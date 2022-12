Buden von Weihnachtsmarkt aufgebrochen

Darmstadt (ots) – Am Sonntagabend (11.12.) hatten es Kriminelle offenbar auf zwei Verkaufsstände des Weihnachtsmarktes auf dem Friedensplatz abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter gewaltsam in die Buden und ließen daraus unter anderem Alkohol mitgehen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Die Tatzeit wird zwischen circa 21.30-23.30 Uhr eingegrenzt. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Wohnungsbrand ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Darmstadt-Wixhausen (ots) – Am Montagmorgen (12.12.) kam es im Smetanaweg zu einem Brand in der Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses. Gegen 10 Uhr war die Rettungsleitstelle alarmiert worden. Polizei und Feuerwehr rückten gemeinsam aus. Die Kräfte der Feuerwehr brachte den Wohnungsbrand zügig unter Kontrolle. Die 80 Jahre alte Wohnungsinhaberin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Hausbewohner blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist abschließend noch nicht bekannt. Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In Sportsbar eingebrochen

Darmstadt (ots) – Eine Sportbar in der Adelungstraße ist in der Nacht zum Montag (11.-12.12.) von ungebetenen Gästen heimgesucht worden. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter über einen Hintereingang in die Lokalität und entwendeten dort unter anderem Geld.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Drei Rollerdiebstähle in Kranichstein

Darmstadt (ots) – Nach drei Rollerdiebstählen am späten Samstagabend (10.12.) hat die Polizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 22 Uhr am Samstag und 12 Uhr am nächsten Morgen entwendeten Kriminelle eine Vespa mit dem Versicherungskennzeichen 371 OAJ aus dem Seitersweg.

In der Kranichsteiner Straße hatten es die Diebe zwischen 21-23 Uhr am Samstagabend auf zwei Piaggio Motorrollern mit den amtlichen Kennzeichen DA-OE22 und DA-OE44 abgesehen, die im Innenhof eines dortigen Anwesens geparkt waren. Der Wert der drei gestohlenen Zweiräder liegt bei rund 13.000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen oder Hinweise zum Verbleib der Roller haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Münzautomat von Tankstelle aufgebrochen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – In der Nacht zum Sonntag (10.-11.12.) hatten es Kriminelle auf den Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in der Reuterallee abgesehen. Gewaltsam brachen sie das Gerät auf und entwendeten eine noch unbekannte Summe Münzgeld. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Zeugenhinweise entgegen.

Brand von Container ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Darmstadt (ots) – Weil am späten Samstagabend (10.12.) gegen 22.20 Uhr der Container einer Firma im Sensfelderweg in Brand geriet und hier eine Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kripo in Darmstadt die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde infolge der Flammen ein Schaden von rund 3.000 Euro verursacht. Die alarmierte und hinzueilende Feuerwehr löschte rasch den Brand. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen könnten, werden von den Ermittlern des Kommissariats 10 unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Darmstadt (ots) – Ohne Beute haben bislang noch unbekannte Täter nach einem versuchten Einbruch im Stadtteil Eberstadt am Samstagabend (10.12.) das Weite gesucht. Gegen 18.15 Uhr gelangten die Kriminellen auf den Balkon eines Einfamilienhauses in der Straße “Am Elfengrund” und zerstörten ein Fenster mit einem Pflasterstein.

Anschließend gelangten sie in das Innere, wo sie die akustische Alarmanlage auslösten und die Flucht ergriffen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Jugendliche treiben ihr Unwesen an Schule

Roßdorf (ots) – 4 junge Vandalen haben am Samstagnachmittag (10.12.) eine Schule im Odenwaldring aufgesucht und Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Gegen 16.15 Uhr wurde die Polizei von einer Mitarbeiterin der Schule verständigt. Diese gab an, dass in der Schule mehrere Räume verwüstet wurden. Sofort begaben sich Streifen der Polizei Ober-Ramstadt zum Einsatzort.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Ordnungshüter in der Nähe zur Schule eine Gruppe von 4 Jugendlichen im Alter von 14-17 Jahren vorläufig festnehmen. Diese stehen im Verdacht unter anderem Büromaterial entwendet zu haben und Farbschmierereien in Form von Hakenkreuzen in der Schule hinterlassen zu haben.

