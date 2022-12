Zwei Audi SUV in Kassel und BMW X3 in Ahnatal gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel/ Ahnatal (Landkreis Kassel):

Drei Autodiebstähle, die sich in der vergangenen Nacht in Kassel und Ahnatal ereigneten, wurden der Polizei im Laufe des heutigen Montagmorgens angezeigt. Ob alle drei Taten auf das Konto derselben Täter gehen, ist bislang noch ungeklärt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können.

Der erste Autobesitzer aus Kassel hatte sich heute Morgen gegen 6 Uhr bei der Polizei gemeldet, nachdem er den Diebstahl seines grauen Audi SQ5 im Kampwiesenweg bemerkt hatte. Sofort wurde eine europaweite Fahndung nach dem vier Jahre alten Pkw im Wert von ca. 50.000 Euro eingeleitet, die bisher nicht zum Auffinden des Wagens führen konnte.

Kurze Zeit später ging der Anruf eines weiteren Audi-Besitzers aus Kassel wegen des Diebstahls seines schwarzen Q7 im Wert von rund 40.000 Euro ein. Der in der Mayenfeldstraße abgestellte SUV, Baujahr 2018, wurde ebenfalls im Laufe der Nacht entwendet und konnte bisher nicht aufgefunden werden.

Der dritte Kfz-Diebstahl in Ahnatal-Heckershausen wurde der Polizei gegen 11 Uhr gemeldet. Der gestohlene vier Jahre alte BMW X3 im Wert von ca. 40.000 Euro war in der Straße „Am Gewende“ geparkt. Von dem blauen Pkw fehlt trotz der bisherigen Fahndungsmaßnahmen jede Spur.

Wann genau im Laufe der Nacht die vermutlich professionell agierenden Autodiebe jeweils zuschlugen, ist bis dato nicht bekannt. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu den drei Taten geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Unbekannter legt Matten mit Nägeln in Brückenhofstraße aus: Polizei bittet um Hinweise

Kassel-Oberzwehren: Ein Unbekannter hat am Freitagabend in der Brückenhofstraße mehrere Matten mit Nägeln ausgelegt. Ein Auto fuhr anschließend über diese Matten, wodurch zwei Reifen beschädigt wurden. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen des „Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ und bittet um Hinweise auf den Täter.

Der 24-jährige Autofahrer aus Lohfelden, der mit seinem Pkw über die Nägel gefahren war, hatte am Freitag, gegen 23 Uhr, die Polizei gerufen. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, lagen insgesamt drei mit Nägel präparierte Gummimatten auf der Straße zwischen dem Mehrfamilienhaus Brückenhofstraße 78 und dem angrenzenden Parkhaus. Diese stellten die Beamten sicher. An dem BWM des 24-Jährigen waren zwei Reifen durch das Überfahren der Matten platt. Hinweise auf die Person, die die Matten dort ausgelegt hatte, liegen bislang nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den noch unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Folgemeldung zur Öffentlichkeitsfahndung: Tatverdächtiger stellt sich selbst der Polizei

Kassel:

Einen ungewöhnlichen Ausgang nahm die Fahndung nach einem Dieb, mit der sich die Polizei nach Anordnung eines Richters durch Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera am vergangenen Mittwoch an die Öffentlichkeit gewendet hatte: Der Tatverdächtige, ein 29-Jähriger aus Kassel, stellte sich inzwischen selbst auf dem Polizeirevier Mitte. Wie er angab, hatte er die Fotos in Onlinemedien entdeckt und sich aufgrund des Fahndungsdrucks selbst gestellt. Die Tat räumte er ein.

Der Geldbörsendiebstahl durch den zunächst unbekannten Täter hatte sich am Dienstag, dem 6. September in der Zeit zwischen 2 und 3 Uhr, in einer Bar in der Kasseler Innenstadt ereignet. Noch bevor der bestohlene Mann das Fehlen seines Portemonnaies bemerkt hatte und seine EC-Karte sperren lassen konnte, setzte der Täter die Zahlungskarte gegen 4:45 Uhr an einer Tankstelle in der Ysenburgstraße ein, um mehrere Waren im Gesamtwert von rund 130 Euro zu kaufen. Da der Täter nicht ermittelt werden konnte, ordnete ein Richter die Öffentlichkeitsfahndung an, die nun zum Erfolg führte. Die Ermittlungen gegen den 29-Jährigen dauern an und werden von den Beamten der EG 2 der Regionalen Ermittlungsgruppe geführt.

