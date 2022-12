Taschendiebe bestehlen Frau am Aufzug

Karlsruh (ots) – Zwei unbekannte Männer haben am späten Freitag 09.12.2022 eine Frau im Karlsruher Hauptbahnhof bestohlen, als diese nach ihrer Ankunft auf den Aufzug wartete. Die 20-Jährige bemerkte 2 ihr nicht bekannte, männliche Personen, die sich dicht hinter sie stellten.

Zunächst war sie in der Annahme, die Männer würden ebenfalls auf den Aufzug warten. Als sich die beiden Unbekannten beim Öffnen der Aufzugtüren jedoch entfernten, wurde sie stutzig. Sie stellte daraufhin fest, dass ihr Geldbeutel fehlte, den sie kurz zuvor noch bei sich hatte. Die Schadenshöhe ist noch zu ermitteln.

Auf der Dienststelle der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof erstattete sie daraufhin Anzeige. Trotz einer sofortigen Fahndung nach den Unbekannten, trafen die Polizisten diese nicht mehr an.

Gerade Gedränge und hektische Situationen bieten Taschendieben Möglichkeiten Beute zu machen. Die Bundespolizei rät daher, gerade in solchen Situationen besonders auf Wertsachen zu achten. Im Gedränge sollten Reisende ihre Rucksäcke vor dem Körper tragen, um einen unbemerkten Zugriff von Taschendieben zu verhindern.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

14-Jähriger mit Messer angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 14-Jähriger wurde am Samstag 10.12.2022 gegen 18.10 Uhr in Karlsruhe erst beleidigt und dann mit einem Messer verletzt. Der Jugendliche verlies mit weiteren jungen Männern gegen 18.10 Uhr einen Laden im Bereich der Arkaden beim Marktplatz. Ein noch unbekannter Mann ging auf die Jugendgruppe zu, beleidigte und bedrohte diese mit ausländerfeindlichen Worten.

Hierbei soll der Verdächtige ein Messer in der Hand gehalten und damit in Richtung des 14-Jährigen gestochen haben . Der Angegriffene konnte der Stichbewegung zunächst wohl ausweichen. Bei einem weiteren Stich verletzte der Täter den Jugendlichen offenbar leicht am Oberkörper.

Im Anschluss habe der Unbekannte angeblich im Bereich der Karl-Friedrich-Straße weitere Passanten beschimpft und bedroht. Zeugenangaben zufolge sei der Gesuchte dann auf ein Fahrrad gestiegen und in Richtung des Schlossgartens gefahren.

Die Jugendlichen verständigten die Polizei, die daraufhin eine Fahndung einleitete. Diese führte bislang nicht zu dem Täter. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Der Gesuchte wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Haare, deutsches Erscheinungsbild. Er trug eine braune Jacke sowie eine graue Hose. Offenbar war er alkoholisiert. Bei dem Messer soll es sich um eine Art Jagdmesser mit einer Klingenlänge unter 10 cm gehandelt haben.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe zu wenden.

Festnahmen nach Bandendiebstahl

Karlsruhe (ots) – Vier Männer im Alter zwischen 18 und 34 Jahren konnten am frühen Sonntagabend von mehreren Streifen an einem Diebstahl auf einer Baustelle in der Straße “Am Viehmarkt” gehindert und festgenommen werden.

Die Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurden gegen 18 Uhr im Zuge von Überwachungsmaßnahmen festgestellt, worauf man die Polizei alarmierte. Kupferkabel waren bereits zum Abtransport bereitgelegt.

Beamte des Polizeireviers Philippsburg und des Reviers Bad Schönborn sowie der Kriminalpolizei umstellten in der Folge den Rohbau. Im Zuge dessen war es ihnen möglich, drei der vier Männer direkt vor Ort festzunehmen. Ein Tatverdächtiger versuchte zunächst zu Fuß zu fliehen, konnte allerdings nach einigen Metern von Polizisten gestoppt und ohne weiteren Widerstand zum Revier Bruchsal mitgenommen werden.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kamen die vier Beteiligten wieder auf freien Fuß.

