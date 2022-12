Graffitisprayer am Werk – Bundespolizei sucht Zeugen

Alsfeld (ots) – Einen Fall von illegalem Graffiti haben Beamte des

Bundespolizeireviers Gießen am Sonntagabend (11.12.) aufgenommen. Im

Abstellbereich des Bahnhofs Alsfeld beschmierten bislang Unbekann-te einen

abgestellten Reisezug der Hessischen Landesbahn (27 qm). Der Zug wurde am 09.12.

in der Abstellanlage abgestellt und bis zur Feststellung des Graffiti nicht mehr

bewegt.

Hoher Sachschaden

Der angerichtete Gesamtschaden beträgt rund 2200 Euro.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen

kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Philippsthal. Am Freitag (09.12.), gegen 17.10 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Bad Salzungen mit einem VW Golf die Vachaer Straße stadteinwärts in Richtung Schlossstraße. Zur selben Zeit überquerte eine 61-jährige Frau mit einem Kinderwagen, in dem ein 4-jähriger Junge saß, die Vachaer Straße in Höhe der Hausnummer 2 in nördliche Richtung. Hierbeikam es zum Zusammenstoß zwischen dem Golf und der Passanten, wobei sowohl die 61-jährge Philippsthalerin, als auch das Kind schwer verletzt wurden. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 oder Online unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Dienstag (06.12.), 18 Uhr, bis Samstag (10.12.), 13.30 Uhr, parkte ein 19-jähriger Heranwachsender aus Altbach einen braunen VW Passat im Seilerweg 54 auf dem Parkplatz eines Versicherers. In dieser Zeit beschädigte der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs den Passat beim Ein- oder Ausparken und fuhr im Anschluss weg, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Katalysator gestohlen

Schotten. Zwischen Donnerstagabend (08.12.) und Freitagmorgen (09.12.) stahlen Unbekannte den Katalysator eines Opel Astra, der in der Vogelsbergstraße parkte. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Schlitz. Im Kreuzweg brachen Unbekannte zwischen dem 30. November und dem 09. Dezember in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Samstag (10.12.) das vordere amtliche Kennzeichen VB-KG 1959 eines Fiat Axa. Das Auto stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Schotten. Ein Vereinsheim in der Straße „Am Bockzahl“ wurde zwischen dem 03. Dezember und dem 10. Dezember zum Ziel Unbekannter. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und stahlen mehrere Flaschen Apfelwein aus einem Kühlschrank. Es entstand circa 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Planenschlitzer

Kirchheim. Zwischen Freitagabend (09.12.), gegen 21 Uhr, und Samstagmorgen (10.12.), 6 Uhr, trieben Planenschlitzer auf dem Parkplatz einer Tankstelle in der Hauptstraße ihr Unwesen. Die unbekannten Täter schnitten die Plane eines Lkws auf und stahlen mehrere Kartons. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Höhe des Sachschadens beträgt circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Stallgebäude und Schuppen

Ludwigsau. Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (10.12.) in ein Stallgebäude sowie einen Schuppen eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Straße „Im Heischbach“ ein. Die Täter stahlen Getränke sowie einen Baustrahler, die sie kurz darauf auf einem nahegelegenen Weg zurückließen. Es entstand circa 70 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhaus

Fulda. Auf einer Parzelle eines Kleingartenvereins in der Birkenallee brachen Unbekannte zwischen Mittwochmittag (07.12.) und Freitagmorgen (09.12.) in ein Gartenhaus ein. Die Täter verschafften sich durch eine Tür Zutritt, durchsuchten den Innenraum und stahlen einen Akkubohrer. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysator gestohlen

Fulda. Zwischen Donnerstagabend (08.12.) und Freitagabend (09.12.) stahlen Unbekannte, vermutlich mittels eines Trennschleifers, den Katalysator eines VW Golf. Das Auto stand am Straßenrand in der Birkenallee. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Edelstahlkreuze gestohlen

