Neustadt: Orientalische Weihnachtsfeier im Mehrgenerationenhaus am 20. Dezember 2022

Neustadt an der Weinstraße – Am 20. Dezember findet von 10:00 bis 14:00 Uhr eine orientalische Weihnachtsfeier im Mehrgenerationenhaus in der Von-Hartmann-Straße 11 statt. Eingeladen hat Gastgeberin Piyale Kılıç-Wendel diesmal Shatha Salloum Yousfan und Mariam Abo Lail, beide aus Damaskus, die eine Muslima, die andere Christin. Sie werden darüber sprechen, wie sie Weihnachten in ihrer Heimat erlebt haben und heute feiern.

Die religiöse und ethnische Vielfalt war immer ein besonderer Reichtum der syrischen Gesellschaft. Damaskus war vor dem Krieg eine Stadt mit einem Mosaik aus ethnischen und religiösen Gruppen, die friedlich nebeneinander lebten und die Festtage der unterschiedlichen Religionen zum Teil sogar gemeinsam verbrachten. Der säkulare Staat garantierte allen die Religionsfreiheit, Gotteshäuser und Feiertage wurden respektiert.

Mariam Abo Lail und Shata Salloum Yousfan werden berichten, was sich seit dem Ausbruch des Krieges verändert hat und wie sie hier die Festtage verbringen. Somit haben die Gäste Gelegenheit, im Austausch ein lebendiges Bild der Vergangenheit und einen persönlichen Eindruck von erlebter und erlittener Geschichte zu erhalten.

Im Anschluss wird der Bağlama-Spieler Erkan Erdoğan ein kleines Konzert mit kurdischer und türkischer Volksmusik geben.

Um Anmeldung wird gebeten beim Mehrgenerationenhaus, Telefon 06321 31720. Die Veranstaltung ist kostenfrei, bei der Teilnahme am orientalischen Frühstück wird ein Kostenbeitrag von 5 Euro erhoben.