Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

+++ Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person in Bad Homburg +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 11.12.2022, 22:05 Uhr bis 22:13 Uhr Unfallort: Bad Homburg, Tannenwaldallee

Zur o.g. Zeit kam es in der Tannenwaldallee in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass ein 34-jähriger, männlicher, stark alkoholisierter Fahrzeugführer aus Bruchköbel mit seinem PKW die Tannenwaldallee aus Richtung Hindenburgring in Fahrtrichtung Kreuzallee befuhr. Dabei kam er vermutlich aufgrund der Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste mit seiner rechten Fahrzeugfront die auf dem dortigen Gehweg laufende, 36-jährige Fußgängerin aus Bad Homburg. Anschließend entfernte er sich zunächst einige hundert Meter vom Unfallort und schlief dort im Fahrzeug ein.

Für die Fußgängerin kam jede Hilfe zu spät und sie erlag trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die eingesetzten Polizeibeamten und den eintreffenden Notarzt unmittelbar nach dem Unfall noch an der Unfallörtlichkeit ihren Verletzungen. Der Beschuldigte, der zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeistation Bad Homburg verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wurde eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten durchgeführt. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er von der Dienststelle entlassen. Er hat sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung zu verantworten.

Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen wurde die Fahrbahn für ca. 4 Stunden gesperrt. Ein Gutachter wurde mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 120-0 entgegengenommen.

Baustelle von Einbrechern heimgesucht, Neu-Anspach, Anspach, Feldbergstraße, 08.12.2022, 17.00 Uhr bis 09.12.2022, 06.50 Uhr,

(pl)In der Feldbergstraße in Anspach wurde in der Nacht zum Freitag eine Baustelle von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten die Tür eines Baucontainers auf und entwendeten hieraus diverse Baumaschinen. Darüber hinaus drangen die Unbekannten auch noch in den unbezogenen Rohbau ein und ließen hieraus ebenfalls Werkzeug mitgehen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Königstein, Schneidhain, Am Erdbeerstein, 10.12.2022, 23.30 Uhr bis 11.12.2022, 00.15 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in ein Einfamilienhaus in Schneidhain eingebrochen. Die Täter betraten zwischen 23.30 Uhr und 00.15 Uhr das Grundstück des Wohnhauses in der Straße „Am Erdbeerstein“. Hier hebelten sie dann eine Tür des Hauses auf und erbeuteten aus den Räumlichkeiten diverse elektronische Gerätschäften, Küchenmaschinen, E-Mountainbikes sowie Gartenutensilien. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Kellerfenster aufgehebelt,

Friedrichsdorf, Hesselbergstraße, 10.12.2022, 15.00 Uhr bis 21.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hesselbergstraße in Friedrichsdorf hatten es unbekannte Täter am Samstag auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Die Einbrecher drangen zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr durch ein aufgehebeltes Kellerfenster in das Gebäude ein, brachen aufgefundene Tresore auf und ergriffen mit dem aufgefundenen Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Einbrecher erbeuten Schmuckstücke,

Oberursel, Oberstedten, Am Alten Hof, 09.12.2022, 13.40 Uhr bis 16.00 Uhr,

(pl)Diebe haben am Freitagnachmittag aus einem Wohnhaus in der Straße „Am Alten Hof“ in Oberstedten Schmuckstücke gestohlen. Die Täter drangen zwischen 13.40 Uhr und 16.00 Uhr durch eine unverschlossene Terrassentür in das Haus ein und schnappten sich diverse Schmuckstücke. Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Katalysator abmontiert und gestohlen, Bad Homburg, Kirdorf, Schneidhainer Straße, 06.12.2022, 12.00 Uhr bis 09.12.2022, 10.00 Uhr,

(pl)Diebe hatten es innerhalb der vergangenen Woche in der Schneidhainer Straße in Kirdorf auf den Katalysator eines dort abgestellten BMW abgesehen. Die Täter montierten zwischen Dienstag, dem 06.12.2022, und Freitag, dem 09.12.2022, den Katalysator des betroffenen Fahrzeugs ab und ergriffen anschließend damit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.