Die Jugendlichen mussten im Anschluss die Beamten mit auf die Dienststelle begleiten und wurden nach Beendigungen der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Wieso sie ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben, muss noch ermittelt werden.

Wildschweinrotte läuft in Radfahrerin – 59-Jährige leicht verletzt

Roßdorf/L3104 (ots) – Am Samstagvormittag (10.12.), gegen 11.30 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3104 ein Unfall zwischen einer Wildschweinrotte und einer Radfahrerin, woraufhin die 59-Jährige verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 59 Jahre alte Frau mit ihrem Liegerad die Landstraße von Roßdorf in Richtung Darmstadt. Hierbei kreuzte plötzlich eine Wildschweinrotte die Fahrbahn. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte die 59 Jahre alte Radlerin noch auszuweichen, woraufhin sie mit einem Wildschwein zusammenstieß und sich überschlug. Sie kam im Anschluss im Straßengraben zum Stehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde sie durch den Aufprall leicht verletzt und im Anschluss in einem umliegenden Krankenhaus versorgt. Auch an ihrem Liegerad entstanden Schäden, die auf circa 1000 Euro geschätzt werden.

Brennender Holzstapel

Seeheim-Jugenheim (ots) – Der Brand eines Holzstapels im “Weedring” rief am späten Sonntagabend (11.12.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Gegen 23 Uhr ging die Meldung bei der Rettungsleitstelle ein, woraufhin sich die Feuerwehr aus Seeheim-Jugenheim und eine Streife der Pfungstädter Polizei zum Einsatzort begaben. Wie sich herausstellte brannte ein Holzstapel, der sich hinter einem dortigen Einfamilienhaus befand. Durch den Brand wurden die angrenzende Hausfassade, das Dach sowie ein Grundstückszaun in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen und den Brand unter Kontrolle bringen. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Schäden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand.

Die Ermittlungsarbeit zu der bislang unbekannten Brandursache wird von der Kriminalpolizei in Darmstadt geführt. Für Hinweise sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 10 unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Apotheke im Visier Krimineller

Ober-Ramstadt (ots) – Eine Apotheke in der Darmstädter Straße geriet im Zeitraum zwischen Freitagabend (9.12.) und Samstagmorgen (10.12.) in das Visier unbekannter Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Apotheke. Im Innenraum angekommen, durchwühlten sie mehrere Schränke auf der Suche nach potentieller Beute. Schließlich entwendeten sie nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Hundert Euro Bargeld. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Im Anschluss suchten die Unbekannten das Weite.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

50-jähriger Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Schaafheim/L3116 (ots) – Am Samstagabend (10.12.) ereignete sich auf der Landstraße 3116 zwischen Babenhausen und Schaafheim ein Unfall, bei dem ein 50 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 50-Jährige befuhr gegen 20.20 Uhr mit seinem Motorrad die Landstraße in Richtung Schaafheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll er während eines Überholvorgangs die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben, woraufhin er von der Fahrbahn nach links abkam und dabei stürzte. Der 50-Jährige erlitt hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand schwere, aber keine lebensbedrohlichen, Verletzungen. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstanden Schäden.

Auch an der Scheibe an einem der überholten Fahrzeuge, einem schwarzen Seat, entstanden Schäden, die offenbar beim Überholen durch herumfliegende Steine entstanden sind. Insgesamt werden die Schäden an beiden Fahrzeugen auf circa 2.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße im dortigen Bereich für circa eine Stunde voll gesperrt.

