern Nachmittag, um 17:05 Uhr, ein 46-Jähriger Eschweger, der mit seinem Pkw auf der L 3403 zwischen Oberhone und Niederhone unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR an dem Fahrzeug.

Diebstahl von Geldbörsen

Nachgemeldet wird noch der Diebstahl einer Geldbörse, der sich bereits am vergangenen Donnerstag (08.12.) im Lidl-Markt in Eschwege in der Bahnhofstraße ereignet hat. Zwischen dem 14:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde einem 78-Jährigen aus der Gemeinde Meißner die Geldbörse aus der rechten Jackentasche entwendet. Neben Führerschein und weiteren Dokumenten befanden sich auch ca. 120 EUR Bargeld in dem Portmonee.

Am 10.12.22 wurde einer 74-jährigen Kundin aus Witzenhausen im Kaufland-Markt in der Thüringer Straße in Eschwege die Geldbörse gestohlen. Die Geschädigte hielt sich zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr am Samstagnachmittag zum Einkauf in dem Markt auf, wo ihr das Portmonee aus der verschlossenen Handtasche entwendet wurde. Schaden: 220 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Betrug mittels WhatsApp

Am gestrigen Sonntag erhielt eine 59-Jährige aus Großalmerode in der Mittagszeit eine Textnachricht, in der sich eine Unbekannte als ihre Tochter ausgab. Die angebliche Tochter gab dort an, dass ihr Handy in die Toilette gefallen sei und sie somit kein online-banking durchführen könne. Daher bestünde momentan ein finanzieller Engpass. Anschließend bat sie um eine Überweisung von ca. 1900 EUR, die auch getätigt wurde.

Tipps der Polizei:

Sollten Sie von einer unbekannten Nummer kontaktiert werden,

speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn)

unter der alten bekannten Nummer nach

unter der alten bekannten Nummer nach Wenn Sie niemanden erreichen: Fragen Sie den Absender nach

Dingen, die nur der echte Sohn/die echte Tochter wissen können.

Zum Beispiel: Wie hieß unser erster Hund?

Dingen, die nur der echte Sohn/die echte Tochter wissen können. Zum Beispiel: Wie hieß unser erster Hund? Seien Sie bei Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp

und andere Messengerdienste äußerst misstrauisch.

und andere Messengerdienste äußerst misstrauisch. Falls Sie nach einer Aufforderung bereits Geld überwiesen haben,

nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrer Bank auf und veranlassen Sie

eine Rücküberweisung.

Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Um 12:40 Uhr benutzte heute Mittag eine 40-Jährige Eschwegerin den Gehweg in der Eschweger Bahnhofstraße stadteinwärts. Eine 79-Jährige aus der Gemeinde Meißner befuhr zu diesem Zeitpunkt die Ausfahrt des dortigen tegut-Marktes, um nach rechts auf die Bahnhofstraße einzubiegen. Dabei übersah die Fahrerin die Fußgängerin und stieß mit dieser zusammen. Die 40-Jährige erlitt dadurch Prellungen und wurde leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Diebstahl von Geldbörse

Bereits am vergangenen Donnerstag ereignete sich im Aldi-Markt in der Landstraße in Reichensachsen der Diebstahl einer Geldbörse. Nach Angaben der 51-jährigen Geschädigten aus der Gemeinde Wehretal wurde ihr gegen 16:00 Uhr das Portmonee aus einem Leinenbeutel gestohlen. In diesem befanden sich neben Bargeld auch die Bankkarte. Der Schaden wird mit 175 Euro angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Fensterscheibe

In der Burgstraße in Hessisch Lichtenau wurde am 10./11.12.22 eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses mit einer Metallkugel beschossen, die zwischen den beiden Glasscheiben steckenblieb und diese entsprechend beschädigte. Es ist davon auszugehen, dass das Fenster mit einer Zwille beschossen wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.