Hosenfeld. Von zwei Grabsteinen am Friedhof in der Straße „Am Röthrain“ im Ortsteil Hainzell stahlen Unbekannte im Laufe der letzten Tage zwei Edelstahlkreuze. Es entstand circa 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Behördengebäude

Fulda. In der Nacht zu Samstag (10.12.) wurde ein Behördengebäude in der Schlossstraße zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter schlugen die Glasscheibe eines Fensters ein, um ins Gebäude zu gelangen. Im Anschluss durchsuchten sie mehrere Räume nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ebersburg. In der Lilienthalstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (09.12.) in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Täter lösten dabei Alarm aus und flüchteten unerkannt. Sie hinterließen circa 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichenschilder gestohlen

Fulda. In der Straße „Vor dem Peterstor“ stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (10.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen FD-X 1310 einer schwarzen Mercedes E-Klasse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe eingeschlagen

Fulda. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Sonntag (11.12.) eine Fensterscheibe eines Gebäudes neben einer Kaffeerösterei in der Kanalstraße ein und verursachten dadurch 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Büroräume

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (11.12.) wurde ein Bürogebäude in der Straße „Heinrich-von-Bibra-Platz“ Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten eine Hintereingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von circa 1.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysator gestohlen

Fulda. Zwischen Donnerstagabend (08.12.) und Freitagabend (09.12.) stahlen Unbekannte den Katalysator eines roten VW Polo – vermutlich mittels eines Trennschleifers. Das Auto stand im Zufahrtsbereich einer ehemaligen Gaststätte in der Sebastianstraße. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Neuhof. Unbekannte brachen zwischen dem 01. Oktober und dem 11. Dezember in ein Einfamilienhaus in der Schützenstraße ein. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht am 10.12.2022, 17:58 Uhr, L 3325 Mücke-Merlau – Nieder-Ohmen

Am Samstag (10.12) gegen 17:58 Uhr befuhr ein 31-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Mücke mit seinem Fahrzeug die L 3325 Ortsausgang Mücke-Merlau in Richtung Nieder-Ohmen. Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Fahrzeug von der Burgstraße auf die L 3325 auf und nahm dem 31-jährigen die Vorfahrt. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle ohne ihren Rechten und Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Im Weiteren Verlauf der Unfallaufnahme, wurde ein 21-jähriger aus Mücke von einem an der Unfallstelle erschienenen Familienangehörigen, als Unfallverursacher benannt. Der 31-jährige Verkehrsteilnehmer blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall vermutlich leicht verletzt. Er entzog sich bislang jeglicher Kontrolle durch die Polizei. Sein Fahrzeug konnte mit einem erheblichen Schaden aufgefunden werden. Der Sachschaden beläuft sich auf min. 7000,00 EUR.

Totalschäden nach Auffahrunfall

Am Samstag, den 10.12.2022 ereignete sich um 12:15 Uhr in der Keuloser Straße Fahrtrichtung Keulos in Höhe der Hausnummer 36a in Künzell ein Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Ein 24-jähriger Lieferwagenfahrer aus Künzell fuhr herbei auf einen ordnungsgemäß geparkten PKW einer 21-Jährigen, ebenfalls aus Künzell, auf und verursachte jeweils einen Totalschaden. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000,00EUR geschätzt. Aufgrund der Unachtsamkeit des Unfallverursachers muss sich dieser nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.

Verkehrsunfallflucht am 11.12.2023, 15:17 Uhr, B 254, Alsfeld – Lauterbach

Am Sonntag (11.12) gegen 15 Uhr befuhr eine bisher unbekannte Person mit ihrem Kraftfahrzeug die B 254 von Alsfeld kommend in Fahrtrichtung Lauterbach. Ca. 100 m vor der Abfahrt Entsorgungszentrum Vogelsberg kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Flutgraben und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dabei wurde das Verkehrszeichen beschädigt und die Fahrbahn massiv durch Erde und Fahrzeugteile verschmutzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug bitte an die Polizeistation Alsfeld, oder jede andere Polizeidienststelle.