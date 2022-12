Verkehrsunfall unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Worms (ots) – Am Montag 12.12.2022 gegen 02:30 Uhr meldeten mehrere Anwohner einen Verkehrsunfall im Kreisverkehr zwischen der Von-Steuben-Straße und Bebelstraße in Worms. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich der 38-jährige PKW-Fahrer nach einem Weihnachtsmarktbesuch hinter das Steuer setzte und vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung im besagten Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Zudem verlief im weiteren Verlauf ein Drogenvortest positiv.

Durch den Verkehrsunfall wurden eine Verkehrsinsel sowie ein angrenzender Zaun beschädigt. Das Fahrzeug des 38-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, zudem wurde sein Führerschein einbehalten.

Kreis Alzey-Worms

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Flomberg (ots) – Am Samstag 10.12.2022 gegen 17:40 Uhr kam es in Flomborn, in der Straße Am Bergelchen, zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwei Bewohner des Hauses befanden sich im Obergeschoss, als sie Geräusche aus dem Garten wahrnehmen konnten. Aus dem Fenster wurden 2 männliche Personen beobachtet, die sich durch eine Hecke auf das Grundstück begaben.

Daraufhin begab sich die Bewohnerin ins Erdgeschoss und konnte eine männliche Person direkt vor der Terassentür feststellen. Sie klopfte von Innen gegen die Scheibe, die unbekannten Männer flüchteten zu Fuß aus dem Garten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Flörsheim-Dalsheim (ots) – Im Zeitraum vom 22.10.2022, 10:30 Uhr bis zum 25.10.2022, 08:30 Uhr ereignete sich in der Straße “Auf dem Römer” in 67592 Flörsheim-Dalsheim eine Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug stand dabei am rechten Fahrbahnrand vor dem “Haus der Malteser”. Die Beschädigungen sind vermutlich durch ein, an dem geparkten Fahrzeug, vorbeifahrenden Fahrzeug entstanden. Bei den Beschädigungen handelt es sich um oberflächliche Kratzer an der linken Fahrzeugseite.

Es wird derzeit von einem Sachschaden von ca. 600 Euro ausgegangen. Täterhinweise liegen keine vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.