Fünf Säcke Streugut auf die Gleise gelegt

Guntersblum (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 11.12.2022 legten 3 Jugendliche insgesamt 5 Säcke Streugut auf die Gleise im Bahnhof Guntersblum. Ein durchfahrender Güterzug überfuhr das bereitete Hindernis um ca. 00:30 Uhr mit ca. 100km/h und leitete eine Notbremsung ein.

Ein Polizist, der sich dort zufällig aufhielt, sah die drei mutmaßlichen Täter, informierte die Polizei in Mainz und konnte zwei von ihnen noch vor Ort stellen. Der dritte Jugendliche konnte flüchten. Die Erstaufnahme des Sachverhaltes erfolgte durch die Polizei Oppenheim, bevor die zuständige Streife der Bundespolizei vor Ort eintraf. Die Jungen, im Alter von 16 sowie 17 Jahren, wurden durch die Beamten aufgrund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr belehrt und ihre Erziehungsberechtigten informiert. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Eltern ihre Sprösslinge mit nach Hause nehmen. Eine Strafanzeige wurde entsprechend gefertigt.

Nach aktuellem Sachstand sind keine Schäden am Triebfahrzeug festgestellt worden. Es kam zu keinen Verspätungen oder Sperrungen der Strecke. Personen wurden nicht verletzt.

Dennoch bedeutet Bereiten von Hindernissen einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei Kaiserslautern nochmals darauf hin, dass ein unbefugtes Betreten der Gleise zu lebensgefährlichen Verletzungen bis hin zum Tode führen kann. Regionalbahnen haben aufgrund ihrer großen Masse einen Bremsweg von mehreren 100 Metern. Zudem sind sie erst spät zu hören und auch mit Blick auf ihre Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen. Wichtige Hinweise hierzu sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de nachzulesen.

Versuchter Diebstahl von Starkstromkabel

Mainz-Innenstadt (ots) – Zu einem versuchten Diebstahl kam es am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr in der Flachsmarktstraße. Hierbei versuchte der bislang unbekannte Täter, ein Starkstromkabel mit einer Astschere zu durchtrennen. Der Mann, der sich an dem Kabel auf einer Baustelle zu schaffen machte, wurde durch Passanten gesehen, da seine kriminelle als auch lebensgefährliche Handlung Funken schlug.

Die Fußgänger sprachen den Mann an, der daraufhin in Richtung Karmeliterplatz flüchtete. Sein Werkzeug, die Astschere, sowie ein Koffer vermutlich zum Transport des Kabels, lies er am Tatort zurück.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 50 Jahre, 165-170 cm, schmale Statur, Glatze, dunkle Wollmütze, dunkle/grüne Jacke (Parker), dunkle Hose, Brille

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mit gestohlenem Roller unterwegs

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am Samstag 10.11.2022 gegen 22 Uhr wurden 2 junge Männer mit einem beschädigten Roller der Marke Piaggio von einer Funkstreife entdeckt. Die Männer zogen das Fahrzeug von der Straße auf den Gehweg. Die Beamten wollten sich erkundigen, was mit dem Roller passiert war, als die Männer losrannten.

Nach kurzer Verfolgung konnten sie eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Es konnte ermittelt werden, dass der Roller Ende November als gestohlen gemeldet wurde. Durch die Beamten wurde eine Spurensuche an dem Roller vorgenommen, bevor dieser wieder an den Eigentümer zurückgegeben wurde. Es wird nun ermittelt, ob die 18- und 16-jährigen Mainzer für den Diebstahl verantwortlich sind.

Erneut Mülltonnenbrände in der Mainzer Neustadt

Mainz (ots) – Auf Samstag 10.12.2022, kam es erneut zu 2 Mülltonnenbränden in der Mainzer Neustadt. Zunächst wurde der Polizei über Notruf um 21:44 Uhr eine brennende Papiermülltonne hinter einem Mehrfamilienhaus im Kaiser-Karl-Ring gemeldet. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Mainz sehr schnell gelöscht werden. Weitere Gefahren für Menschen oder Gebäude wurden wirksam verhindert. Die Papiermülltonne wurde durch den Brand erheblich beschädigt.

Noch während der intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurde durch Einsatzkräfte um 22:25 Uhr ein weiterer Brand in unmittelbarer Nähe festgestellt. In einem umzäunten Müllplatz in der Richard-Wagner-Straße brannte eine Mülltonne für Verpackungsmaterialien. Auch diese wurde erheblich beschädigt. Der Brand konnte auch hier schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor weiterer Schaden für Menschen oder Gebäude entstehen konnte.

Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen zu den Bränden, die in Zusammenhang mit der seit Januar 2022 andauernden Serie stehen, aufgenommen. Sie bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Aufklärung der Brände führen können. Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 06131-654210 oder in dringenden Fällen über den Notruf der Polizei – 110 entgegengenommen.