Einbrüche im Stadtgebiet – Polizei gibt Sicherheitstipps

Karlsruhe (ots) – Mehrere Einbrüche in Wohnungen, Firmen und Kellerabteile registrierte die Polizei am zurückliegenden Wochenende im Stadtgebiet Karlsruhe.

Im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag gingen neun Anzeigen zu Wohnungseinbrüchen aus Daxlanden, Durlach, Grünwinkel, Knielingen, Rintheim und Rüppurr ein. Davon scheiterten vier Fälle im Versuchsstadium. Neben Privatwohnungen wurden auch drei Firmen in Grünwinkel, Mühlburg und der Südstadt zum Ziel von Einbrechern, wobei es im Fall eines Autoteilehändlers in Mühlburg beim Versuch blieb. In Bulach und der Südstadt schließlich drangen Unbekannte in zwei Mehrparteienhäuser ein und brachen dort nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt 13 Kellerabteile auf.

Bei den Taten wurden Bargeld, Schmuck und diverse Wertgegenstände gestohlen. Daneben entstanden durch das gewaltsame Öffnen von Türen, Fenstern und Schlössern zum Teil erhebliche Sachschäden. Die weiteren Ermittlungen werden bei den örtlich zuständigen Polizeirevieren und der Kriminalpolizei geführt.

Aus aktuellem Anlass weist die Polizei darauf hin, dass sich viele Einbrüche durch richtiges Verhalten und eine geeignete Sicherungstechnik verhindern lassen. Unter dem Dach der bundesweiten Öffentlichkeitskampagne “K-EINBRUCH” sensibilisiert die Polizei gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern die Bevölkerung für eine eigenverantwortliche Einbruchsvorsorge (https://www.k-einbruch.de/).

Darüber hinaus informieren die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe die Bürger über Einbruch- und Diebstahlschutz. Neben Einzelberatung werden auch Präventionsveranstaltungen zu ausgewählten Themen angeboten. Beratungstermine können unter Tel: 0721 666-1234 oder über das Buchungsformular vereinbart werden. (https://ppkarlsruhe.polizei-bw.de/die-kriminalpolizeiliche-beratungsstelle/)

Unbekannte schlagen mehrere Fahrzeugscheiben ein – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter schlugen im Zeitraum zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag gegen 06:00 Uhr an vier Fahrzeugen in der Kaiserallee sowie der Bachstraße in KA-Mühlburg jeweils das hintere Dreiecksfenster ein.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Nummer 0721/6663611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Ein alkoholisierter 67-Jähriger verursachte am Samstagabend mit seinem Pkw einen Verkehrsunfall und setzte im Anschluss seine Fahrt unbeirrt fort. Gegen 23:30 Uhr beobachtete eine Polizeistreife wie der offenbar orientierungslose Autofahrer entgegen der Fahrtrichtung auf die Durlacher Allee auffuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Beamten beim Herantreten an das Fahrzeug deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Einen freiwilligen Atemalkoholtest konnte der Mann nicht mehr selbstständig durchführen, sodass er die Polizeibeamten zwecks Blutentnahme auf das Revier begleiten musste. Ein Geschädigter des Unfalls meldete sich zwischenzeitlich bei der Polizei. Der Führerschein des alkoholisierten Autofahrers wurde einbehalten.

Der 67-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen des Unfallgeschehens sich mit dem Polizeirevier Durlach unter der Rufnummer 0721-49070 in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Zeugen – Autofahrer begeht Unfallflucht

Karlsruhe (ots) – Zu einem nicht ganz alltäglichen Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag in der Rheinhold-Frank-Straße, als ein Autofahrer einem anderen Fahrzeuglenker ausweichen musste und hierbei mit einem dritten Auto kollidierte. Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr einfach weiter.

