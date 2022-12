Nebenbuhler attackiert

Kaiserslautern (ots) – Wegen Körperverletzung hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet eingeleitet. Der 22-Jährige soll am frühen Sonntag 11.12.2022 in der Humboldtstraße einem 25-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Dieser wartete in seinem Auto auf eine gemeinsame Bekannte, als der 22-Jährige an das geöffnete Fenster des Pkws herantrat und zuschlug.

Dabei erlitt der 25-Jährige Schwellungen und eine Platzwunde. Der leicht Verletzte wurde vom Rettungsdienst behandelt. Wie sich herausstellte, war die Bekannte zunächst mit dem mutmaßlichen Schläger unterwegs gewesen.

Als sie sich dann von dem 25-Jährigen abholen lassen wollte, missfiel dies dem 22-Jährigen und er attackierte seinen “Nebenbuhler”. Doch auch der 25-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen: Er hatte alkoholische Getränke konsumiert und war dann betrunken Auto gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab 0,83 Promille. |elz

Schlägerei in der Bahnhofstraße

Kaiserslautern (ots) – In der Bahnhofstraße kam es am Sonntagmorgen 11.12.2022 gegen 05 Uhr, zu einer Schlägerei zwischen mehreren Person. Erste Befragungen ergaben, dass es zwischen einem 21-jährigen Mann, der mit 2Frauen unterwegs war, und einer Gruppe von 5 Personen zum Streit gekommen war. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte. Der 21-Jährige und 2 Männer gingen aufeinander los.

Dabei wurde die Jacke des 21-Jährigen beschädigt und er leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab.

Nachdem der Sachverhalt durch die Polizisten aufgenommen war, verließen alle Personen die Örtlichkeit in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen die Beteiligten ein. |elz

Exhibitionist in der Innenstadt – Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagabend im Bereich des Fackelrondells von einem Mann belästigt wurden. Der 23-Jährige soll sich vor mehreren Personen entblößt haben. Aufgrund einer Beschreibung des Verdächtigen machten Einsatzkräften den 23-Jährigen ausfindig. Er war alkoholisiert und psychisch auffällig. Auf richterliche Anordnung hin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Zudem musste er eine DNA-Probe abgeben.

Der Verdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung ermittelt. Zeugen, die von dem 23-Jährigen belästigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Polizisten angegriffen, bedroht und beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Weil er Polizeibeamte tätlich angegriffen, bedroht und beleidigt hatte, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus Norddeutschland. Der 35-Jährige fiel in der Nacht zu Sonntag 11.12.2022 während eines Einsatzes im östlichen Stadtgebiet auf.

Die Polizisten waren zu der Adresse ausgerückt, weil Zeugen eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet hatten. Während die Beamten vor Ort den Sachverhalt aufnahmen, sollten auch die Personalien des 35-Jährigen erhoben werden.

Er fing jedoch gleich an, die Einsatzkräfte zu beschimpfen und beleidigen. Als ihm daraufhin erläutert wurde, dass er sich strafbar macht, wurde der Mann aggressiv und versuchte, einem Polizeibeamten gegen den Kopf zu schlagen. Der Polizist konnte den Schlag aber abwehren und brachte umgekehrt den Täter zu Boden.

Nachdem er sich kurzzeitig beruhigt hatte, ging der 35-Jährige erneut zum Angriff über und versuchte einen weiteren Beamten zu schlagen, was ebenfalls misslang. Stattdessen wurde er nun gefesselt. Der Mann gab jedoch keine Ruhe und stieß weiter wilde Drohungen und Beleidigungen aus.

Der 35-Jährige musste schließlich mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Anschließend kam er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Wegen Plakette und Licht-Defekt aufgefallen

Kaiserslautern (ots) – Eine abgelaufene Plakette ist einem Autofahrer am Sonntag 11.12.2022 zum Verhängnis geworden. Eine Polizeistreife wurde gegen 11.30 Uhr in der Mennonitenstraße auf den Suzuki Swift aufmerksam und nahm ihn unter die Lupe. Dabei wurde festgestellt, dass der Termin für die Hauptuntersuchung des Fahrzeugs seit mehr als 8 Monaten überschritten war. Ausserdem gab der 47-jährige Fahrer auch zu, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Darüber hinaus drang typischer Marihuanageruch aus dem Wageninneren.

Darauf angesprochen, machte der 47-Jährige keine weiteren Angaben. Er ließ aber die Reste eines Joints neben sich fallen, was den Polizisten nicht entging. Der angerauchte Joint wurde sichergestellt und das Fahrzeug nach weiteren Betäubungsmitteln durchsucht. Anschließend musste der Fahrer die Beamten zur nächsten Dienststelle begleiten und eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Auch die Halterin des Pkw muss mit einer Strafanzeige rechnen, weil sie die Fahrt geduldet hat.

Wegen eines defekten Abblendlichts haben Polizeibeamte am Sonntagnachmittag ein Auto in der Straße “Husarnäcker” gestoppt. Während der Führerschein-Überprüfung des Fahrers fiel den Beamten anhand der Eintragungen auf, dass der 68-Jährige eigentlich nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe führen darf. Er war jedoch in einem Opel Astra mit Schaltgetriebe unterwegs. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm auch mögliche Konsequenzen erläutert, falls er sich nicht daran hält. Seine Frau übernahm daraufhin das Steuer. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Noch rechtzeitig verhindern konnte eine Streife die Trunkenheitsfahrt eines E-Scooter-Fahrers am frühen Sonntagmorgen. Der Mann war den Beamten gegen 05 Uhr in der Martin-Luther-Straße aufgefallen. Während die Polizisten im Streifenwagen der roten Ampel warteten, konnten sie beobachten, wie der 31-Jährige einen am Boden liegenden Elektroroller aufhob und versuchte, ihn zu aktivieren.