Groß-Gerau

Verkehrsunfall mit leicht Verletztem

Rüsselsheim (ots) – Am Montag 12. Dezember, kam morgens um 06:48 Uhr es im Berufsverkehr in Rüsselsheim auf der Darmstädter Straße in Höhe der Kreuzung August-Bebel-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen.

Ein schwarzer Fiat Punto war die Darmstädter Straße stadtauswärts gefahren und wollte nach links in die August-Bebel-Straße abbiegen. Ein weißer Citroen Berlingo (kleiner Kastenwagen)kam ihm auf der Darmstädter Straße entgegen und stieß mit dem Linksabbieger zusammen.

Der 19-jährige Fahrer des Fiat Punto wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Unklar ist derzeit, welcher Fahrer grün bzw. rot hatte. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizeistation Rüsselsheim in Verbindung zu setzen.

Scheibe eingeschlagen und Handtasche erbeutet

Mörfelden-Walldorf (ots) – Auf einen Opel, der an der Bundesstraße 44, auf dem Parkplatz am Falltorhaus abgestellt war, hatten es bislang Unbekannte am Samstag (10.12.), in der Zeit zwischen etwa 14.00 und 15.30 Uhr, abgesehen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen sie eine Scheibe des Wagens ein und entwendeten anschließend eine im Fahrzeug befindliche Handtasche samt Geldbeutel. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 erbeten.

Drei Wohnungseinbrüche beschäftigen Kripo

Raunheim (ots) – Am Samstag (10.12.) ereigneten sich in Raunheim drei Einbrüche in Wohnhäuser. Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 12.40 und 22.15 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der August-Bebel-Straße. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf Geld und Schmuck.

In das Visier von Kriminellen geriet zwischen 19-0.50 Uhr zudem ein Wohnhaus in der Forsthausstraße. Dort gelangten die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude. Bei dieser Tat ist noch nicht klar, ob etwas entwendet wurde.

Nicht ins Haus gelangten Unbekannte dagegen zwischen 15.30- 18.00 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Zwar versuchten die Täter mehrere Fenster aufzubrechen, scheiterten hierbei aber.

Von Zeugen wurden im Bereich des Hauses drei Unbekannte im Alter zwischen 13 und 14 Jahren bemerkt. Die drei jungen Männer sind alle 1,65 bis 1,75 Meter groß. Während zwei von ihnen schlank waren, sei einer der Jugendlichen von kräftiger Statur gewesen. Die zwei schlanken Männer waren komplett dunkel gekleidet. Der Kräftigere dagegen trug eine weiße Daunenjacke, weiße Jogginghose und rauchte. Er hatte glatte, längere dunkle Haare.

Insgesamt wurde von den Kriminellen bei den drei Einbrüchen, neben der entwendeten Beute, ein Schaden von über 10.000 Euro verursacht. Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Fans der marokkanischen Fußballnationalmannschaft feiern

Darmstadt/Rüsselsheim (ots) – Nach Beendigung der Spielbegegnung am frühen Samstagabend 10.12.2022 kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südhessen insbesondere in Darmstadt und Rüsselsheim zu spontanen Zusammenkünften von Fußballfans. In Darmstadt feierten ca. 500 Personen im Bereich der Grafen-/Elisabethen- und Rheinstraße auf der Straße und mit Autokorsos.

Zur Sicherung waren vorübergehend Straßensperrungen erforderlich, bis die Gruppe auf dem Luisenplatz weiterfeierte. Vereinzelt kam es zur Zündung von Feuerwerk, Böllern und zweimal von Bengalos. Die Stadtpolizei Darmstadt unterstützte die Maßnahmen der Landespolizei.

In Rüsselsheim trafen sich insgesamt ca. 700 Personen, die teils mit PKW Autokorsos bildeten und sonst auf der Straße feierten. Dabei wurden teilweise Böller geworfen und Pyrotechnik gezündet. Verletzt wurde niemand.