Die Polizei geht davon aus, dass ein 24-jähriger Autofahrer gegen 14:30 Uhr in der Karlsruher Innenstadt mit seinem grünen Skoda die Rheinhold-Frank-Straße in Richtung Kriegsstraße befuhr. Hierbei kam diesem offenbar ein weißes Auto entgegen, sodass er ausweichen musste. Bei dem Ausweichmanöver kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten blauen BMW. Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr offenbar weiter. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen kann derzeit auf mehrere hundert Euro beziffert werden.

Da die Örtlichkeit zu dem Unfallzeitpunkt offensichtlich stark befahren war, sucht die Polizei Karlsruhe nun Zeugen. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Marktplatz unter 0721 6663311 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Mehrere Einbrüche am vergangenen Wochenende – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Im Bereich Ettlingen sind am vergangenen Wochenende mehrere Wohnungseinbrüche von bislang unbekannten Tätern begangen worden. Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser waren am Freitagnachmittag zu verzeichnen.

In Burbach wurden Einbrecher gegen 18.00 Uhr von dem Hauseigentümer in der Straße Am Dobelblick gestört und flohen ohne Beute. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei den Einbrechern um mindestens zwei männliche Personen gehandelt haben, einer der beiden im Alter zwischen 14 und 15 Jahren.

Bein einem weiteren Einbruch in ein Haus in der Daimler-Benz-Straße in Mörsch entwendeten unbekannte Täter Schmuck und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich. In beiden Fällen entstand zudem Sachschaden.

Im Zeitraum zwischen Sonntagvormittag und Sonntagnacht brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Fabrikstraße in Neurod ein. Hierbei schlugen sie eine Glastür ein und verschafften sich Zutritt ins Gebäude. Dort hebelten die Diebe mehrere Wohnungstüren auf und entwendeten unter anderem einen Laptop sowie Bargeld. Nach derzeitigem Stand beläuft sich der Schaden auf etwa 12.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 07243/32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Waghäusel (ots) – Am Samstagabend schafften es Unbekannte in eine Wohnung im Stadtteil Kirrlach einzubrechen und wertvollen Gold- und Silberschmuck zu stehlen. Die Täter waren wohl in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 23:45 Uhr in der Rheinstaße am Werke.

Sie gelangen auf unbekannte Art und Weise in das Haus und hebelten die Wohnungstüre einer 55-jährigen Geschädigten auf. Im Inneren der Wohnung wurde auf der Suche nach wertvollen Gegenständen das komplette Mobiliar durchwühlt. Letztendlich stahlen die Täter Gold- und Silberschmuck, dessen Wert noch genauer beziffert werden muss.

Lkw-Reifen verursacht Unfall auf der A5 – Unfallbeteiligter alkoholisiert

Weingarten (ots) – Etwa 16.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am vergangenen Samstag auf der Autobahn 5 Höhe Weingarten. Gegen 03:00 Uhr kollidierten zwei Autofahrer mit einem auf der Fahrbahn liegenden Lkw-Reifen. Einer der beiden Pkw-Lenker prallte nach dem Zusammenstoß gegen die Leitplanke und kam dort zum Stillstand.

Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Nachdem die eingetroffenen Polizeibeamten die Unfallstelle gesichert und die Gefahr beseitigt hatten, nahmen sie Kontakt zu den Verunfallten auf. Hierbei stellten die Beamten bei einem 28-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest.

Ein im Anschluss durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der junge Mann musste die Beamten zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Zudem erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Ein Unfallverursacher konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Auffahrunfall

Malsch (ots) – An einem Zebrastreifen der Waldprechtsstraße in Malsch kam es am Samstagabend zu einem Auffahrunfall dreier Autos. Verletzt wurde niemand.

Nachdem ein Fußgänger die Straße gegen 19:30 Uhr überquert hatte, mussten zwei Wagen anhalten. Ein nachfolgender 20 Jahre alter Pkw-Fahrer fuhr aufgrund von mutmaßlicher Unachtsamkeit auf und schob die vor ihm stehenden Fahrzeuge aufeinander.

Die Beamten des Polizeireviers Ettlingen nahmen den Unfall auf und bilanzierten einen Sachschaden von rund 18.000 Euro. Das Fahrzeug des 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.