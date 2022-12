Frankfurt-Frankfurter Berg: Alkoholisiert auf einer Baustelle

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte des 14. Reviers nahmen in den frühen

Morgenstunden (11. Dezember 2022) zwei 44 und 47 Jahre alte Männer fest, die

sich verbotswidrig auf einer Baustelle am Frankfurter Berg aufhielten. Das

alkoholisierte Duo leistete jedoch gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand.

Ein Einbruchmelder löste um kurz nach 5 Uhr auf einer Baustelle im Ebereschenweg

Alarm aus. Der alarmierte Sicherheitsdienst machte umgehend Meldung bei der

Polizei, sodass mehrere Streifen zu der betreffenden Anschrift verlegten. Vor

Ort trafen die eingesetzten Beamten auf zwei 44- und 47-jährige Männer, die sich

nun vor ihnen ausweisen sollten. Der an sie gerichteten Aufforderung kamen sie

jedoch nicht nach, weshalb die Polizeibeamten beide nach Ausweispapieren

durchsuchten. Dabei kam es zu Widerstandshandlungen, sodass die Beamten die

Männer festhalten mussten und ihnen Handfesseln anlegten, wobei der 47-Jährige

auch eine Beleidigung gegenüber einer Beamtin aussprach. Die beiden

Festgenommenen kamen zunächst mit auf die Dienststelle. Ein dort durchgeführter

freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 47-Jährigen einen Wert von 1,19 und

bei dem 44-Jährigen einen Wert von 0,94 Promille. Nach einer durch den

Bereitschaftsstaatsanwalt angeordneten Blutentnahme und Abschluss aller

strafprozessualen Maßnahmen entließen die Beamten die beiden Männer nach Hause.

Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Frankfurt-Altstadt: Durch Drohne verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 60-jähriger Mann und ein Polizeibeamter verletzten

sich am Freitagabend (09.12.2022) auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt an einer

Drohne, als sie diese stoppen wollten.

Polizeibeamte bestreiften gegen 21:00 Uhr den Frankfurter Weihnachtsmarkt, bis

ihnen am Römerberg ein 60 Jahre alter Mann auffiel, der offensichtlich

beabsichtigte eine Drohne steigen zu lassen. Die Streife wandte sich dem Mann zu

und untersagte ihm den Betrieb des Fluggerätes aufgrund der fehlenden

Genehmigung, zumal sich in dem Bereich viele Menschen aufhielten. Der 60-Jährige

setzte die Drohne dennoch in den Standby-Modus, was zur Folge hatte, dass diese

rund 30 cm in die Höhe stieg. Mutmaßlich aufgrund eines fehlenden GPS-Signals

geriet die Drohne dann ins Wanken und außer Kontrolle. Der 60-Jährige wollte nun

das Fluggerät ergreifen, verletzte sich jedoch bei dem Versuch an der Hand.

Einer der Polizeibeamten, welcher sich nun gezwungen sah, die noch

unkontrollierte Drohne zum Stillstand zu bringen, zog sich dabei tiefe

Schnittverletzungen an einem Finger zu und konnte seinen Dienst nicht mehr

fortsetzen.

Der kurze Drohnenflug endete letztlich mit der Sicherstellung des Geräts und der

Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Frankfurt-Hausen: Eingesprüht und ausgeraubt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Samstagabend (10. Dezember 2022) ereignete sich im

Stadtteil Hausen ein schwerer Raub, als ein 51-jähriger Mann eine 43-jährige

Frau mit seinem Pkw vor einem Mehrfamilienhaus absetzte. Ein bislang unbekannter

Täter näherte sich dem stehenden Fahrzeug und setzte gegen die Beiden ein

Reizstoffsprühgerät ein. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seiner

gewaltsam erlangten Beute.

Gestern Abend fuhr ein 51 Jahre alter Mann eine 43 Jahre alte Frau nach Hause.

Sie hielten mit dem Pkw gegen 22:14 Uhr in der Langweidenstraße an. Die

43-Jährige stieg zunächst auf der Beifahrerseite aus und öffnete die hintere

Fahrzeugtür, um eine Einkaufstüte von der Rückbank an sich zu nehmen. Plötzlich

näherte sich ihr von hinten ein unbekannter Mann und besprühte sie mit

Pfefferspray. Die 43-Jährige ergriff sofort die Flucht. Der Angreifer versuchte

währenddessen vergeblich die Handtasche der Frau zu ergreifen, welche diese um

ihre Schulter trug. Schließlich öffnete der Unbekannte die Beifahrertür des

Fahrzeuges und besprühte den auf dem Fahrersitz befindlichen 51-Jährigen

ebenfalls mit dem Reizstoff. Direkt im Anschluss nahm der Unbekannte die auf der

Rückbank abgestellte Einkaufstüte mit Gebäck an sich und rannte in Richtung des

Niddaparks davon. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Alarmierte Rettungskräfte behandelten in der Folge die beiden Geschädigten

aufgrund der erlittenen Augenreizungen.

Täterbeschreibung: Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 170 cm groß, schmale

Statur; bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze und schwarzem Schal.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden

gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755

51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.