Von einem polizeilichen Einschreiten gegen die Zündenden musste aus Gründen der Verhältnismäßigkeit abgesehen werden. Es erfolgten umfangreiche Verkehrsmaßnahmen. Nach ca. 2 Stunden hatten sich in beiden Städten die meisten Feiernden entfernt.

Kreis Bergstraße

19 Bronzevasen von Gräbern gestohlen

Einhausen (ots) – In der Zeit zwischen Freitagmorgen (09.12.) und Samstagvormittag (10.12.), wurden auf dem Friedhof Süd in Klein-Hausen von Unbekannten 19 bronzene Blumenvasen von den Urnenwänden abgebrochen bzw. abgeschraubt und anschließend entwendet. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 3.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Nach schwerem Verkehrsunfall auf A 67 – Beifahrer erliegt Verletzungen

Lorsch (ots) – Nach einem schweren Verkehrsunfall am 3. Dezember 2022 auf der A 67, bei dem die beiden Insassen, der 70-jährige Fahrer und sein 54 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt wurden (wir haben berichtet), ist der 54-Jährige am heutigen Tage in einem Krankenhaus seinen bei dem Unfall erlittenen Verletzungen erlegen.

Die beiden Männer waren zunächst im Fahrzeug unter der Schutzplanke eingeklemmt und mussten durch Rettungskräfte befreit werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Wohnhaus im Visier von Kriminellen

Lampertheim (ots) – Ein Wohnhaus in der Forsthausstraße geriet am Freitag (09.12.), in der Zeit zwischen 17.00 und 21.40 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen durch ein Fenster in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer. Den ungebetenen Besuchern fiel bei ihrer Suche nach Wertgegenständen Schmuck und Geld in die Hände.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Außenspiegel an drei geparkten Fahrzeugen beschädigt

Bensheim (ots) – An drei in der Gartenstraße geparkten Fahrzeugen haben Unbekannte am Samstag (10.12.), in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 18.45 Uhr, die Außenspiegel beschädigt. Die Spiegel wurden von den Vandalen offenbar abgetreten oder abgeschlagen. Nach ersten Schätzungen entstand insgesamt ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise zu den bislang noch unbekannten Tätern nimmt die Polizeistation Bensheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

Katalysator abmontiert und gestohlen – Wer hat etwas bemerkt?

Bensheim (ots) – Ein weißer Hyundai, abgestellt auf dem Gelände eines Autohauses im Berliner Ring, geriet in der Nacht zum Samstag (10.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter montierten den Katalysator ab und machten sich mit der Beute auf und davon. Der verursachte Schaden beläuft sich auf über 2000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06251/8468-0 nehmen die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 41 in Bensheim alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Zwei Wohnungseinbrüche

Bensheim (ots) – Am Freitag (09.12.), in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und Mitternacht, stiegen bislang unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Die Täter kamen über den Balkon ins Innere und durchsuchten anschließend zahlreiche Schubladen und Schränke. Ihnen fielen hierbei diverse Schmuckstücke in die Hände.

Gegen 15.30 Uhr wurde zudem bemerkt, dass unbekannte Ganoven in der Saarstraße ihr Unwesen trieben. Die Täter gelangten über eine aufgebrochene Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung und suchten dort nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Hakenkreuz-Schmiererei am Spielplatz

Wald-Michelbach (ots) – Am Freitagabend (09.12.), gegen 20.40 Uhr, bemerkten Zeugen, dass Unbekannte am Zugang zum Spielplatz in der Michelstraße mittels Farbe zwei Schilder jeweils mit einem Hakenkreuz beschmiert hatten. Bereits am 3. Dezember wurde dort an einer Kinderrrutsche eine gleichgelagerte Tat bemerkt (wir haben berichtet).

