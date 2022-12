Frau auf Supermarktparkplatz angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Eppelheim (ots) – Am Donnerstag wurde gegen 17:05 Uhr eine Frau auf einem Supermarktparkplatz in der Seestraße verletzt. Eine bislang unbekannte Autofahrerin übersah die 31-Jährige Frau beim Ausparken und fuhr diese an. Anstatt ihr zu helfen, beleidigte die Unfallverursacherin die Verletzte aus ihrem geöffneten Fenster und fuhr anschließend einfach davon.

Bei dem Unfall verursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Kleinwagen mit Heidelberger Kennzeichen. Die Fahrerin hatte dunkle Haare und auf dem Beifahrersitz saß ein Kleinkind.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621-174-4111, zu melden.

Alarmierendes Ergebnis bei Kontrollen im gewerblichen Personen- und Güterverkehr an Rastanlagen

Hockenheim/Walldorf/Sinsheim (ots) – Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim führte am Sonntagabend zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr im Rhein-Neckar-Kreis Kontrollen im Personen- und Güterverkehr durch. Hierbei lag der Schwerpunkt auf Alkohol und Drogen am Steuer. Die Kontrollen fanden an den Tank- und Rastanlagen Hockenheim Ost und West, Hardtwald Ost und West sowie Kraichgau Süd und Nord statt.

Insgesamt kontrollierten die 16 Beamten 484 Fahrzeuge und 488 Personen mit folgendem Ergebnis:

Insgesamt standen 46 der kontrollierten Personen unter Alkoholeinfluss. Davon wiesen

21 Personen einen Alkoholwert bis 0,49 Promille auf

25 Personen einen Alkoholwert über 0,5 Promille auf. Hiervon wiederum hatten 8 Personen einen Alkoholwert zwischen 1 und 1,5 Promille und 7 Personen einen Alkoholwert über 1,5 Promille.

Die höchste gemessene Atemalkoholkonzentration betrug 3,52 Promille.

Die betroffenen Fahrzeugführer erwartet nun, je nach Höhe der Alkoholkonzentration, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige oder eine Strafanzeige wegen des Führens von Fahrzeugen im Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol. Weiterhin wird ihre Eignung als Fahrzeugführer überprüft werden.

Polizeidirektor Frank Hartmannsgruber, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion, sagte nach Beendigung der Kontrollmaßnahmen: “Das Ergebnis ist erschreckend und zeigt wieder einmal, wie wichtig diese gezielten Kontrollmaßnahmen sind. Auch in der Zukunft werden wir die Kontrollen verstärkt durchführen, um die Straßen ein Stück sicherer zu machen.”

Die letzte Kontrollaktion fand am 22.11.2022 in Sinsheim statt und zeigte ebenfalls alarmierende Zahlen. Insgesamt zeigt das Ergebnis die Wichtigkeit und unerlässliche Fortführung dieser Kontrollmaßnahmen der motivierten Beamten der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim.

Mann entblößt sich in der Bahnhofstraße

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als eine 31-jährige Frau am Sonntag gegen 14:30 Uhr die Güterstraße entlanglief, wurde sie zunächst von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Nachdem die Frau eine Konversation mit dem Unbekannten ablehnte, setzte sie ihren Weg zu Fuß fort. Bereits kurze Zeit später stellte sie den Mann dann allerdings erneut fest. Dieses Mal in der Bahnhofstraße.

Der Unbekannte hatte sich in Höhe eines Einkaufsmarkts, auf der gegenüber liegenden Straßenseite, in sexueller Art und Weise entblößt und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die 31-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, die wiederum sofort Fahndungsmaßnahmen einleitete. Diese führten bislang jedoch nicht zum Aufgreifen des gesuchten Mannes.