Weil der Mann den Eindruck machte, nicht mehr nüchtern zu sein, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Dabei bestätigte sich der Verdacht: Der 31-Jährige war alkoholisiert. Laut Atemtest hatte er einen Pegel von 0,86 Promille. Ihm wurde deshalb der Fahrtantritt untersagt. |cri

Betrug in letzter Minute verhindert

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen in letzter Minute hat ein Mann aus dem Stadtgebiet verhindert, Opfer von Betrügern zu werden. Wie der 59-Jährige bei der Polizei anzeigte, wäre er beinahe auf einen sogenannten WhatsApp-Betrug hereingefallen.

Demnach hatte der Mann am Freitag über den Handy-Messengerdienst eine Nachricht von einer unbekannten Nummer erhalten. Die Absenderin gab sich als Tochter des 59-Jährigen aus und bat ihren vermeintlichen “Vater” um die Begleichung einer vierstelligen Rechnung für ein neues Laptop.

Der Mann dachte sich zunächst nichts dabei und überwies den gewünschten Betrag auf das angegebene Konto. Als dann aber wenig später eine weitere Geldforderung einging, wurde er misstrauisch. Schnell stornierte der 59-Jährige die erste Überweisung und konnte sein Geld noch zurückbuchen. Dann überprüfte er die Angaben und stellte fest, dass die Nachrichten gar nicht von seiner echten Tochter kamen. Daraufhin entschloss er sich zur Betrugsanzeige bei der Polizei. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Schuhe aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug ist der Polizei am Sonntag 11.12.2022 aus der Feuerbachstraße gemeldet worden. Hier machten sich unbekannte Täter an einem Honda Civic zu schaffen. Zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 11:30 Uhr, öffneten sie den Pkw auf noch ungeklärte Weise und entwendeten zwei Paar Markenschuhe im Wert von ca. 300 Euro.

Aufbruchspuren wurden an dem Fahrzeug nicht gefunden. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |elz

Einbruch in Tiefgarage

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind am Davenportplatz in eine verschlossene Tiefgarage eingebrochen. Am Sonntagnachmittag entdeckte ein Anwohner, dass in seinem Abteil diverses Werkzeug im Wert von ca. 300 Euro entwendet wurde. Auch dieser Raum war zuvor verschlossen. Wie die Diebe in die Garage und das Abteil gelangten, ist noch unklar.

Die Tatzeit muss zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Sonntag, 15 Uhr, liegen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Autoscheibe in Tiefgarage eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) – In der Tiefgarage Schillerstraße konnte ein Täter in der Nacht vom 09. auf den 10. Dezember durch das Einschlagen einer Scheibe ins Innere eines Autos gelangen. Dort wurden diverse Gegenstände entwendet. Auch das Fahrzeug daneben wurde beschädigt. Dort versuchte der Täter vergebens den Kofferraum zu öffnen. Dabei wurden der Kofferraumdeckel und die Stoßstange beschädigt.

Einbruch in Wohnhaus

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind zwischen Freitagnachmittag und spätem Freitagabend 09.12.2022 in ein Einfamilienhaus in der Eugen-Hertel-Straße eingebrochen. Die Bewohner waren in dieser Zeit nicht zu Hause. Bei ihrer Rückkehr fanden die Eigentümer ein durchsuchtes Anwesen vor und bemerkten, dass Wertgegenstände entwendet wurden. Die Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Terrassentür Zugang zu dem Wohnhaus.

Zuvor hatten sie an einer Tür, einem Rollladen und einem Fenster versucht einzusteigen. Dadurch ist erheblicher Sachschaden entstanden. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.|pvd

Kreis Kaiserslautern

Anthrazitfarbener Unfall-Toyota gesucht

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht einen anthrazitfarbenen Toyota und dessen Fahrer. Der Pkw dürfte einen Unfallschaden im Frontbereich haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern, Telefon 0631 369-2150.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurde mit dem Toyota am späten Samstagabend auf der L388 zwischen Mehlbach und Katzweiler ein Unfall gebaut. Offenbar geriet der Pkw auf seinem Weg in Fahrtrichtung Katzweiler von seiner Fahrspur ab und überfuhr am Ortsausgang von Mehlbach die dortige Verkehrsinsel. Dabei beschädigte er auch ein Verkehrszeichen.

An der Unfallstelle wurden später diverse Fahrzeugteile, die zur Stoßstange des Toyota gehören, gefunden. Während der anschließenden Suche nach dem Unfallfahrzeug fanden die Polizeibeamten in Katzweiler auf der Hauptstraße auch noch ein Karosserieteil des gleichen Wagens.

Unfallzeit dürfte kurz nach 23 Uhr gewesen sein. Weitere Zeugenhinweise, wohin der Toyota nach dem Unfall fuhr und wer am Steuer saß, werden unter der oben angegebenen Nummer gern entgegengenommen. |cri

Wer hat den Ford Fiesta gerammt?

Mackenbach (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei nachträglich aus Mackenbach gemeldet worden. Hier wurde vergangene Woche in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein Ford Fiesta beschädigt. Der Verursacher machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden.

Wie die Halterin des Ford Fiesta am Sonntagabend bei der Polizeiinspektion 1 anzeigte, hatte sie ihren Pkw am Dienstagabend (6. Dezember) in Höhe des Hauses Nummer 2 am Fahrbahnrand geparkt. Als sie am nächsten Tag wieder zu ihrem Wagen kam, stellte sie einen Schaden an der Frontstoßstange fest.

Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Rangieren dagegen gestoßen. Die Unfallzeit liegt zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 16 Uhr. Hinweise auf mögliche Verursacher und deren Fahrzeuge nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri