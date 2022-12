Schwalmstadt: Unbekannte Täter entsorgen 120 Liter Altöl an Landstraße

Schwalmstadt

Unerlaubte Abfallbeseitigung Feststellzeit: 09.12.2022, 10:45 Uhr Insgesamt 120 Liter Altöl entsorgen unbekannte Täter in den letzten Tagen an der Landstraße L 3074, zwischen den Ortschaften Schwalmstadt-Michelsberg und Schwalmstadt-Rörshain. Die Täter hielten vermutlich mit einem Kraftfahrzeug an der Landstraße an und stellten dort insgesamt 6 Kanister mit 10, 20 oder 30 Liter Inhalt auf das angrenzende Feld. Die abgestellten Kanister wurden von einer Zeugin im Vorbeifahren bemerkt und sie verständigte umgehend die Polizei. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus

Guxhagen: Unbekannte Täter brechen in Kindertagesstätte ein

Guxhagen

Einbruch in Kindertagesstätte Tatzeit: 09.12.2022 bis 12.12.2022, 08:00 Uhr In eine Kindertagesstätte in der Goethestraße brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein und verursachten 500,- Euro Sachschaden. Die Täter brachen eine Nebeneingangstür der Kindertagesstätte auf und betraten anschließend die Räumlichkeiten. Hier brachen sie in einem Büroraum noch einen verschlossenen Aktenschrank auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Gudensberg: Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale – Alarmanlage vertreibt Täter

Gudensberg

Versuchter Einbruch in Bäckerei Tatzeit: 12.12.2022, 00:49 Uhr Sachschaden in Höhe von 100,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in eine Bäckereifiliale im Bahnwiesenweg. Die Täter begaben sich zu der Bäckerei und brachen dort mit einem unbekannten Werkzeug eine Tür auf. Hierdurch lösten sie offensichtlich einen Alarm aus, woraufhin die Täter flüchteten, ohne in die Räumlichkeiten eingedrungen zu sein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Felsberg: Glasscheiben an Haltestellen zerstört

Felsberg

Sachbeschädigung an Haltestelle Tatzeit: Freitag, 09.12.2022, 17:00 Uhr bis Samstag, 10.12.2022, 09:07 Uhr Mehrere Glasscheiben der Haltestellen in der Unteren Birkenallee zerstörten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag. Die Täter begaben sich zu den Haltestellen in Höhe der Drei-Burgen-Schule und zerschlugen dort mehrere Glasscheiben an drei der fünf Haltestellen. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Felsberg-Gensungen: Werkzeuge aus geparktem Pkw gestohlen

Felsberg-Gensungen

Pkw aufgebrochen Tatzeit: 09.12.2022, 23:30 Uhr bis 10.12.2022, 08:30 Uhr Werkzeuge im Wert von 280,- Euro stahlen unbekannte Täter aus einem geparkten Pkw in der Nacht von Freitag zu Samstag. Die Täter begaben sich zu dem in der Straße „Zur Ederau“ geparkten schwarzen Subaru und schlugen die Heckscheibe des Pkw ein. Anschließend griffen sie in den Innenraum und stahlen einen elektrischen Fuchsschwanz der Marke Bosch sowie einen Akkuschrauber der Marke Makita aus dem Fahrzeug. Der der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Gemarkung Knüllwald: Unbekannte Täter überfällt Autobahntankstelle und erbeutet Zigaretten

Gem. Knüllwald

Raubüberfall auf Tankstelle Tatzeit: 12.12.2022, 03:15 Uhr Ein unbekannter Täter überfiel heute Morgen die Tankstelle „Hasselberg Ost“ an der Autobahn A 7 in Richtung Kassel. Er erbeutete eine nicht bekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Der Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und hielt dabei ein größeres Messer in der Hand. Er forderte den anwesenden Angestellten der Tankstelle auf, die Kasse zu öffnen. Der Angestellte, ein 51-jähriger Homberger, rannte umgehend in den hinteren Bereich der Tankstelle und verließ diese durch eine Hintertür. Von dort begab er sich zur nahen Raststätte und verständigte die Polizei. Der Täter ging währenddessen hinter den Verkaufstresen und entwendete aus dem Zigarettenregal ca. 30 Zigarettenschachteln der Marke „L&M (blue)“. Anschließend flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung. Von dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist männlichen und ca. 175 cm groß. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, eine schwarze Mütze und ein schwarzes Tuch über den Mund und die Nase. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise bitte an die Tel.: 05681-7740.