Landau: Die Polizei-News

Schlägerei

Landau (ots) – Am frühen Sonntag 11.12.2022 kam es auf dem Parkplatz einer Discotek in der Albert-Einstein-Straße in Landau in der Pfalz zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen, bei der drei Personen verletzt wurden. Auslöser dieser Auseinandersetzung war wohl der Streit zwischen einem 24-jährigen und 35-jährigen Mann.

In Folge dieses Streits schlug der 35-jährige Mann dem 24-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf. Hierauf schlug der 24-jährige dem 35-jährigem Mann mit der Faust ins Gesicht. Ein 32-Jähriger wollte die Auseinandersetzung schlichten und wurde hierbei ebenfalls von dem 24-Jährigen getreten und verletzt.

Der 35-Jährige wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Alkoholisierung der Beteiligten wurde bei den beiden Hauptaggressoren jeweils eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Kein Sprit im Tank führt zur Blutentnahme

Landau (ots) – Am Samstag 10.12.2022 wurde der Polizei Landau gegen 22:30 Uhr ein Pannenfahrzeug an der B 38 in Höhe des Flugplatzes Ebenberg gemeldet. Bei der Überprüfung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 51-jährige Fahrer keinen Sprit mehr im Tank hatte und die Batterie streikte.

Im weiteren Verlauf wurde bei dem 51-jährigen festgestellt, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem 51-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Landau (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag 01.12.2022 bis zum Donnerstag 08.12.2022 besprühten bisher unbekannte Täter die Wand einer Garage in der Virchowstraße in Landau in der Pfalz. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise zu der Tat oder zu den bisher unbekannten Täter nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.