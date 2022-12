Kaiserslautern – Zum zwölften Mal ist am Freitag, 16.12.22, um 20.00 Uhr die Frankfurter Gruppe Tango Transit mit ihrem Programm „Engelrausch“ und einzigartigem Winter-Jazz in der Stiftskirche zu Gast.

Trotz gotischem Kirchenraum – beschaulich wird das Konzert nicht. Auf ungewöhnlich eigenständige Art interpretiert das Trio wieder Weihnachtslieder, diesmal auch aus der neuen CD „Fröhliche Stille Nacht“. Martin Wagner am Akkordeon, Hanns Höhn am Kontrabass und Andreas Neubauer am Schlagzeug spielen ein originelles, jazziges und grooviges Spiel mit der Tradition und treffen damit die Emotionen auf fast magische Weise. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Thalia und der Touristinformation Kaiserslautern sowie an der Abendkasse.