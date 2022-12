Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Eine 48-jährige Frau aus Lingenfeld befuhr gegen 02:30 Uhr mit ihrem Hyundai die Gerhart-Hauptmann-Straße in Speyer. Hierbei streifte sie zwei parkende PKW und setzte danach ihre Fahrt fort. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet. Nach kurzer Weiterfahrt konnte der PKW gestoppt werden.

Bei der Kontrolle konnte Alkoholeinfluss festgestellt werden, weshalb der Fahrerin eine Blutprobe entnommen wurde. Der Frau wurde zudem die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. An den beiden beschädigten PKW entstand Sachschaden an den Außenspiegeln.

Diebstahl aus Geräteschuppen

Hanhofen (ots) – In der Nacht vom 09.12. auf den 10.12.2022 wurde in einen abgelegenen Geräteschuppen im Bereich Speyerbach/Altwiesenbach in Hanhofen eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten hierzu mehrere Schlösser gewaltsam und nahmen dort befindliche Werkzeuge und Geräte mit. Es entstand ein Sachschaden im Wert von ca. 700 EUR.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Einbruch in Stadthalle

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 10.12.2022 verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zur Stadthalle. Die Täter gelangten durch ein zuvor aufgebrochenes Fenster in die Räumlichkeiten. Es wurden auf den ersten Blick keine Gegenstände entwendet.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Speyer (ots) – Am Freitag 09.12.2022 ereignete sich am St.-Guido-Stiftsplatz in Speyer ein Verkehrsunfall. Ein dunkler PKW prallte um 20:45 Uhr beim Vorbeifahren gegen zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Obwohl an den geparkten Fahrzeugen Sachschäden in Höhe von rund 4000 Euro entstanden, entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug von der Unfallstelle.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Schifferstadter Straße in Speyer ein geparkter PKW mit Unfallschäden festgestellt. Da es sich hierbei mutmaßlich um das Verursacherfahrzeug handelte wurde es sichergestellt.

Zeugen des Verkehrsunfalls am St.-Guido-Stiftsplatz oder Personen die das Parken des beschädigten PKW in der Schifferstadter Straße beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer (06232 1370) in Verbindung zu setzen.

Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung “Alkohol und Drogen” im Straßenverkehr

Speyer (ots) – Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen der Polizeiinspektion Speyer wurden am Freitag insgesamt drei Trunkenheitsfahrten festgestellt. Ein 26-jähriger Mann aus Speyer wurde gegen 20 Uhr als Führer eines Kleinkraftrades in der Hafenstaße in Speyer kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde von den Polizeibeamten eine Beeinflussung durch Cannabisprodukte festgestellt.

Ein 44-jähriger Mann aus Lustadt führte um 22:40 Uhr seinen PKW unter dem Einfluss von Amphetamin. Er wurde auf der Bundesstraße 39 bei Dudenhofen kontrolliert. Bei der Kontrolle eines 17-Jährigen aus Speyer wurde gegen Mitternacht von den kontrollierenden Polizeibeamten eine Berauschung mit Marihuana erkannt. Der Jugendliche hatte zuvor in der Roßmarktstraße in Speyer ein E-Scooter geführt.

Die drei Fahrzeugführer mussten eine Blutprobe abgeben und durften ihre Fahrt nicht fortsetzen.