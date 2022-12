Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Speyer (ots) – Am 11.12.2022 gegen 17:15 Uhr befuhr ein 89-jähriger PKW-Fahrer zunächst die B9 in Richtung Süden und von dort die Anschlussstelle Speyer-Rinkenbergerhof. Hier ordnete er sich zum Linksabbiegen auf die Kreisstraße 1 in Richtung Otterstadt ein.

Der 89-Jährige bog nach links auf die K1 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 40-jährigen PKW-Fahrerin, die auf der K1 in Richtung des Rinkenbergerhofes unterwegs war. Infolgedessen kollidierte der PKW der 40-Jährigen frontal mit dem linken Kotflügel des 89-Jährigen, wonach der PKW der 40-Jährigen mit der Leitplanke kollidierte und diese beschädigte.

An beiden PKW lösten die Airbags aus und die Fahrer wurden verletzt. Der 89-Jährige erlitt eine Schulterprellung und ein Trauma der Halswirbelsäule, die 40-Jährige erlitt Schmerzen in der Brust. Der Rettungsdienst verbrachte beide Unfallbeteiligte in Krankenhäuser.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 40.000 Euro. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Während der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Anschlussstelle Rinkenbergerhof sowie die K1 in beiden Fahrtrichtungen.

Versuchter Einbruch in Spielwarengeschäft

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 10.12.2022, 20 Uhr bis zum 11.12.2022, 10 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf der Rückseite eines Spielwarengeschäfts in der Oberen Langgasse auf. Sie beschädigten dabei das Fenster erheblich, gelangten allerdings nicht in das Gebäude. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Polizei sucht Eigentümer von 2 Fahrrädern

Speyer (ots) – In der Nacht vom 25.11. auf den 26.11.2022 stellte die Polizei Speyer ein schwarzes Damenrad der Marke Kettler (Pedelec mit Akku) sowie ein rötlich-violettes Damenrad der Marke Pegasus mit Korb sicher, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt.

Wem gehören die Fahrräder? Die Polizei Speyer bittet die Eigentümer, sich unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.