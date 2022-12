Diebstahl von 40 Christbäumen

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Bereits in der Nacht von Mittwoch 07.12.2022 auf Donnerstag 08.12.2022, entwendeten bislang unbekannte Täter ca. 40 Tannen aus dem umzäunten Gelände eines Christbaumverkäufers, welches zwischen der Autobahnausfahrt und dem Ortseingang liegt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Können sie Angaben zu den Tätern machen oder ist ihnen in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges aufgefallen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter 06235 495-0 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp

Eine Fahrt und drei Unfälle

Bobenheim-Roxheim (ots) – Gleich 3 Unfälle hat eine 82-jährige Fahrzeugführerin am gestrigen Freitagvormittag gegen 10:15 Uhr in Bobenheim-Roxheim verursacht. Wie die Beamten rekonstruieren konnten, fuhr die Unfallverursacherin zunächst gegen einen Carport, setzte ihre Fahrt fort und streifte einen geparkten PKW an der linken Fahrzeugseite.

Bei der anschließenden Weiterfahrt fuhr sie gegen einen weiteren geparkten PKW. Hier versuchte noch ein Zeuge, die Dame auf den Unfall aufmerksam zu machen. Nach einem kurzen Gespräch verließ die Unfallverursacherin jedoch unerlaubt die Unfallstelle.

Die verständigte Streife konnte die Flüchtige auf der L523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim einer Kontrolle unterziehen. Gegen die 82-Jährige wurden nun Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Fremdschaden wird auf ca. 2.600 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in mehrere Gartenhäuser – Zeugen gesucht

Altrip (ots) – In der Nacht von Freitag 09.12.2022 auf Samstag 10.12.2022 drangen unbekannte Täter in mehrere Gartenhäuser der Kleingartensiedlung am Waldpark ein. Aus den Gartenhäusern entwendeten die Täter eine Vielzahl von dort gelagerten Gegenständen, wie Werkzeuge oder einen Hochdruckreiniger.

Die Ermittlungen bezüglich der Täter dauern an. Können sie Angaben zu den Tätern machen oder ist ihnen in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges aufgefallen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter 06235 495-0 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.