Korbach: Die Polizei-News

Korbach: Leblose Person nach Brand in Wohnwagen

Am Samstagabend (10.12.) brennt ein Wohnwagen in der Raiffeisenstraße in Korbach. Bei den Löscharbeiten finden die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine leblose Person in den abgebrannten Resten des Wohnwagens. Die Kriminalpolizei Korbach und das hessische Landeskriminalamt ermitteln zur Identität der Person und zur Brandursache. Der Wohnwagen ist vollkommen abgebrannt, weswegen sich die Brandursachenermittlung sehr schwierig darstellt. Die Frage warum sich die Person zum Zeitpunkt des Brandes im Wohnwagen aufgehalten hat, ist ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen und kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1500 Euro.

Bad Wildungen: Brand in Dachgeschoss – Folgemeldung

Am Donnerstagmorgen (8.12.) kam es in der Elshäuser Straße in Bad Wildungen zum einem Brand in einem Wohnhaus bei dem zwei Personen verletzt worden sind und ein Sachschaden in Höhe von 100 000 Euro entstanden ist.(Pressemeldung vom 8.12.2022)

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei um fahrlässige Brandstiftung handelt. Es ist davon auszugehen, dass der Brand durch eine unbeaufsichtigt brennende Kerze entstanden ist. Die zwei verletzten Personen sind zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen worden. Alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind weiterhin unbewohnbar.