Der polizeiliche Staatsschutz hat auch nun die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei in Darmstadt zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Einhausen (ots) – Einhausen: In der Nacht zum Sonntag (11.12.) wurde in Einhausen, Hauptstr. Höhe Nr. 78 ein am Straßenrand parkender schwarzer Fiat Punto beschädigt. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer streifte den geparkten PKW und entfernte sich vom Unfallort. Der Schaden an dem Fiat Punto liegt bei ca. 1000 EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon Nummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

2x Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rimbach (ots) – In der Nacht von Freitag 09.12.2022 auf Samstag 10.12.2022 kam es in der Brunnengasse in Höhe der Hausnummer 46 in Rimbach zur Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde auf der linken Seite ein grauer geparkter PKW Ford Tourneo.

Als Verursacher kommt ein weinroter PKW in Betracht, da Karosserieteile an der Unfallstelle gefunden wurden. Die Beschädigungen befinden sich auf einer Höhe von 40 bis 80 cm. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Heppenheim (ots) – Am Dienstag 06.12.2022 in der Zeit von 16-18 Uhr, wurde in Heppenheim ein geparkter grauer Van angefahren und beschädigt. Der Verursacher hinterließ am Fahrzeug einen Zettel mit einer Entschuldigung allerdings ohne die erforderlichen Kontaktdaten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Als Unfallort kommen zwei Örtlichkeiten in Betracht. Einmal der Parkhof und einmal die Friedrich-Ebert-Straße. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Heppenheim (Tel.: 06252-706-0) in Verbindung zu setzen.

Zimmerbrand ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Rimbach (ots) – Am frühen Sonntag 11.12.2022 kam es in Rimbach zu einem Brand im Dachgeschoss eines Zweifamilienhauses. Um kurz nach 06:00 Uhr bemerkte ein 55-jähriger Bewohner knistern und Rauch aus einem als Büro genutzten Raum im Dachgeschoss. Er verständigte sofort die beiden weiteren Hausbewohner und über Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst. Alle Hausbewohner konnten das Haus unverletzt verlassen.

Die eingesetzten Feuerwehren aus Rimbach mit Ortsteilen und Mörlenbach konnten den Zimmerbrand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Die Polizei in Heppenheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Defekt an einem Computer ursächlich gewesen sein. Die Höhe des Sachschadens dürfte nach Schätzungen der Feuerwehr im fünfstelligen Bereich liegen.

Südhessen

Polizei zieht nach Motorradsaison Bilanz

Südhessen (ots) – Während der diesjährigen Saison wurden 86 Biker mit Motorrädern über 125 ccm Hubraum schwer und 210 leicht verletzt. 7 Motorradfahrer verloren bei Verkehrsunfällen ihr Leben.

Im Jahr 2021 gab es 89 schwerverletzte, 160 leichtverletzte sowie sechs getötete Motorradfahrer sowie eine getötete Mitfahrerin. Ereigneten sich im Jahr 2021 insgesamt 359 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrern schwerer Maschinen (über 125 ccm) in Südhessen, sind es nach aktuellem Stand bislang 445 Unfälle.

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen über 2000 Motorräder. Immerhin 33 Fahrern drohen wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitungen Fahrverbote.

28 Motorräder stellte die Polizei bei den Kontrollen sicher, hauptsächlich, weil Manipulationen an den Auspuffanlagen bemerkt wurden. Bei insgesamt 143 Maschinen war aufgrund unzulässiger Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Positiv zu vermerken ist in diesem Zusammenhang, dass kein Fahrer eines schweren Motorrads unter Drogen- oder Alkoholkonsum unterwegs war.

Auch im Jahr 2021 legten die Ordnungshüter erneut ein spezielles Augenmerk auf vermeidbaren Lärm, den Motorradfahrer verursachen und der Anwohner an stark frequentierten Strecken ganz besonders stört. Laute Maschinen mit ausgebauten DB-Killern wurden von der Polizei, wie bereits im Vorjahr, konsequent aus dem Verkehr gezogen.