Personenbeschreibung:

männlich, schwarze Jacke, schwarze Hose, auffällig schwarze Schuhe mit weißen Sohlen und weißen Streifen

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Defekter Kühlschrank verursacht Brand in Küche

Hockenheim (ots) – Am Freitag kam es gegen 15.35 Uhr in der Karlstraße in Hockenheim zu einem Band in der Küche einer Wohnung. Ein Bewohner taute einen Kühlschrank ab, reinigte diesen und nahm ihn im Anschluss wieder in Betrieb. Hierbei soll dieser aufgrund eines technischen Defekt in Brand geraten sein.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und die Wohnung von dem Rauch befreit werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand Sachschaden am Inventar. Dieser wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Bewohner durften wieder in die Wohnung zurückkehren. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Hockenheim übernommen.

Brand auf Hausdach sorgt für Aufsehen

Malsch (ots) – Am Samstag verlegte ein Hauseigentümer auf dem Dach seines Anwesens in der Kolpingstraße Bitumen, welcher mittels Hitze befestigt wurde. Hierbei sei vermutlich ein Funken in einen Spalt des Hausdachs gelangt und habe gegen 18.45 Uhr einen Brand auf dem Dach verursacht.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Malsch, Rettigheim und Wiesloch gelöscht. Andere Gebäude wurden nicht beschädigt. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Die Ermittlungen hierzu dauern aktuell noch an und wurden durch einen Brandermittler des Polizeireviers Wiesloch übernommen.

Erneuter Whatsapp-Betrug – Seniorin überweist 4-stelligen Betrag

Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Auch wenn vor diese Masche schon oft gewarnt wurde, haben Betrüger doch immer wieder noch Erfolg damit. So bei einer 72-Jährigen aus Ladenburg am Samstagmittag. Die Dame wurde zunächst per SMS von ihrem vermeintlichen Sohn kontaktiert und dann im weiteren Verlauf zu einer Konversation auf Whatsapp animiert.

Wie in bereits bekannten Fällen wurde von dem angeblichen Sohn eine finanzielle Notlage vorgetäuscht und dass er aktuell keinen Zugriff auf sein eigenes Onlinebanking habe. Im Glauben, ihrem wirklichen Sohn zu helfen, überwies die Frau einen vierstelligen Betrag auf ein ihr unbekanntes Konto. Erst im Nachhinein nahm sie Kontakt zu ihrem tatsächlichen Sohn auf anderem Wege auf, wurde sich des Betrugs bewusst und erstattete Anzeige.

Die Polizei warnt nochmal ausdrücklich vor dieser Masche: Wenn Sie von angeblichen Angehörigen über eine neue Rufnummer kontaktiert werden, vergewissern Sie sich zunächst über die alte Rufnummer, ob dies stimmt oder fragen Sie bei anderen Verwandten oder Freunden nach. Tätigen Sie keine Überweisungen an Ihnen unbekannte Bankkonten. Weitere Infos finden Sie auch hier: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

Alkoholisierte Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab – Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag 11.12.2022 gegen 02:20 Uhr auf der Auffahrt zur B535. Ein mit einer 24-Jährigen und einer 16-Jährigen besetzter Fiat 500 wollte von Schwetzingen-Zentrum kommend auf die B535 auffahren, als das Auto auf der Auffahrt nach links von der Fahrbahn abkam und umkippte.

Hierbei wurden beide Insassinnen leicht verletzt. Ein bei der Fahrerin durch geführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus gefahren, hier fand auch eine Blutentnahme statt. Bei dem Fahrzeug entstand Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein der 24-Jährigen wurde einbehalten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter Tel: 06202-2880, zu melden.

Auffahrunfall an Ampel – Unfallhergang unklar

Wiesloch/B39 (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 18 Uhr auf der B39. Ein 19-Jähriger Mini-Fahrer war von Wiesloch kommend auf der B39 in Fahrtrichtung Rauenberg unterwegs als er kurz vor der Ampelanlage auf Höhe der Auffahrt zur Autobahn 6 vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte.