Einbruch in Baunataler Kindertagesstätte: Kripo sucht Zeugen

Baunatal (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind im Laufe des vergangenen Wochenendes in die Kindertagesstätte in Baunatal-Guntershausen eingebrochen. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld und einen Fotodrucker. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch in die Kita in der Lindenstraße in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und dem heutigen Morgen, 7 Uhr, ereignet. Die Täter hatten eine Tür auf der Gebäuderückseite gewaltsam geöffnet und waren so in den Kindergarten gelangt. Dort durchsuchten sie verschiedene Räume und hebelten auch Schränke auf. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher über die aufgebrochene Tür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Wochenende im Bereich der Kindertagesstätte verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Täter entreißt Frau das Handy: Ortung führt zu gestohlenem Mobiltelefon und Festnahme von Verdächtigem

Kassel-Mitte:

Die Ortungsfunktion eines gestohlenen Mobiltelefons führte am Freitagabend nur zweieinhalb Stunden nach der Tat auf die Spur des Diebes, der festgenommen werden konnte. Wie das Opfer, eine 31-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel, den aufnehmenden Polizisten berichtete, hatte sie gegen 18 Uhr in der Kleinen Rosenstraße eine Nachricht in ihr dienstliches Handy eingetippt, als sie plötzlich gegen den Kopf geschlagen wurde. Sekunden später riss ihr der zunächst unbekannte Täter das Handy aus der Hand und rannte davon. Die sofort nach ihrer Mitteilung bei der Polizei eingeleitete Fahndung verlief vorerst ohne Erfolg. Nachdem die 31-Jährige auf dem Revier zum Sachverhalt vernommen wurde, alarmierte sie gegen 20:30 Uhr erneut die Polizei, da sie das gestohlene Handy in der Innenstadt orten konnte. Die bis auf wenige Meter genauen Standortmeldungen führten eine Streife des Polizeireviers Mitte in die Hedwigstraße, wo sie einen Mann entdeckten, auf den die Personenbeschreibung des Täters haargenau zutraf. Als der Verdächtige die Polizisten erblickte, ergriff er sofort die Flucht. Allerdings vergeblich, denn vor dem Martinsplatz rutschte der 37-Jährige auf dem nassen Kopfsteinpflaster aus und stürzte, bevor für ihn die Handschellen klickten. Bei einer Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten das gestohlene Diensthandy und die in der Hülle steckende Bankkarte der 31-jährigen Frau. Der 37-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Wohnsitzloser sorgt für Ärger im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe

Nicht von seiner besten Seite zeigte sich gestern Nachmittag

(11.12./14:10 Uhr) ein 25-jähriger Wohnsitzloser im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe

Aufmerksam wurden die Bundespolizisten auf den Mann, da er kurz zuvor in der

Bahnhofsmission zur Essensausgabe stand und aus unerklärlichen Gründen sein

Essen von der Empore runter warf. Weiterhin stellte sich heraus, dass gegen den

Mann ein Hausverbot für den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe besteht. Als die Streife

den 25-Jährigen auf sein Fehlverhalten ansprach, reagierte dieser direkt

aggressiv und uneinsichtig.

Platzverweis wird ignoriert

Aufgrund seines Verhalten sprach die eingesetzte Streife gegen den Mann einen

Platzverweis aus. Diesem kam er jedoch nicht nach und begab sich erneut in die

Bahnhofshalle. Daraufhin musste er die Beamten mit zur Dienststelle begleiten.

Auf dem Weg dorthin sperrte sich der Mann gegen die Maßnahme und versuchte, sich

der Maßnahme zu entziehen.

Diebesgut entdeckt

In der Dienststelle angekommen, wurde der 25-Jährige zunächst durchsucht. Dabei

wurde bei ihm Diebesgut aus einem anderen Fall entdeckt. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen kam der Mann gegen 16:30 Uhr wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren u.a.

wegen des Widerstandes gegen Polizeibeamte sowie des Hausfriedensbruchs

eingeleitet.