Kreis Kaiserslautern – In der vorweihnachtlichen Zeit konnten auch in diesem Jahr wieder die drei Tafeln im Landkreis Kaiserslautern im Rahmen der Aktion “Familie kocht“ beteiligt werden.

Die 99 Tüten, die anteilig in Enkenbach-Alsenborn, Otterberg und Landstuhl verteilt wurden, enthielten jeweils Zutaten für Gemüsepuffer und Kartoffelsuppe oder Kohlrabi-Kartoffel-Auflauf mit Würstchen. Die Rezepte für das gemeinsame Kochen in der Familie und die Grüße der Kreisverwaltung gab es als Beipackzettel dazu. Jede der Tafeln in Landstuhl, Enkenbach-Alsenborn und die Otterberger Stube erhielt in diesem Jahr zusätzlich noch ein kleines Kontingent an Spielzeug zur Verteilung.

Gemeinsam zu kochen stärkt nicht nur das Miteinander, sondern trägt auch mit dazu bei, das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung zu schärfen und Fertigkeiten beim Zubereiten der Speisen zu lernen. Durch die Aktion „Familie kocht“, die von Lotto Rheinland-Pfalz und der Sparkasse Kaiserslautern gesponsert wird, soll ein Zeichen gegen Kinderarmut gesetzt werden, sagt Kreisjugendpflegerin Petra Brenk.

„Wir freuen uns, dass es möglich ist, mit Unterstützung von Lotto Rheinland-Pfalz und der Sparkasse auch in diesem Jahr die Tüten-Aktion über die Tafeln fortsetzen und Familien über diesen Weg erreichen zu können “,

betont Landrat Leßmeister.