Einbrecher in Elz,

Elz, Onesimastraße und Sandweg, bis Sonntag, 11.12.2022, 15:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen waren in Elz Einbrecher unterwegs. Die Polizei wurde am Sonntag zunächst in den Sandweg gerufen. Dort waren die Täter in eine KFZ-Werkstatt eingestiegen. Die Unbekannten hatten ein Fenster gewaltsam geöffnet und waren so in das Innere der Werkstatt gelangt. Hieraus entwendeten sie eine Spendenbox. Im Bürobereich versuchten die Einbrecher noch einen Tresor zu öffnen. Dies misslang ihnen und sie flüchteten in unbekannte Richtung. Am Nachmittag entdeckten Bewohner einen Einbruchsversuch an einem Einfamilienhaus in der Onesimastraße. Hier hatten Unbekannte versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch und entfernten sich wieder. In beiden Fällen wurden je 1.000 EUR Schaden verursacht. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

In Shisha Lounge eingebrochen,

Limburg, Dr.-Wolff-Straße, Sonntag, 11.12.2022, 08:00 Uhr bis 10:30 Uhr

(wie) Am Sonntagmorgen sind Unbekannte in Limburg in eine Shisha Lounge eingebrochen. Ein 44-Jähriger verständigte am Vormittag die Polizei, da er die gewaltsam geöffnete Eingangstür zu der Lounge bemerkt hatte. Einbrecher hatten am Morgen die Tür aufgehebelt und waren so in das Innere gelangt. Dort brachen sie Geldspielautomaten auf und entwendeten das Münzgeld daraus. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Motorroller gestohlen,

Hadamar, Reisstraße, Sonntag, 11.12.2022, 00:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(wie) Ein Motorroller wurde am Sonntag in Hadamar gestohlen. Ein 48-Jähriger hatte seinen Motorroller in einem Unterstand auf einem Gartengrundstück an einem Waldstück oberhalb der Reisstraße abgestellt. Als er am Sonntagabend dorthin zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter den Motorroller und Teile eines Quads entwendet hatte. Am Roller war noch ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen montiert. Vom Täter fehlt bisher jede Spur. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

An Bushaltestelle geschlagen,

Limburg, Bahnhofsplatz, Sonntag, 11.12.2022, 06:15 Uhr

(wie) Am frühen Sonntagmorgen kam es an einer Bushaltestelle in Limburg zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Zeugen informierten die Polizei gegen 06:15 Uhr über eine Schlägerei am ZOB am Bahnhofsplatz. Die Streife traf die Kontrahenten an der Bushaltestelle an. Nach ersten Ermittlungen hatte dort ein 20-Jähriger mit Freunden auf ein Fahrzeug gewartet. Plötzlich sei ein 27-Jähriger dazu gekommen und habe Streit angefangen. Er habe den 20-Jährigen zunächst verbal attackiert, dann geschubst und schließlich mehrfach geschlagen. Hierbei wurde der junge Mann verletzt. Mehrere Zeugen versuchten noch den 27-Jährigen aufzuhalten. Ein Grund für den Angriff erschloss sich den Beamten nicht. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Holzstämme in Brand gesetzt,

Weilburg-Kubach, Kreistraße 422, Samstag, 10.12.2022, 06:00 Uhr

(wie) Bei Kubach wurde am frühen Samstagmorgen ein Stapel Holzstämme in Brand gesetzt. Mehrere Zeugen meldeten gegen 06:00 Uhr über Notruf einen Brand in der Nähe der Zufahrt zur Kristallhöhle an der Kreisstraße 422. Die Feuerwehr entdeckte schließlich einen brennenden Stapel Langholz am Ende eines Wirtschaftsweges. Zum Löschen musste das Holz mit schwerem Gerät auseinandergezogen werden. Aufgrund der Witterung ist es kaum möglich, dass sich das Holz selbst entzündet hat. Die Polizei ermittelt und nahm eine Anzeige wegen Brandstiftung auf. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Opferstock gestohlen,

Dornburg-Thalheim, Talstraße, Sonntag, 11.12.2022, 08:00 Uhr bis 16:15 Uhr

(wie) In Thalheim wurde am Sonntag der Opferstock einer Kirche gestohlen und aufgebrochen. Die Küsterin der katholischen Kirche verständigte die Polizei, da Unbekannte einen Opferstock der Kirche am Sonntag entwendet und anschließend aufgebrochen hatten. Den zerstörten Opferstock hatte sie in der Nähe der Kirche aufgefunden. In der Kirche war das Behältnis aus Porzellan in der aufgebauten Krippe aufgestellt, um Spenden für ebendiese zu sammeln. Der unbekannte Täter hatte die Porzellanfigur daraus entwendet, außerhalb zerstört und das wenige Geld daraus gestohlen. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.