Anschließend bremst der junge Mann bis zum Stillstand ab, woraufhin ein hinter ihm fahrender Audi-Fahrer nicht mehr bremsen konnte und auf den Mini auffuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Da der Unfallhergang bislang nicht verifiziert werden konnte, sucht die Polizei Zeugen, insbesondere den oder die Fahrer/in eines roten Audis, welcher vor den beiden Unfallbeteiligten fuhr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Unfallaufnahme beendet

Weinheim (ots) – Am Montag gegen 11:35 Uhr befuhr ein Hyundai-Fahrer die K4133/ Muckensturmer Straße in Fahrtrichtung Viernheim, als er in Höhe der BAB 5, vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls, von der Fahrbahn abkam und gegen die dortige Schutzleitplanke prallte.

Der 79 Jahre alte Mann wurde noch vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 3.000 Euro.

Die Fahrbahn musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme kurzfristig in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet.

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz – Zeugen gesucht!

Nußloch (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr auf dem “REWE”-Parkplatz in der Walldorfer Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen geparkten BMW und entfernte sich anschließend einfach vom Parkplatz.

Das Auto des Unfallverursachers ist vermutlich lila oder weinrot. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090 zu melden.

Alkoholisierter Autofahrer beschädigt Fahrzeug und verunfallt anschließend

Heddesheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Sonntagabend in der Blumenstraße. Ein zuerst unbekannter Autofahrer beschädigte, vermutlich im Vorbeifahren, einen geparkten Opel und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallstelle.

Kurze Zeit später verunfallte ein 60-Jähriger Subaru-Fahrer auf der L541/Mannheimer Straße im dortigen Feld. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Streife wirkte der 60-Jährige stark alkoholisiert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Er wurde zur Blutentnahme auf das nächste Polizeirevier gebracht.

Bei der Unfallaufnahme drängte sich der Verdacht auf, dass der Mann auch für oben genannten Unfall verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Den Autofahrer erwarten Anzeigen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Verkehrsunfall mit rund 7.500 Euro Sachschaden – BMW-Fahrer leicht verletzt

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als ein 42 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Sonntagmittag gegen 12:00 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Dührener Straße einfahren wollte, übersah er einen 27-jährigen BMW-Fahrer, der in Richtung Angelbachtal unterwegs war.

Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. Durch den Aufprall wurde der 27-Jährige leicht verletzt. Sein BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Spritdiebstahl aus LKW

Walldorf (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen ca. 01.00 und 09.30 Uhr machte sich eine unbekannte Täterschaft an einem ordnungsgemäß auf einem auf dem Parkplatz im Gutenbergring/Philipp-Reis-Straße abgestellten LKW zu schaffen. An der Sattelzugmaschine wurde der Tankdeckel aufgebrochen und auf unbekannte Art und Weise der Tankinhalt von über 500 Litern abgepumpt.

Es ist von einem Sachschaden von ca. 900 Euro auszugehen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der 06222 57090 zu melden.

Einbruch in Kindertagesstätte – Bargeld entwendet – Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen(ots) – Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstag, 11 Uhr, in eine Kindertagesstätte in der Straße “Auf der Höhe”. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam, durch eine Fensterscheibe, in das Innere der Räumlichkeiten ein und entwendeten eine Kasse mit mehreren Hundert Euro Bargeld.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden beträgt rund 250 Euro, der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Sandhausen (ots) – Am Sonntagnachmittag in der Zeit zwischen ca. 15.00 bis 19.00 Uhr gelangte über das Nachbargrundstück eine unbekannte Täterschaft in den Garten auf der Rückseite eines Anwesens in der Großen Lachstraße. Dort wurde eine Terrassentür aufgehebelt und anschließend fast alle Räume des Hauses durchwühlt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fehlen Gold- und Silbermünzen sowie Schmuck und Uhren im Wert von über 15.000 Euro. Die Kriminaltechniker sind mit der Spurensicherung beauftragt. Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die möglicherweise zur Tatzeit Verdächtiges beobachten haben. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefon-Nummer: 0621/174-4444 zu melden.