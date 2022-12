Wohnhausbrand mit einem Toten

Herxheim – Nach dem Wohnhausbrand im Laurentiusring in Herxheim am Freitag 09.12.2022, bei dem ein 64-jähriger Bewohner nur noch tot geborgen werden konnte, wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau ein Gutachter zur Ermittlung der Brandursache eingesetzt. Eine Obduktion des Leichnams soll Aufschluss über die genaue Todesursache bringen.

Ersten Ermittlungen zu Folge dürfte ein Sachschaden in Höhe von 750.000 Euro entstanden sein. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

41-Jähriger boxt Ehefrau

Maikammer (ots) – Vermutlich wegen Trennungsabsichten kam es am Sonntag 11.12.2022 gegen 21 Uhr, zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar, in dessen Verlauf der stark alkoholisierte Ehemann seiner Gattin auf den Oberarm boxte. Der gemeinsame 6-jährige Sohn war während dessen anwesend. Die Frau flüchtete zusammen mit dem Kind ins Bad und alarmierte die Polizei.

Mit einer Verfügung sowie einer Strafanzeige wegen Körperverletzung musste der Aggressor die gemeinsame Wohnung verlassen.

Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.

Nach Zusammenstoß mit Verkehrsschild geflüchtet

Göcklingen (ots) – In den Morgenstunden des 10.12.2022 musste an der K47 in Göcklingen, im Bereich der Einmündung L508 festgestellt werden, dass ein auf einer Verkehrsinsel stehendes Verkehrszeichen überfahren und hierdurch beschädigt wurde.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Dieser wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zu diesem Vorfall werden dankend unter der Rufnummer 06341/2870 oder via E-Mail pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau entgegengenommen.

Rücksichtslos

Venningen (ots) – Bereits am Freitag 09.12.2022 gegen 15 Uhr kam es in der Edenkobener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Pedelecfahrer verletzt wurde. Ein Fahrzeug hielt neben dem Radweg an, während der Beifahrer ohne Rücksicht auf den Radverkehr seine Tür zum Aussteigen öffnete.

Der 70-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fuhr frontal in die geöffnete Tür. Er stürzte und zog sich diverse Verletzungen zu.