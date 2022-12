Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am späten Sonntag 11.12.2022 gegen 23:30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter ein Schaufenster einer Bank-Filiale in der Bismarckstraße ein und versuchten sich so Zugang zu der Bank zu verschaffen. Nach ersten Ermittlungen misslang dies jedoch.

Eine Zeugin hörte den Einbruchsversuch und sah anschließend eine männliche Person in Richtung Ludwigsplatz rennen. Ob die Person im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Zeugin beschrieb den Mann als circa 1,70 Meter groß, er trug eine blaue Jeans und eine schwarze Jacke.

Es werden nun Zeugen gesucht, die zum Tatzeitpunkt im Bereich Bismarckstraße verdächtige Personen gesehen haben und/oder die Tatausführung beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.