Asbestwellplatten auf Wanderparkplatz entsorgt

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) – Im Zeitraum zwischen Donnerstag 01.12.2022, 16:00 Uhr und Freitag 02.12.2022, 14:30 Uhr entsorgte eine bislang unbekannte Täterschaft im Bereich Friedrichsfelder Weg, dortiger Wanderparkplatz, mehrere Asbestwellplatten. Ein aufmerksamer Passant stellte die illegale Müllentsorgung am Freitagnachmittag fest und informierte sofort die Polizei.

Daraufhin wurde umgehend die Stadt Mannheim informiert und mit der fachgerechten Entsorgung beauftragt. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Tel: 06203 9305-0 zu melden.

Polizei fasst 37-Jährigen nach räuberischen Diebstahl

Mannheim (ots) – Am Samstag 10.12.2022 betrat ein 37-Jähriger gegen 08.40 Uhr einen Discounter in der Neckarvorlandstraße und wollte Ware im Wert von 5 € entwenden. Dies konnte durch einen 40-jährigen Mitarbeiter beobachtet werden, der sofort die Verfolgung des 37-Jährigen aufnahm.

Vor der Discounterfiliale kam es zu einem Gerangel der beiden Beteiligten, die zusammen auf den Boden stürzten. Hierbei wandte der 37-Jährige körperliche Gewalt an, um sich von der Tatörtlichkeit entfernen zu können und flüchtete. Der 40-Jährige, der sich durch den Sturz auf den Boden leicht verletzte, blieb vor Ort zurück.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der 37-Jährige noch in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Der 40-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernommen. Den 37-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

Unbekannte Täter entwenden Tresor bei Einbruch

Mannheim (ots) – In der Hafenstraße kam es zwischen Samstag 20.00 Uhr und Sonntag 13.25 Uhr, zu einem Einbruch in Firmenräumlichkeiten durch eine bislang unbekannte Täterschaft. Diese schlug mittels einem unbekannten Werkzeug eine Glasscheibe der Eingangstür ein und verschaffte sich so Zugang zu den Firmenräumlichkeiten.

Im Inneren wurden ebenfalls mehrere verschlossene Türen zu unterschiedlichen Räumlichkeiten aufgebrochen und diese durchsucht. In einer Räumlichkeit wurde ein Tresor entwendet. Der Diebstahlschaden sowie der entstandene Sachschaden werden insgesamt auf eine Höhe im vierstelligen Bereich geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt in Verbindung zu setzen unter: 0621-12580.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 14 Uhr im Quadrat M2. Eine bislang unbekannte Autofahrerin wendete verbotswidrig vor einer Bankfiliale im Quadrat M2 und touchierte dabei einen geparkten VW Golf Plus. Anschließend flüchtete sie vom Unfallort, ohne ihrer Feststellungspflicht nachzukommen.

Die Unfallverursacherin ist weiblich und fährt einen dunklen Volkwagen (neueres Modell, evtl. einen schwarzen VW Caddy) mit Ludwigshafener Nummernschild.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-3310, zu melden.

Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall mit 3,84 Promille

Mannheim (ots) – Am Freitag gegen 17.20 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Chrysler die Lilienthalstraße. Ein 53-Jähriger bog mit seinem Opel von der Insterburger Straße in die Lilienthalstraße ein und kam hierbei in den Gegenverkehr. Er streifte den Chrysler an der Stoßstange und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unfallflüchtigen blieb zunächst ohne Erfolg.

Im Anschluss nahmen die Polizisten auf einem Discounterparkplatz Kontakt zu dem geschädigten 47-Jährigen auf. Während dem Gesprächs mit den Beamten konnte dieser beobachten, wie der Unfallfahrer plötzlich ebenfalls auf den Parkplatz fuhr und dort parkte.

Die Beamten sprachen den 53-Jährigen, noch hinter dem Steuer sitzend, an und nahmen sofort eine deutliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers wahr. Sie staunten nicht schlecht, als sie einen Wert von 3,84 Promille feststellten.

Im Laufe der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der 53-jährige Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis besitzt und fremde Kennzeichen auf dem Fahrzeug angebracht wurden. Ob das Fahrzeug sich überhaupt rechtmäßig in dem Besitz des Fahrzeugführers befand, ist ebenfalls noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der 53-Jährigen hat sich in der Vergangenheit bereits wegen ähnlich gelagerter Sachverhalte vor Gericht verantworten müssen und hat hierbei scheinbar keine Lehre daraus ziehen können.

Die aktuellen Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen übernommen und dauern noch an.